Oroscopo del giorno del 17 gennaio: i segni più fortunati di oggi

Oroscopo di oggi, martedì 17 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Maggior apertura e disponibilità verso gli altri vi mostrano i lati positivi che le relazioni allargate comportano. Condividete con il partner i vostri interessi culturali e non esitate davanti alla voglia di trascinarlo a una mostra, al cinema, a un concerto, a una conferenza particolare.

Toro

Rischiate di irritarvi facilmente in questo giorno, con la Luna opposta al vostro segno. Traffico, code in autostrada, telefonate che non arrivano, critiche non gradite, imprevisti di ogni genere e continui battibecchi con il partner vi metteranno, infatti, alle corde! Siate cauti.

Gemelli

La sfera professionale sarà protetta e favorita dal cielo odierno che offrirà buone occasioni alla stragrande maggioranza di voi. Venere saprà proteggere le coppie stabili nonostante il partner cerchi di imporsi un po’ troppo. Occupatevi maggiormente del fisico e dell’aspetto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il ritmo della giornata è frenetico, ma le gratificazioni non mancheranno: un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. La situazione è favorevole, ma il successo non vi verrà servito su un piatto d’argento, dovrete impegnarvi.

Leone

La Luna in Scorpione, dissonante, vi suggerisce di starvene a casa a poltrire sotto le coperte invece di gettarvi nel traffico cittadino e nelle discussioni lavorative. Non mancheranno neppure contrattempi e discussioni in famiglia, per via di conti e bollette da pagare.

Vergine

Giornata rassicurante, ideale per rimettervi in sesto. A favore avete la Luna in Scorpione sestile a Plutone, una combinazione perfetta per ripristinare un legame minacciato da incomprensioni, per rinsaldare propositi professionali o per effettuare investimenti a breve scadenza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri in questo giorno non sono proprio accomodanti con voi, ma non abbattetevi: c’è sempre Giove dalla vostra parte. L’amore è ok. Riuscirete a rinnovare il rapporto di coppia con nuovi interessi e motivazioni, a ravvivare la routine con trovate fantasiose e proposte intelligenti.

Scorpione

La grinta che metterete nel lavoro non passerà inosservata e vi porterà non pochi vantaggi, qualunque sia la vostra attività. La persona amata conosce la vostra naturale riservatezza, ma a volte sicuramente le piacerebbe sentirsi dire ti amo! Provare non è difficile.

Sagittario

L’intrigo e l’avventura potranno avere un fascino particolare, a cui pochi di voi sapranno resistere. La serata, quindi, sarà un invito a mettere alla prova il vostro potere di seduzione; prova che, per altro, supererete a pieni voti! La fortuna vi aiuterà in molti ambiti.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 17 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Grazie a un cielo luminosissimo, chi di voi sta facendo progetti a lunga scadenza troverà gli appoggi e le circostanze per attuarli. Indubbiamente avrete la fortuna dalla vostra parte! In accordo con il partner, troverete nuovi modi per migliorare la relazione a due.

Acquario

Posizioni astrali dissonanti metteranno a dura prova la vostra pazienza. Sul lavoro, cercate di essere molto chiari e inequivocabili nelle vostre comunicazioni con soci, colleghi e collaboratori. In ambito sentimentale accadranno cose davvero strane, che vi lasceranno molto stupiti.

Pesci

Sarà un ottimo giorno grazie all’appoggio di Sole e Luna. Sarete simpatici, energici e instancabili. Sono favoriti alla grande tutti coloro che lavorano nel settore del commercio o in quello della comunicazione. Potreste, finalmente, decidere di fare un po’ di sport.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay