L’oroscopo del weekend: le previsioni di sabato 16 settembre segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 16 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sotto il tiro della Luna in Bilancia che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza, per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi. La relazione di coppia è movimentata da circostanze varie e impreviste: è inutile lamentarsi, piuttosto accettatele come una sfida.

Toro

Datevi da fare per affrontare prontamente tutti quei problemi che vi verranno incontro, prima che diventino dei fastidiosi grattacapi. Abbiate più cura della qualità dei vostri rapporti, trasformando eventuali contrasti in rinnovata complicità. Con Venere contraria è probabile che il vostro aspetto non vi soddisfi più di tanto: fissate un appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere.

Gemelli

La Luna s’inchina al vostro segno. Grazie a una buona sintonia con l’ambiente e con voi stessi, la giornata scorrerà senza affanno e in leggerezza! Lasciatevi guidare dall’intuito, che vi farà leggere nel cuore altrui come in un libro aperto. La vita di coppia è in ripresa i nuovi flirt sono molto attraenti. L’eros la fa da padrone e mette a tacere piccoli disaccordi col partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Qualche vecchio problema presenta uno strascico imprevisto: prendete saldamente l’iniziativa e non lasciatevi commuovere da presunte debolezze, ognuno dev’essere responsabile delle proprie debolezze. Se siete in coppia, addolcite il vostro stile un filo critico e pretenzioso. Siete single? L’amore non si suggerisce, tantomeno può essere imposto. Cambiate tattica!

Leone

Il vostro spirito d’indipendenza deve fare i conti con la realtà: i cambiamenti sono necessari, ma non possono avvenire dall’oggi al domani. Tuttavia, con l’appoggio lunare questa giornata si prospetta divertente e piena di momenti piacevoli. In serata, attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbero fondersi in un incontro favorito da un’insolita circostanza. Inviti. Sorprese.

Vergine

Con Luna nel secondo Campo, rivoluzionerete finalmente la routine che purtroppo tende a spegnere l’inventiva e a incupire lo stato d’animo: individuerete in voi stessi potenzialità e valori da coltivare per apportare più qualità nella vostra vita. Per la vostra attività professionale è prevedibile un andamento vivace e sostenuto come volume d’affari e gratificazioni personali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Lucidi, lungimiranti, intuitivi, felici, ecco come vi sentite in questo momento! E questo non può che facilitare le trattative di lavoro, l’ascesa in carriera, i progetti messi in cantiere. Protetti dalle stelle anche i viaggi di lavoro o di piacere, ottime le alleanze che nascono ora. Tutto bene anche in campo amoroso: vi sentite rifiorire e tutti i vostri sensi sono ben desti. Inviti.

Scorpione

Non state sempre lì a pensare e ripensare… Sarà meglio esercitare un po’ di autocontrollo e concentrarvi su altre cose più leggere e distensive. Soprattutto oggi, fate in modo che la vostra mente non si fermi sempre sullo stesso punto, come fosse un disco rotto… Acqua di mare, di fiume, di lago. Qualunque acqua sia, ma che sia acqua, per immergervi o passeggiarvi accanto.

Sagittario

Osservando le cose in modo distaccato, dando prova di elasticità mentale e capacità organizzativa, ristabilirete l’intesa tra le mura domestiche. Riuscirete a dare giusto valore a ricordi poco piacevoli che, da qualche tempo, vi ronzano per la testa. Voi volete un’avventura, la persona che avete accanto vi chiede una storia ufficiale. Forse è il caso di prendere una decisione!

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 16 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che lo sono solo in apparenza: qualcuno cercherà di gettarvi fumo negli occhi e di farvi credere che un’offerta è molto più redditizia di quanto lo sia in realtà. In questo momento, è preferibile scegliere con la massima trasparenza; vi porrete così al riparo da ogni possibile sgradita sorpresa. Tenete alta la guardia.

Acquario

Con la Luna dalla vostra parte, progetti, incombenze e faccende domestiche oggi vi riescono a meraviglia! Viaggi e spostamenti di lavoro procedono senza intoppi, mentre un progetto assume una forma sempre più definita e concreta. La serata con la persona del cuore sarà all’altezza dei vostri sogni, perfino di quelli inconfessabili: fantasiosa, e piccante al punto giusto!

Pesci

Sarete attratti da persone nuove, che vengono da amicizie diverse da quelle frequentate finora. Giorno ideale per sistemare le questioni in sospeso e per fare una sana autocritica verso certi vostri atteggiamenti scorretti e indelicati. L’accordo con il partner sarà buonissimo: sarete felici, insieme! Se siete single, l’entusiasmo e il dinamismo vi apriranno molti cuori.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay