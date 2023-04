Oroscopo 13 aprile 2023: le previsioni di oggi per tutti i segni

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle: l'oroscopo del giorno del 13 aprile.

Oroscopo di oggi, giovedì 13 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Fatica sprecata su un obiettivo sbagliato! L’obiettivo che vi siete prefissi è troppo in alto rispetto le vostre forze o addirittura incompatibile con la vostra personalità. Occhio per questa follia a non sperperare denaro, come lascia temere la quadratura Luna-Giove che vi fruga in tasca, anche quando non ve ne accorgete. Pazientate fino a domani, tirerà un vento diverso.

Toro

Tutte dritte quest’oggi con la Luna in aspetto favorevole al vostro segno. Solo una nebbia sottile, quella prodotta dall’ultimo quarto di Luna allo zenit: potrebbe mettervi a rischio di sbagliare strada, ma fatti pochi passi ve ne accorgerete subito. Partner sentimentale affettuoso, caldo e presente; vi farà dimenticare quelle due o tre cose che avreste voluto fargli notare…

Gemelli

Anche oggi le stelle consigliano di cogliere un’occasione che potrebbe migliorare il vostro lavoro e lo stile di vita quotidiano. Inizierete la giornata carichi di buone intenzioni, entusiasmo, ottimo fiuto psicologico: il tutto aumenta le opportunità di ottenere quello a cui aspirate maggiormente senza incorrere in guai o contrattempi dannosi. Ottimo complicità nel rapporto di coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata no, il tredicesimo giorno di aprile si apre con uno scenario astrale poco favorevole ai vostri colori. Contro di voi lavorano infatti Luna, Sole e Giove! Possibili situazioni ambigue e proposte insolite. Muovetevi con cautela nelle spese e non firmate contratti senza prima aver valutato ogni singola virgola. Guardatevi bene dall’accettare le novità a scatola chiusa.

Leone

Mercurio allo Zenit e la fase lunare di oggi nel vostro sesto campo accendono i riflettori sul quotidiano, in particolare sul lavoro. Soprattutto se operate alle dipendenze altrui, impegnatevi per rendere il lavoro più scorrevole e anche più gratificante dal punto di vista economico. Se siete fumatori, limitate il numero delle sigarette. Alimentatevi in modo sano. Un filo affaticati.

Vergine

Con la Luna in campo quinto il vostro cuore è in fermento, entusiasta e teso a conquistare spazi più generosi per soddisfare il vostro bisogno d’amore. Dalla vostra anche Marte, astro del sesso e della passione. Perché non approfittate di questi favori astrali per conquistare definitivamente una persona dal carattere un po’ difficile che vi intriga tanto? Bene lavoro e studi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Cielo grigio per la Bilancia: Sole, Luna e Giove oggi portano imprevisti e confusione, soprattutto nella sfera privata, in famiglia. Transiti che potrebbero portarvi a muovervi in maniera poco efficace, scombussolando le priorità. Evitate di partire in quarta, avrete migliori risultati se procedete lentamente, senza che l’impulsività prenda il sopravvento. Rimandate qualche impegno.

Scorpione

Giovedì positivo per i nativi dell’ottavo segno zodiacale. Possibili e inaspettati colpi di fortuna, passione vera e anche sopra le righe, ma anche momenti d’intensità romantica e poetica. L’amore dunque trionfa, e il lavoro non è da meno: avete il coraggio di portare avanti azioni decise e mirate, e di sganciarvi da situazioni che non gratificano. Spostamenti per motivi di lavoro.

Sagittario

Priorità del giorno: migliorare le entrate, l’immagine professionale e concludere le trattative in sospeso. La Luna in secondo Campo, quello dei soldi, vi invita ad adottare un atteggiamento concreto, rivolto alla stabilità e alla sostanza. In barba alla dissonanza con Giove, che vi vorrebbe insicuri e poco fortunati, avete le idee chiarissime. Dialoghi nuovi nel rapporto di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 13 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Piccoli intralci nel lavoro e possibili imprevisti economici non devono farvi desistere dal realizzare un progetto cui tenete molto: non spendete oltre misura e fate appello al vostro spirito d’iniziativa per incrementare guadagni ed entrate! Parliamo di vita privata: scrollatevi di dosso complicità e legami con persone non alla vostra altezza, sia in amore che nelle amicizie.

Acquario

Non siete tranquilli: un pensiero professionale o familiare, vi segue ovunque. Con questa Luna alle spalle, che non è ottimista e dirige i pensieri in direzioni opposte, meglio rimandare tutto a domani, quando l’avrete nel segno. La situazione non è però così dura come fanno credere Luna e Giove. L’amore è un po’ sbrigativo è vero, ma dove sono i sogni? Ricaricate le batterie.

Pesci

La mente si apre a nuove cose, donandovi una più ampia prospettiva; siete saggi, ottimi filosofi. Il vostro bisogno di libertà in questo giorno si farà sentire. Chi è lanciato in carriera, chi ha un’attività in proprio ha successo. Stabilmente in coppia? Apritevi e confidate sinceramente quello che provate al partner, sarà una passeggiata con Luna e Mercurio dalla vostra parte.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay