Oroscopo di venerdì 14 aprile 2023: i segni fortunati in vista del weekend

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 14 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un venerdì, magico, da segnare in agenda per chi è Ariete, le stelle regalano un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore. Se siete soli non lo rimarrete a lungo: Luna e Venere sono al lavoro per farvi incontrare una persona capace di rubarvi cuore e pensieri. Progressivo miglioramento della situazione finanziaria.

Toro

Luna nella posizione più alta del vostro cielo, settore della buona riuscita, dell’immagina sociale. Parla chiaro: premete forte sul pedale dell’acceleratore del successo, soprattutto se avete un’attività autonoma. Stabilmente in coppia? Se vi sentirete nel paese delle meraviglie dell’amore, poco ci mancherà. I sentimenti decolleranno sulle ali del trigono Luna-Venere.

Gemelli

Il clima astrale del giorno è decisamente sereno, sfumano i botta e risposta coi collaboratori o con il socio in affari, e cominciate a ragionare. Per questo molti di voi catturano opportunità che danno più lustro al lavoro! La vita affettiva è molto intensa nelle coppie felici, innamorate e ricambiate. I più giovani, spopolano, riempiono il carnet di appuntamenti e numeri di telefoni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli astri invitano all’ordine, specie nelle faccende finanziarie. Trovate un posto per ciò che non l’ha, fate chiarezza nelle vostre idee in modo da procedere nel lavoro con la massima precisione e organizzazione possibile! Se avete una storia d’amore felice in corso, vi rendete conto che vale la pena di investire emozioni ed energie per renderla ancora più solida e felice.

Leone

Oggi i ritmi frenetici non fanno per voi. Trovate il modo di rilassare il corpo e distogliere la mente dai mille progetti e impegni. Sperimentate nuove tecniche di rilassamento, fisico e mente vi ringrazieranno. Luna e Venere accendono i riflettori sulle faccende familiari. L’olio di cui avrete bisogno sarà quello della comprensione, dell’ascolto, della disponibilità.

Vergine

La Luna nella casa della salute indica che questa è la giornata adatta per fare il punto della vostra condizione psicofisica. Eventuali check-up preventivi e molto relax sono caldamente incoraggiati! Parliamo dell’amore. Per chi è in coppia tutto dovrebbe procedere a meraviglia: vitalità fisica e passionalità faranno vivere emozioni molto intense. Fate bricolage.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata felice per chi ha puntato qualcuno e facendoselo amico spera di instaurare un rapporto ancora più intenso e complice, fino a trasformarlo in amore… Le possibilità ci sono, ma non passano attraverso il dialogo, piuttosto avvaletevi dello sguardo e del linguaggio non verbale. Parlate poco oggi, ma l’energia che mettete in tutto quel che fate è più che eloquente!

Scorpione

Luna in quarto Campo. Quando la vostra famiglia ci si mette, riesce a mandarvi fuori dai gangheri, con battute feroci e lagne pesantissime per persone dinamiche e intelligenti come voi. Le lune storte in casa vostra oggi sono un gioco di specchi: chi ce l’ha e chi la riflette, rovinandosi l’umore a proprio turno. Non male, per fortuna, il fronte amoroso. Dormite di più.

Sagittario

Buon giorno, senza dubbio, con la Luna amica in Sagittario. Investimenti tranquilli, non balzano in avanti ma nemmeno retrocedono, rispetto al suolo nazionale grande privilegiato resta l’estero, con mercati azionari più stabili. Stranamente fortunati, oggi, sia in amore sia al gioco. Sentimenti di primissima qualità nutrono le relazioni d’amore in corso. Nuove storie per i più giovani.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 14 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Riflettori puntati sul denaro. Se vi rendete conto che qualche progetto non ha possibilità di riuscita, accantonatelo momentaneamente. Se trovate punti deboli, rafforzateli. Se ci sono ostacoli e siete sicuri che quanto intendete realizzare è nelle vostre possibilità, affrontateli senza timori, così come è consigliato mettere mano a tutto ciò che si trascina da tempo.

Acquario

La Luna nel vostro segno vi regala fantasia, estro, intuito e creatività. Doti bellissime, che potete sfruttare anche in ambito professionale. Ma restate con i piedi per terra. Dal punto di vista sentimentale, sapete bene che, in fondo, non ci vuole poi la Luna nel pozzo per farvi sentire sereni, felici e appagati: vi basta sapere che la persona amata c’è, è presente nella vostra vita.

Pesci

Luna in dodicesimo campo: si accompagna a qualche momento di malumore e di stanchezza, frenando così entusiasmi e desideri di avventura, di situazioni nuove. Tuttavia, ha un risvolto decisamente positivo, quello di ridimensionare i vostri numerosi impegni. Sarebbe anche il caso di tirare i cordoni della borsa, viste le tante uscite del periodo. Fate i bravi col partner.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay