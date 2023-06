Oroscopo del giorno di venerdì 16 giugno: le previsioni segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 16 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il Sole, la Luna e Mercurio vi sorridono dal segno amico dei Gemelli. Ricordate di mantenere sempre un atteggiamento positivo e di non perdere mai la curiosità per il mondo che vi circonda: questo vi darà la forza e la motivazione per raggiungere ogni obiettivo.

Toro

La contemporanea quadratura di Venere e di Marte in Leone oggi potrebbe portare a un aumento della competitività e della gelosia, quindi cercate di mantenere la calma e di non permettere che queste emozioni negative prevalgano e rovinino le vostre relazioni d’amore e di amicizia.

Gemelli

Non solo la Luna ma anche il Sole e Mercurio oggi si trovano nel vostro segno. Tutto andrà nella maniera migliore per voi e non dovrete nemmeno sforzarvi più di tanto per ottenere i successi sperati. Godetevi questa giornata perfetta perché non è detto che ricapiti presto!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giove ultimamente si trova nel segno amico del Toro e questa sua posizione favorevole vi farà sentire a vostro agio in ogni situazione. Non dovrete preoccuparvi di farvi accettare dagli altri perché sarete amati così come siete, anche con i vostri difetti.

Leone

La Luna presente nel segno amico dei Gemelli vi invita a cogliere l’attimo e a lanciarvi senza esitazione in un’avventura che vi verrà proposta. Non importa che conosciate alla perfezione ogni dettaglio: a volte nella vita si può e si deve rischiare un po’.

Vergine

Mettervi a confronto con certe tematiche vi costringerà a fare pace con il vostro passato. Per superare la paura di scavare nei ricordi dovrete forzarvi un po’ e la quadratura della Luna in Gemelli è lì apposta per pungolarvi e stimolarvi ad andare avanti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La presenza benefica e protettiva della Luna in Gemelli renderà questa giornata straordinariamente densa di avvenimenti positivi. Voi stessi avrete una luce particolare negli occhi e spargerete positività intorno a voi, trasformando ogni avvenimento in qualcosa di bello.

Scorpione

Il vostro modo di fare oggi sarà un po’ troppo irruento e potrebbe attirarvi delle critiche. Di certo non è il caso che vi snaturiate per piacere agli altri ma in effetti la dissonanza dei pianeti in Leone potrebbe farvi agire un po’ fuori dalle righe oggi.

Sagittario

La vostra natura ottimista ed esuberante oggi vivrà una piccola battuta di arresto a causa della presenza della Luna disarmonica in Gemelli. Cercate di dedicare un po’ di attenzioni in più a quello che fate e soprattutto allo spirito con cui lo fate. Alcuni dettagli sono da rivedere e lo sapete anche voi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 16 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

State per raccogliere finalmente i frutti di tutto quanto avete seminato nei mesi scorsi. Saturno presente in aspetto armonico nel segno dei Pesci vi supporta e rinforza il vostro senso di identità: finalmente sapete bene chi siete e dove volete arrivare.

Acquario

La Luna, Mercurio e il Sole tutti nel segno amico dei Gemelli vi trasportano verso traguardi davvero insperati. Successi improvvisi in campo lavorativo vi riempiono di gioia, e gli affari vanno a gonfie vele. Soprattutto il vostro umore è in grande risalita, e questo è l’importante.

Pesci

La Luna e Mercurio in cattivo aspetto dal segno dei Gemelli vi rende nervosi, e ne avete ben donde: sembra proprio che niente voglia andare per il verso giusto. In particolare, nessuno sembra capirvi: dovete fare un grande sforzo di comunicazione per evitare litigi e malintesi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay