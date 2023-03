Oroscopo del giorno, lunedì 13 marzo 2023: quali sono i segni più fortunati

Ecco cosa prevedono le Stelle per i segni zodiacali in questo lunedì.

Oroscopo di oggi, lunedì 13 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Indirizzate le vostre energie verso una direzione ben precisa, se non volete alla fine perdere tempo e denaro per cose futili. Non è facile mantenere desta la concentrazione, ma se pensate a una cosa alla volta. Ce la farete! L’amore c’è, e soddisfa. Se proprio a voce non riuscite a esprimervi o avete timore di dimenticare qualcosa… scrivete tutto su una lunga mail appassionata.

Toro

A causa della Luna non amica e a un piccolo errore che avete commesso, vi beccate proprio una bella ramanzina. La prossima volta sicuramente farete più attenzione, anche perché ci tenete a fare bella figura. Il peso di alcune responsabilità grava sulle vostre spalle, questo è vero, ma condividendolo con la persona amata vi sentirete già molto più leggeri.

Gemelli

Meglio prendervi con le pinze, oggi che Luna, Mercurio e Saturno transitano in segni a voi sfavorevoli. Vi trovate a che fare con testardaggine e incoerenza a livelli da capogiro. Nel mirino ci sono le faccende sentimentali e quelle relative alla vostra abitazione. Avete alcune difficoltà digestive? Cercate di prestare più attenzione a quel che mettete nel piatto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata raggiante grazie al trigono Luna-Sole. Successo garantito in società dato che in mezzo agli altri vi sentite ok! Non vi farete di certo mettere sotto da qualche millantatore professionista! In coppia, anche se avete affrontato qualche montagna, ora il Sole illumina una bella pianura o forse una valle incantata.

Leone

Amici del Leone, questa giornata vi vede protagonisti di alcune circostanze dove potrete dimostrare la vostra bontà e generosità: vi farete notare per il vostro innato buon cuore, offrendo validi consigli e aiuti concreti. Marte amico, vi terrà impegnati in molteplici attività, tanto che non rimarrà molto tempo da dedicare ai sentimenti.

Vergine

Qualcuno vi ha affibbiato un compito poco gradito, ma alla fine, per difendere il vostro buon nome e la vostra lealtà, non vi tirate indietro. Non male dato che chi di dovere non potrà non accorgersene e le conseguenze positive non tarderanno. Serata magica per chi è innamorato: vi sentirete leggeri, vi sentirete sognanti, felici come non mai… al fianco della persona amata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non cominciate troppe cose per volta, perché risulterebbe poi molto difficile se non forse quasi impossibile riuscire a portarle tutte a termine. Sarebbe meglio accontentarsi, facendo di necessità virtù, ed evitando le distrazioni fuorvianti. Siate prudenti sul fronte denaro: qualcuno potrebbe cercare di imbrogliarvi perciò attenti, non fidatevi di nessuno. Non male l’amore.

Scorpione

Amici dello Scorpione, questo lunedì vi guarda storto dal punto di vista finanziario. La Luna nel secondo Campo, quadrata a Saturno, ce la mette tutta per convincervi al risparmio, per indurvi a trattenere il denaro nelle vostre tasche o a impiegarlo in maniera diversa, più utile. Chef per una sera a casa vostra.

Sagittario

In certe cose il vostro operato potrebbe essere un po’ troppo superficiale e non raggiungere così gli obiettivi che vi eravate preposti. Scavate più a fondo se volete lasciare un segno indelebile: non verrà cancellato dalla prima folata. Le tensioni accumulate potranno essere scaricate in palestra o semplicemente con un bel bagno caldo magari con dei sali profumati.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 13 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sole e Luna vi caricano di energie fresche e di determinazione. E’ un buon giorno per agire, per realizzare progetti, per darsi da fare, insomma… Senza però dimenticare la necessità di pianificare, programmare, dare una struttura a quello che fate: farà la differenza! Aumenterà il vostro fascino e sarete notati anche per una maggiore propensione al dialogo. Bei programmi serali.

Acquario

Munitevi di una buona dose di calma e tranquillità, dato che per colpa della disarmonia lunare non sembra oggi possibile accontentare nessuno: anche se vi impegnerete al massimo grado, qualcuno avrà qualcosa da dire, da rimproverarvi… Non potete rendere felice il vostro compagno o compagna, se prima voi stessi non dimostrate di esserlo in ogni momento passato insieme.

Pesci

Sarete sicuramente all’altezza della situazione, grazie alla Luna in perfetta sincronia con il vostro segno e alla vostra apertura mentale. Buone nuove se state cercando prospettive lavorative o anche se volete solo uscire per un giretto. Preparate una sorpresa, una cenetta o anche solo un dolce… Può essere cosa gradita al partner e rendere già la giornata ‘speciale’.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay