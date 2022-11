Oroscopo oggi, 13 novembre 2022: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 13 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Domenica sottotono. Piccole contrarietà solo nel settore familiare, qualche piccola preoccupazione vi adombra lo sguardo, problemini di salute o finanziari sono argomento di discussione. Un giorno di totale relax potrebbe essere una soluzione intelligente a molti problemi; non è questo il momento per affrontare strapazzi o situazioni impegnative sul piano fisico.

Toro

La Luna del giorno abbraccia Giove, Sole e Nettuno, una bella garanzia di successo e di tenuta emotiva; migliorano la forma fisica (che era stata un po’ trascurata) e l’umore. La fortuna è dalla vostra parte ma non fa tutto da sola! I progetti iniziati si stanno muovendo grazie al vostro ottimismo. Non lasciatevi sfuggire una mostra d’arte oppure fotografica, o una gita con amici.

Gemelli

Se anche vi venisse in mente di andare a fare shopping nei negozi più esclusivi, la Luna in seconda Casa (amica di Giove) vi ricorda che i quattrini nel salvadanaio non sono finiti, ma giorno dopo giorno il loro livello scema lentamente, dunque occhio a quel che fate, le vostre mani bucate chiudetele in guanti di ferro. Buon giorno, con senso di benessere, in seno alla famiglia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Domenica a passo di carica, con la Luna nel segno amica di Urano, Sole e Nettuno; se le vostre energie sono brillanti, la vostra simpatia non è certo da meno… Insomma, questo giorno potrebbe essere magico sia per le relazioni interpersonali che per il vostro successo. Trovate le soluzioni migliori ai problemi del momento, sapete come rendere felice la persona amata.

Leone

Luna imbronciata in dodicesima Casa, quella della solitudine e della riflessione. Non dategli retta, difficile riuscirci, ma con l’aiuto degli altri, e con qualcosa di interessane da fare o da vedere, ci riuscirete. Vietato restare a crogiolarsi a casa, arrotolati nel proprio malumore, anche se il meteo non è splendido uscite, andate a visitare una mostra, fate un giro in libreria.

Vergine

Domenica molto spendacciona e quando lo dice Giove, in opposizione al vostro segno, è pura verità. Di risparmiare non se ne parla, specie se oggi avete intenzione di far visita a qualcuno portando in dono un dolce squisito di pasticceria e un regalino che sarà molto apprezzato. Gli amici, ma anche la famiglia e la persona amata vi daranno moltissime soddisfazioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Si delineano buone possibilità di successo. Cogliete l’attimo perché la fortuna non aspetterà: se volete raggiungere un traguardo ‘speciale’, dovrete sapere afferrare al volo l’opportunità. Se siete una coppia solida e stabile, ci saranno momenti felici che riscalderanno ancora di più la vostra unione. Se siete single vivrete un’avventura rapida, ma indimenticabile.

Scorpione

Domenica serena, molto tranquilla e scorrevole: l’energia non vi manca, ma avete poca voglia di impegnarvi. Migliora l’intesa di coppia, e lo dimostrerete, riempiendo di piccole e grandi attenzioni il vostro partner. Viaggi, sorprese. Se siete singoli verificate tutti i messaggi sul vostro telefonino; un invito a sorpresa, appena alzati, potrebbe farvi trascorrere una giornata magnifica.

Sagittario

Siete sereni e pieni d’energia, tutto procede a meraviglia. E in questa domenica? Dovrete rimboccarvi le maniche per migliorare la situazione affettiva, sempre sul filo del rasoio. Approfittate della Luna favorevole per cementare il rapporto affettivo attraverso dialoghi e interessi nuovi da condividere con la persona amata. Seguite alla lettera i suggerimenti degli amici.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 13 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna lontana, in Cancro, nell’altra parte del Cielo; non negativa, comunque. L’amore è in primo piano per molti di voi, sotto ogni forma e apparenza, ma soprattutto è presente nella vostra vita come tentazione ed esigenza quotidiana. I singoli e i più giovani potrebbero essere colpiti al cuore da una passione fatale e da un eros così intenso da perdere completamente la testa.

Acquario

Domenica frizzante, ma state attenti a non dover pagare un prezzo troppo alto nella vostra vita affettiva. Nulla è più importante del benessere e della serenità; dimenticate quindi gli impegni, rendetevi irreperibili e fate ciò che più vi piace. Se siete single, un messaggio inaspettato sul telefonino, che conterrà un invito per una cena o una festa mondana, vi riempirà di gioia.

Pesci

Vi accorgerete di essere favoriti dalla buona sorte, come se aveste il vento nelle vele, e oggi, sarà proprio così. Potrete contare su riflessi vivaci, su buone capacità espositive e su una bella grinta, e di conseguenza tutto vi sembrerà più facile. Vivrete un giorno molto positivo per ciò che riguarda il tempo libero: viaggerete, giocherete, scherzerete con la persona amata.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay