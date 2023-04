Oroscopo del 15 aprile, ecco i segni fortunati del sabato di metà mese

Fortuna, amore, lavoro e molto altro: le previsioni del giorno per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 15 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sfuggite alla routine, alle azioni sempre uguali. Vivacizzate la giornata, accettando un invito da parte di amici divertenti: raggiungete quella località di cui vi avevano parlato, scoprirete un luogo di grande bellezza. Siete single? Fate chiarezza nei vostri sentimenti! Siete in coppia? Ricreate l’atmosfera appassionante dei momenti migliori: Venere, Sole e Giove vi sostengono.

Toro

Il braccio di ferro tra la Luna in Acquario e Urano (incollato nel vostro segno), vi rende malinconici e nervosi: oggi avete la testa tra le nuvole e nel cuore avvertite sentimenti e desideri un po’ contrastanti. Per evitare fastidi col partner conviene mostrarvi disponibili a oltranza e non intavolare argomenti pungenti. Dormite di più. Problemi con lo smartphone. Blackout elettrici.

Gemelli

Gli astri rendono un po’ ‘speciale’ la giornata di oggi. I rapporti con la famiglia si annunciano molto buoni, siete infatti più disponibili e comprensivi anche riguardo alle loro esigenze. Fate parte di una coppia? Vi volete bene e … tanto! Sabato ideale anche per viaggiare, raggiungere persone lontane che non vedete di tempo, visitare una mostra o una città d’arte.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il rilancio della vostra vita è in corso… Direte addio ad alcune preoccupazioni che in passato vi hanno fatto spesso arrovellare le meningi! La Luna, oggi nell’ottavo Campo, sta portando un fresco vento di novità e di emozioni, a cui non potete davvero resistere. Organizzate qualcosa di speciale per voi e… le persone vicine. L’amore può essere sorprendente, ve ne accorgerete!

Leone

Ombrosità e indecisione apportate dall’opposizione lunare potrebbero essere un ostacolo, se dovete prendere un importante provvedimento. Se invece non avete di questi problemi e ve ne starete buoni in un cantuccio, non combinerete guai. Con il sabato sera non sarà difficile arrivare alle ore piccole: va bene saltare qualche ora di sonno, ma non si deve esagerare.

Vergine

Lasciate andare le preoccupazioni più pesanti e godetevi questo sabato dedicandovi al dolce far niente, senza dimenticare momenti di relax e di svago. Come dice un saggio orientale: “Non si può fare bene una cosa se ogni tanto non si smette di farla”. Il colore su cui meditare in questo giorno dovrebbe essere il blu. Anche indossare un capo di questo colore può aiutare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie alla Luna in Acquario, riuscite a realizzare un vostro sogno… Un fascino davvero incredibile può essere la vostra arma segreta in più di una situazione, ma saprete usarla con discrezione e senso della misura. La vostra vita di relazione, in ogni caso, ne trarrà grande vantaggio! Alla grande, amore e vita di coppia: siete contenti, appagati. Fantasia e creatività alle stelle.

Scorpione

Alcuni timori rischiano di rovinarvi le giornate di oggi caratterizzata dall’astro d’argento nel quarto. Spazzateli via con un colpo di spugna e una ventata di ottimismo! Vi accorgerete, strada facendo, che tutto era stato creato dalla vostra mente forse un po’ agitata! La nota positiva del giorno riguarda l’amore, soli o in coppia: Venere in ottavo Campo promette ottime cose!

Sagittario

Positiva la Luna nel terzo Campo. L’accento si sposta sulle persone vicine: fratelli o sorelle, parenti stretti e acquisiti. Tregua nelle discussioni finanziarie in famiglia, grazie ad alcuni segnali rassicuranti; sicché potete tranquillamente concentrarvi sulle esigenze personali, trattare voi stessi con maggiore splendore. Siete single? Non lasciatevi sfuggire l’attimo fuggente.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 15 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il cielo sopra di voi è abbastanza favorevole, solo in parte. È positivo il sestile Luna-Giove che promette opportunità, buoni – ottimi affari a chi deve recarsi al lavoro, in ufficio. Insomma, se il lavoro oggi vi tocca, tornerete a casa soddisfatti. Disturba un po’, invece, la Luna quadrata a Urano; una discussione con vostro figlio o la persona amata sembra inevitabile.

Acquario

Protagonisti del giorno, con la Luna nel segno. Disturba la dissonanza con Urano: un imprevisto in casa, forse una richiesta da voi non gradita di un familiare potrebbe rendervi nervosi, ombreggiare la giornata. Per fortuna Giove, dalla vostra, vi aiuterà a tenere alto il morale e a realizzare i progetti che avete in testa. In coppia volete qualcosa che non riuscite a inquadrare.

Pesci

Nulla da eccepire riguardo alla vostra decisione di non insistere: in certe situazioni, effettivamente, la cosa migliore è restare a guardare. Nel frattempo, per non rimanere con le mani in mano, concentratevi su un altro obiettivo! Vita affettiva sottotono, vorreste di più. Non vi capite, oppure dovete impegnarvi molto nel lavoro. Le emozioni torneranno calde il prossimo weekend.

Fonte immagine: Quique da Pixabay