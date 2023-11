Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 13 novembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 13 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 13 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La routine vi va stretta. Cercate nuovi canali di espressione seguendo i validi consigli di un parente o di un amico! Tutto gira per il meglio in campo professionale: sfruttate bene le vostre risorse e le belle posizioni planetarie, e andrete incontro a notevoli soddisfazioni. Nuovi dialoghi, nuove intese per chi è in coppia. Avventure dal sapore dolce per i trapezisti del segno.

Toro

Oltre alla Luna, nell’altra parte del Cielo, oggi dovete mettere in conto anche la fase di Luna Nuova nel settore delle relazioni. Occhio! Qualche turbolenza in ambito professionale potrà mettervi un po’ sottosopra e scombussolarvi dal punto di vista emotivo. Avvertite la sensazione che qualcuno non ve la stia contando giusta? Potreste non aver torto. Esigete chiarezza!

Gemelli

Giornata produttiva. Grinta e forza decisionale vi consentiranno di risolvere problemi di ogni genere: mettete in evidenza la creatività e sarete in grado di superare situazioni anche decisamente impegnative. Un equilibrato esercizio fisico, unito a un’alimentazione attenta, permetterà alla maggior parte di voi di recuperare le energie fisiche e lo splendore esteriore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata baciata dalla buona sorte, da dieci e lode… con il trigono della Luna in Scorpione. Avrete appoggi, conferme, opportunità: trasformazioni repentine che assicurano brillanti risultati. Grandi prestazioni in ambito sportivo per alcuni di voi, ottime performances in camera da letto per altri. Successi, inviti, incontri, sorprese e consensi. Fortuna anche al tavolo verde.

Leone

Un forte senso critico ha un effetto frenante sulle vostre iniziative, imponendo ripensamenti e poche azioni. Riacquistate la serenità di sempre e la limpidezza di giudizio! Per tutta la giornata dovrete affrontare questioni famigliari e problemi di lavoro che vi daranno del filo da torcere. Giornata dunque stancante, in serata tuttavia il relax è garantito. Rilassatevi!

Vergine

Buttatevi! Siete sulla buona strada per ottenere il successo nel lavoro e in amore. Avete energia da vendere per realizzare i progetti sinora solo accarezzati. Al bando la troppa riflessione, il pessimismo che a volte vi prende la mano: è il momento giusto per recuperare il tempo perduto! La vita di coppia risplende e i nuovi incontri non fanno dormire la notte i più giovani.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Fase di Luna Nuova nel vostro secondo Campo: siete alla ricerca della stabilità e della sicurezza che diventeranno un’esperienza primaria. Dovrete tuttavia decidere quali sono i valori più importanti a cui dare priorità, ed è meglio che lo facciate piuttosto in fretta. Tutto quanto intrapreso sul lavoro filerà con il vento in poppa. In amore niente nuvole, la vostra unione è serena.

Scorpione

Questo mercoledì apre il sipario e le novità sono da prima pagina. Il merito va in parte allo ‘stellium’ di pianeti nel segno, in parte a voi, per quello che siete riusciti a realizzare in quest’ultimo periodo. Stappate, dunque, una bottiglia del miglior spumante in circolazione per festeggiare sia i risultati di prestigio ottenuti in campo professionale che la vostra felicità in amore!

Sagittario

Giornata ‘ni’, senza storia, senza avvenimenti clamorosi. Approfittatene per fare mente locale, per fare il punto della situazione; per risolvere le questioni in sospeso, per occuparvi seriamente del vostro benessere. Una geniale intuizione vi accompagnerà in campo finanziario. Vi sentirete poco compresi dal partner come se il dialogo si fosse fatto improvvisamente difficile.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 13 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine i tanti impegni in agenda! Scelte importanti, aiuti inattesi e decisioni istantanee si riveleranno vincenti. Amicizia e attrazione fisica s’intrecciano in questo momento quasi per gioco, con tanta gioia ma senza alcun impegno o complicazioni di sorta.

Acquario

State all’erta, non è più tempo di oziare o di impigrire sui risultati ottenuti. Momento e astri non ve lo consentono: saranno una sorta di frustata benefica che brucerà un po’, ma vi obbligherà a ingranare una marcia superiore. Quando poi vedrete i risultati, non potrete che essere contenti! Tenete alta la guardia nel lavoro, non fidatevi di nessuno. Fate i bravi col partner.

Pesci

Vi sentirete meglio del solito e a vostro agio in ogni situazione tanto che dovrete ammettere un generale miglioramento di tutto ciò che vi riguarda. Il cielo, per quanto vi concerne, è eccezionale: un propellente ragguardevole in quanto a creatività, determinazione e spirito d’iniziative. Il successo è garantito nel lavoro, in amore siete sereni e finalmente appagati.