Oroscopo del giorno del 14 settembre: Luna in Vergine, le previsioni

Ecco cosa prevedono le Stelle per i 12 segni zodiacali nella giornata del 14 settembre.

Oroscopo di oggi, giovedì 14 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata con gli amici. Che ne dite di invitare quelli più divertenti? Occhio però a non creare qualche tensione con la vostra permalosità. Non siate troppo sicuri di voi e sempre convinti di essere dalla parte della ragione. Rilassatevi! Chi vi ama vi conosce meglio di quanto non crediate: non tentate di mostrarvi diversi da come siete. Idem anche per i nuovi incontri.

Toro

Giornata serena, con la Luna amica. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose del solito tran tran. Avrete anche la forza di lasciarvi alle spalle amicizie superficiali e di aprirvi agli incontri giusti. Vivrete con la persona amata uno scambio appagante, sarete maliziosi al punto giusto, per stuzzicarla e sperimentare insieme nuovi giochi.

Gemelli

In famiglia non mancano contrasti. Vi sentite spinti verso scelte che non vi attirano, senza però riuscire a rifiutare con un no perentorio. Non potete andare avanti stando sempre in bilico tra due decisioni che rimandate di continuo. Decidetevi! Regalatevi una serata romantica. Una cena a lume di candela faciliterà l’espressione della vostra esuberante carica di fascino.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna amica nel segno della Vergine per voi diventerà oggi come una zattera di salvataggio, in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione… La voglia di vivere momenti di libertà si farà sentire: ritagliatevi del tempo da dedicare a voi stessi, agli amici, alle persone a voi care. Dedicando più tempo a un hobby artistico, vi sentirete di sicuro più realizzati. Belle novità.

Leone

Contate su un cielo molto positivo! Potrete concentrare le energie sulla realizzazione di un programma grandioso. Non dovete mai mettere in dubbio quanto valete, non c’è ragione: siete in grado di cavarvela egregiamente. In amore, siate come sempre spontanei nell’esprimere bisogni e desideri. Tenete però a bada la gelosia, se non volete andare incontro a dei guai.

Vergine

Luna nel segno. Seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l’anima gemella, potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Se vi sentite stanchi e sfibrati, non pensateci su due volte: regalatevi una vacanza, anche breve. Attenzione poi alla gola o perlomeno fate più movimento fisico. La forza d’animo non vi manca e vi sarà d’aiuto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mettete in preventivo momenti di passività e di pigrizia: rallentate i ritmi se ne avvertite il bisogno, ma occhio a non scivolare nell’apatia. Un atteggiamento passivo vi procura inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza! Per rincorrere forti emozioni potreste cacciarvi in una situazione alquanto difficile… Valutate i pro e i contro se siete stabilmente in coppia.

Scorpione

Con Giove e Luna che vi sponsorizzano, potete creare contatti entusiasmanti con persone nuove, diverse da quelle che frequentate di solito. L’umore si farà brillante e vivrete con gli amici bei momenti. Se siete single, se avete il cuore libero guardando avanti con lo sguardo libero da preconcetti e da memorie negative, riuscirete a fare conoscenze intriganti e promettenti.

Sagittario

Con la Luna in Vergine, invece di darvi da fare, sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l’evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni: rischiereste di allentare legami importanti. Cercate di tenere ‘puliti’ corpo e mente, adottando una sana alimentazione e coltivando hobby e interessi che valorizzano l’ottimismo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 14 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La giornata imbocca la direzione giusta: si prevedono piacevoli fuori programma, belle sorprese. Non si escludono neppure chiarimenti nelle amicizie, tanto meno opportunità… Piacevoli incontri per i single più giovani. Momenti appassionati e romantici con il partner; ritroverete l’intimità dei tempi migliori, soprattutto nell’alcova. Iniziative per mantenervi in forma.

Acquario

Una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza! L’intuizione funziona a meraviglia facendovi intravedere soluzioni insperate. Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Momento idilliaco per l’amore: tenerezza, passionalità e una calda complicità fanno oggi la differenza. In pratica, tutto quello che di meglio potete desiderare.

Pesci

Una Luna poco amichevole, in Vergine, vi punzecchierà e vi farà dire qualcosa che vi pesa e che tenete nascosto in voi da parecchio tempo. Ormai che ci siete, dite tutto, fatelo senza pensarci troppo; poi, di sicuro, vi sentirete molto meglio! Ricaricate le batterie dolcemente e naturalmente. Ottime le passeggiate nel verde, in città, ma anche in montagna, lungo i fiumi, i laghi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay