Oroscopo del giorno, 18 aprile: novità per Ariete, giornata “no” per Capricorno

Le previsioni per questo martedì di aprile per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 18 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Gli astri vi adorano, oggi portano opportunità, novità. Un’intuizione straordinaria potrà rivelarsi la più potente delle armi in vostro possesso, per raggiungere posizioni di rilievo in campo sociale o migliorare la vostra posizione professionale. Andrà tutto bene anche in campo amoroso, grazie alla Luna nel segno che avvolgerà di romanticismo le storie d’amore in corso.

Toro

La Luna transita nel dodicesimo campo: giorno ideale per fare un po’ di introspezione e mettere a nudo i vostri difetti. Non tiratevi indietro da questa esigenza, una seria autoanalisi non potrà che farvi bene e aiutarvi a migliorare i rapporti con gli altri. Accadranno cose, fatti che vi faranno riflettere sul rapporto di coppia e sul modo di relazionarvi in generale.

Gemelli

Buona amica, oggi, la Luna in sestile al vostro segno; porta entusiasmo e voglia di fare. Fronte unito tra i colleghi di lavoro, soprattutto se da difendere ci sono il posto e lo stipendio; prevedibile con la crisi di molte aziende. Lunghe telefonate, intime conversazioni e confidenze con gli amici. In coppia vi volete bene, senza alcun dubbio. Con sincerità e profondamente!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Qualunque lavoro importante dobbiate sviluppare, non preoccupatevi. Fate il punto della situazione, valutate con obiettività i talenti e le circostanze a favore: con un piccolo sforzo raggiungerete l’obiettivo desiderato! Un consiglio tratto da un antico testo del Tao: “Non date valore a ciò che è difficile ottenere”. Il sex-appeal aiuta i single in cerca dell’altra metà della mela.

Leone

Il fiuto negli affari oggi è il vostro grande alleato. Impegnatevi se volete mettere a segno qualche buon affare o desiderate migliorare la vostra posizione professionale. Se alla vostra tenacia saprete aggiungere un atteggiamento accattivante, sarete a cavallo! L’amore vi dà belle soddisfazioni, e non è detto che qualche single non getti definitivamente il distintivo…

Vergine

Giornata incolore, con l’amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche nei programmi della giornata. I dubbi in merito a una proposta sono legittimi, prendete comunque tempo: prima di rinunciare provate a chiedere maggiori garanzie. Se avete in corso una storia d’amore che ritenete importante, cercate di renderla stabile facendo sentire la vostra presenza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La situazione planetaria non appare particolarmente prodiga per il vostro segno; tuttavia, con le risorse fisiche e mentali che vi caratterizzano in questo momento, siete in grado di fronteggiare una momentanea flessione. Molti hanno difficoltà a far quadrare i conti, a casa o al lavoro. Pretendete dal partner la Luna, più del dovuto, creando così qualche discussione.

Scorpione

Potete compiere dei significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro: giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti. Ottimo giorno per concretizzare le vostre aspirazioni sentimentali, riportare in equilibrio il rapporto.

Sagittario

Un giorno davvero eccitante per la vostra vita sociale e il tempo libero, con inviti, sorprese e conoscenze interessanti. Se siete stabilmente in coppia, nel vostro cielo splende un sole radioso che vi permette di dimenticare tutte quelle ombre che in precedenza hanno annuvolato l’intesa. Il vostro impegno lavorativo verrà notato, le vostre idee andranno lontano.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 18 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un martedì da archiviare nel file delle giornate no, sotto tiro della Luna in Ariete, in aspetto di quadratura. In questo giorno diffidate delle soluzioni troppo facili, non lasciatevi sedurre da quelle situazioni che in apparenza sembrano potersi risolvere immediatamente e senza resistenza alcuna, fidandovi solo del vostro istinto e del vostro fiuto. Rimandate una decisione.

Acquario

Un’eccellente giornata vi attende: un martedì dinamico, all’insegna della fortuna e dell’espansione, ma anche dell’amore. Aperti al confronto, affascinati da chi ha qualcosa di interessante da proporvi: avete voglia di muovervi, di sperimentare! In ogni settore esistenziale è possibile realizzare uno dei vostri ideali. Bel momento in coppia, per l’intesa mentale e la tenerezza.

Pesci

Le vostre attività riceveranno stimoli, sia dal punto di vista finanziario che sociale e umano. Ciò che dovete fare è gestirle con maggiore grinta e passione! Non basta fare tutto a dovere, è necessario metterci qualcosa in più, quello che… può fare la differenza. Gli incontri amorosi sono promettenti. Fra voi e chi vi circonda c’è intesa, attrazione fisica, chiarezza e sincerità.

