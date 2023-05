Oroscopo del giorno, i segni fortunati del 18 maggio 2023

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle: le previsioni da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 18 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Forma e umore oggi non sono al top, ma il dovere vi chiama… Già il settore lavorativo, in questo momento, richiede tutta la vostra attenzione: non potete sventolare bandiera bianca, le buone occasioni sono lì… che vi guardano! Pazientate ancora un momento. In campo sentimentale, non impuntatevi; cercate invece di appianare ogni malinteso col partner con il dialogo.

Toro

Forte il sostegno delle stelle in questi giorni: tutto procede senza intoppi e senza malumori provocati da noiosi contrattempi! Una marcia in più sarà a disposizione di quanti di voi lavorano nella vendita o nel settore dei trasporti. Gioia immensa nella coppia. Siete single? Un incontro potrà accendere una passione così forte da sconvolgere completamente i vostri pensieri.

Gemelli

Le cose, purtroppo, non girano sempre come si vorrebbe! Se vi sentite incerti nell’affrontare una questione di natura professionale o finanziaria, fate leva sulla logica e sul buon senso. Cercate di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner, soprattutto se vivete un rapporto di coppia stabile e sereno. Se avvertite stanchezza, cancellate qualche impegno.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Bella giornata, grazie agli astri del momento che vi beneficiano: la Luna transita in Toro, e amoreggia con Nettuno e con il Sole. Se il lavoro c’è, vi date un gran daffare, ma anche in altri casi, se si tratta di predisporre l’azienda per il futuro o di fare progetti importanti. In serata, potrete rilassarvi, con o senza amore, poco importa: questo lo decideranno le stelle!

Leone

Giornata meno pimpante delle precedenti, ma senz’altro costruttiva: una lunga lista di questioni pratiche richiede oggi la vostra attenzione. Potreste trovarvi costretti ad un vero tour de force, badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere! Per riposare meglio, il letto dovrebbe essere orientato verso nord e posto lontano da qualsiasi apparecchiatura o connessione elettrica.

Vergine

Giornata romantica, peccato che sia giorno feriale e non possiate permettervi di vivere trasognati con la testa tra le nuvole. Eppure, vi piacerebbe, e a caldeggiare qualche fantasticheria di troppo entrano in scena Sole, Luna e Giove (favorevoli): faranno il possibile per trasformare in realtà i vostri desideri amorosi! Al lavoro trovate spunti e soluzioni, fate progressi…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sentirvi snobbati vi colpisce nell’orgoglio, oggi che una Luna taurina inerte e immobile vi osserva in silenzio, senza alzare un dito in vostro favore. Il suo impegno è tenere sottochiave emozioni e sentimenti, e magari, chissà, anche un amore segreto… Per alcuni di voi, la congiunzione Luna-Giove assicura il ‘successo’, la ‘vittoria’ in una controversia finanziaria o legale.

Scorpione

Sfera affettiva instabile, nel mirino delle stelle. La possessività con l’amore c’entra come i cavoli a merenda; del partner storico forse non siete più innamorati, ma vi aggrappate a lui o a lei come a un punto di riferimento o un’ancora di salvezza. Periodo confuso in cui non sapete più chi siete e cosa volete, dove state andando e soprattutto con chi… Fate chiarezza!

Sagittario

Impegnatissimi al lavoro, con la soddisfazione di concretizzare qualcosa di utile, smantellando uno dopo l’altro tutti gli impegni in agenda. La volontà è la carta da giocare, seguendo senza discutere le direttive del capo. Il rapporto di coppia deve fare un passo in avanti: l’intesa a due ha ancora bisogno di una piccola “messa a punto” per diventare ancora più sincera e profonda.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 18 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Buone stelle promettono occasioni fortunate nella vita di relazione, nelle attività del tempo libero e soprattutto nella sfera finanziaria che andranno a riflettersi positivamente sui giorni futuri. Giornata speciale per fare affari, tentare nuove strade professionali e fare acquisti! Dolci flirt centrano al cuore i single. Emozionante l’intesa con la persona amata.

Acquario

Dovete rimboccarvi le maniche, ma non è certo questo che può spaventare un Acquario si rispetti. Il successo professionale è a portata di mano, tuttavia ricordatevi che richiede una lotta impegnativa sia con chi cerca di contrastarvi, sia con gli imprevisti che Mercurio (dissonante) colloca lungo la vostra strada. Non sottovalutate gli effetti di una discussione col partner.

Pesci

Avete il pieno successo delle stelle per realizzare i vostri progetti, sia a livello privato che lavorativo: vi accorgerete di avere una marcia in più, e di poter ottenere facilmente quanto vi sta a cuore in questo preciso momento! Fiuto e abilità consentiranno a molti di voi di concludere ottimi affari. Essere amabili non può farvi che bene e facilitare i rapporti con gli altri.

Questo è l’oroscopo di oggi, 18 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay