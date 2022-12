Oroscopo di oggi, 17 dicembre: Bilancia e Acquario brillanti, stanchezza per il Capricorno

Oroscopo 17 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 17 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il giorno non vi trova dell’umore giusto ed è attraversato da sensazioni e influssi che non si adattano alla vostra natura dinamica. Guardate al futuro con serenità ed ottimismo, alcune situazioni stanno per cambiare in meglio! I rapporti sentimentali oggi sono infastiditi da una sottile ansia e da atteggiamenti contraddittori, ma già da domani potrete recuperare l’equilibrio.

Toro

Il denaro potrebbe essere l’argomento cruciale di questo giorno, come racconta un cielo un po’ dispettoso a questo proposito. Ma non disperate, la situazione economica non è poi cosi grave! Sarete inclini ai piaceri della vita, ma privilegiando un’alimentazione sana e variata non dovreste avere alcun problema. E l’amore? I legami si faranno ancora più forti e intensi.

Gemelli

Pur senza rompere schemi e tradizioni, potete ambire a costruire qualcosa di nuovo che duri nel tempo. Rinuncerete volentieri a una parte dei vostri programmi per dare una mano ad un amico o a un vicino di casa. Viaggi, spostamenti per molti. La Luna armonica rinnova le energie: impegnatevi per mantenere uno stile di vita attivo e non cercate alibi per trascurarvi.

Cancro

Meglio non tirare troppo la corda: alcune situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute, se avvertite stanchezza; non peccate d’ingenuità nelle faccende personali. In amore, cercate di essere dolci e comprensivi con il partner; tutta la vostra vita di coppia acquisterà uno spessore e un’intensità molto gratificanti.

Leone

Il cielo presenta un gioco d’aspetti favorevoli: vi daranno una carica notevole di entusiasmo e di intraprendenza, e premieranno con il successo le iniziative che prenderete in questo martedì. Aspettatevi quindi risultati brillanti nello studio e nel lavoro. Attendetevi anche una serata emozionante, tinteggiata di rosso, per quanto riguarda l’amore e la vita di coppia.

Vergine

I pianeti sono favorevoli e potrebbero accompagnarsi ad eccellenti occasioni di successo; ma attenzione a non cantare vittoria troppo in fretta, certi risultati eccessivamente brillanti potrebbero essere anche effimeri. In serata, sarà intensa la voglia di abbandonarvi alle emozioni del cuore e dei sensi. Trascurate un po’ gli impegni e dedicatevi di più agli amici e all’amore!

Bilancia

Il vostro panorama astrale è di una generosità a dir poco sfacciata. Oggi la Luna è nel segno e pure in sintonia con Marte! La giornata promette di essere magistrale, capace di soddisfare ogni vostro desiderio e richiesta. Mercurio vi dà ottime chance di successo, specie nei campi della ricerca e della comunicazione. Deliziosi, di vostro gradimento i programmi serali.

Scorpione

Staccate la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione privata che vi sta creando un certo disagio. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di un vostro familiare sui cui avevate puntato: vi sentirete traditi, ma non è così, se ci pensate bene! In amore, siete deconcentrati ma il partner è al vostro fianco, vi comprende benissimo.

Sagittario

Opposta al segno, la Luna in Gemelli contrasta le vostre energie: la visione fiduciosa del futuro cede il passo ad un’impalpabile sensazione d’incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo. Sia nella professione che nel privato, la chiarezza nel dialogo sarà fondamentale per dare messaggi sbagliati. Rilassatevi.

Capricorno

Potreste sentirvi stanchi, affaticati e demotivati, a causa degli incessanti ritmi che seguite quotidianamente. Dunque, cercate di non strafare e non fingete di essere sempre al massimo! Non è un momento di serenità ed equilibrio nelle faccende sentimentali: qualcuno è predisposto a una sbandata pericolosa, qualche altro a un desiderio di fuga che crea confusione e dubbi.

Acquario

Come vi sentirete oggi? Come se toccaste il cielo con un dito, tanto tutto sarà assolutamente perfetto! Si annuncia, quindi, splendido questo giorno: apparite in gran forma, socievoli più che mai e ben disposti a condividere con amici tanti progetti di svago e di divertimento. I singoli e i più giovani avranno l’opportunità di lasciarsi rapire da un amore nuovo. Buoni affari.

Pesci

In ambito professionale lucidità e organizzazione sono con voi: individuato l’obiettivo, riuscirete a portarlo avanti fino in fondo. Ottima la vita sociale, vi sentite a vostro agio con gli altri, in qualsiasi situazione. Se vi sentite sicuri, abbandonate pudori e ritrosie e donatevi al partner, prendete voi l’iniziativa, lasciandolo a bocca aperta. Viaggi, sia per lavoro che per piacere.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

