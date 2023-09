Oroscopo del giorno del 13 settembre: previsioni segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 13 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ingentilite i vostri gesti, fate in modo di essere meno bruschi, per favorire contatti con persone interessanti che possono insegnarvi qualcosa. In ufficio, le attenzioni speciali del capo gratificano la vostra ambizione, ma inevitabilmente vi attirano qualche inimicizia. Volete mantenervi in forma? Datevi da fare: lasciate a casa l’auto e camminate, bevete acqua, tisane e tè verde.

Toro

Certe difficoltà restano, ma ora avete le carte in regola per affrontarle o rimuoverle, grazie a un successo in amore o nel lavoro. Siete a vostro agio! La compagnia vi entusiasma e perfino il partner oggi vi trova irresistibili. Finché dura… Potrete mettere a fuoco le vostre idee e gettare le basi per progetti originali, per certi versi innovativi ma di sicuro successo.

Gemelli

Giorno propizio a far luce dentro di voi con un po’ d’introspezione… Se invece avete voglia di muovervi o di agire, le stelle vi danno una mano per allargare la sfera di interessi culturali e creativi appagando quelle curiosità che vi trascinate da un po’ di tempo. Potreste soffrire di insonnia o di altri disturbi legati allo stress. Rallentate i ritmi, dedicatevi ad attività distensive.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La bella energia di cui godete, in questo momento, vi rende iperattivi: non vi tirerete indietro di fronte ad alcun impegno, la fatica e gli eventuali straordinari lavorativi non vi spaventeranno affatto. Potrebbe essere l’occasione che aspettavate per realizzare un progetto. L’amore merita più attenzione, come il vostro aspetto. Occupatevi anche degli animali di casa.

Leone

La giornata scorrerà sui binari della tranquillità. Siete vivaci, vi sentite in gran forma e ottimisti! Avete più tempo da dedicare al partner, ci sono più occasioni per stare con gli amici e organizzare una cena divertente in giardino. Tirate fuori dal cassetto non solo i sogni ma soprattutto i progetti che avevate accantonato per scarsa fiducia. Doni, sorprese per molti di voi.

Vergine

Giornata interlocutoria, priva di avvenimenti di rilievo, da sfruttare per prepararvi alle nuove sfide che già s’intravedono dietro l’angolo. Il clima odierno, poco vivace, potrebbe essere rivitalizzato dalla trovata di un vostro caro amico. In campo amoroso, tutto andrà secondo i vostri desideri e avrete di che essere soddisfatti, se vivete una bella storia d’amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una ventata di ottimismo vi mette di buon umore. Complice il benessere interiore e il contatto con la natura, in famiglia siete degli zuccherini. Guadagni, fortuna e piccole vincite consentono di effettuare qualche spesa superflua! Rendete stuzzicante la serata in compagnia del partner, dando il meglio di voi stessi senza risparmiare affettuosità, attenzioni e dolcezza.

Scorpione

Pochi gli stimoli e ancora meno le emozioni, oggi va così. È inutile, e forse anche dannoso, forzare le cose: non resta che rassegnarsi. Una bega, forse di natura burocratica reclama, inascoltata, la vostra attenzione. Ma è inutile ignorarla. Del vostro stato di salute, per la verità, vi occupate sempre molto poco; vi sembra solo tempo perso. Sarebbe ora di cambiare registro.

Sagittario

Sfruttate al meglio la vostra intuizione e vedrete diventare realtà un buon affare o un amore che fino ad ora avevate solo osato sognare. Potrete anche vincere una scommessa tra amici, come fare chiarezza in una questione, magari familiare, che ha creato qualche tensione e preoccupazione. Le stelle vi invitano a divertirvi, ad allargare il vostro entourage sociale.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 13 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata davvero impeccabile, priva di sbavature. Potete sbizzarrirvi con ogni genere di iniziativa, avete il successo assicurato. Se avete progetti, anche consistenti, da realizzare o sfide da mettere in campo, è il momento di agire. I rapporti sentimentali chiedono di consolidarsi: avrete l’occasione di chiarire i punti oscuri e di mettere punti fermi alla vostra esistenza.

Acquario

Calma di vento sul giorno, a patto che abbiate l’accortezza di starvene per conto vostro. Le relazioni sociali, potrebbero risultare difficili: la tensione c’è ma non si vede. Esternamente sembrate rilassati, invece è solo un bluff. Se sapete che il vostro amore cerca di mettersi in contatto, staccate il telefono e non rispondete. Certamente è per proseguire la scaramuccia di ieri…

Pesci

I rimpianti o il ricordo di scelte sbagliate del passato vanno accantonati: fate tesoro dell’esperienza, ma andate avanti senza voltarvi indietro. Coraggio e grinta sono con voi, ma confusione e contrattempi vi remano contro, generando incertezze. Un occhio alla salute può prevenire lo stress, fate i conti con la realtà e programmate quei cambiamenti necessari all’equilibrio.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay