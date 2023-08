Sabato 19 agosto, l’oroscopo del giorno: le previsioni per tutti i segni

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 19 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Difficile rientrare nella quotidianità dopo le ferie o dopo un lungo ponte festivo. Non potete fare tutto, certo. Se vi impegnerete, riuscirete ad alternare alla grigia routine spazi di rigenerante creatività. Le coppie felici saranno più appassionate che mai. Siete ancora single? Non siate diffidenti: lasciate entrare nella vostra vita chi vi ama. Lo suggerisce Venere, trigona al segno.

Toro

La giornata, ora dopo ora, si colora di entusiasmo e di positività: il modo di rapportarvi agli altri è vincente, empatico e positivo. Riceverete consensi e gratificazioni! La vita affettiva vola, sostenuta dalla Luna nel quinto Campo e dal fascino e dalla dolcezza elargita di Nettuno (in un segno amico). Se siete stabilmente in coppia, vi sembrerà di vivere una seconda luna di miele.

Gemelli

Giornata un po’ frizzantina per colpa della Luna in Vergine. Prendete la vita con leggerezza, che non vuol dire con superficialità; cercate piuttosto di planare sulle cose dall’alto, senza avere alcun peso nel cuore e nell’anima. Cercate, inoltre, di rendere il più sano possibile il vostro stile di vita. Dite stop all’alcol, alle sigarette, ai grassi, allo zucchero, alle ore piccole.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La capacità di intuire in anticipo una tendenza vi metterà in una posizione di vantaggio e vi assicurerà un ottimo credito. Grazie al senso pratico, avrete il massimo risultato in ogni tipo di verifica, nel lavoro e negli affari. Bene l’attività d’équipe. Se siete in coppia, ravvivate complicità e dialogo. Una storia appena fiorita inizia già a mettere radici: abbiatene la giusta cura.

Leone

Vi sentirete affascinati dalle idee innovative di un amico e ne trarrete spunto per apportare cambiamenti nella vita quotidiana. Farete incontri entusiasmanti con persone nuove che vi affascineranno con il loro modo di vivere, la loro ospitalità. Sorvegliate il vostro bilancio e programmate le uscite. Se sarete in grado di creare un piano di spesa, riuscirete a ottenere buoni risparmi.

Vergine

Con la complicità della Luna nel segno strapperete un consenso a lungo negato, ma poi dovrete impegnarvi per mantenere le promesse fatte. Se dovete rientrate al lavoro, non preoccupatevi: la probabilità di concludere ottimi affari è alta! Crescono i rapporti sociali, stringerete la mano a personaggi che contano. Moderate le spese extra per la casa e per lo sport.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Chi pensavate distante da voi, in realtà si rivelerà in sintonia con i vostri pensieri e vi aiuterà a raggiungere le mete prefissate. Il saper parlare dovrebbe andare di pari passo con il saper ascoltare e, se necessario, con il saper tacere. Non lasciate che le preoccupazioni personali e lavorative rovinino l’armonia con il partner, anzi, cercate nella coppia la serenità che vi manca.

Scorpione

Avete slancio, siete ottimisti, vi date da fare. Magari anche troppo e, naturalmente, correte il rischio di commettere qualche errore per eccesso di entusiasmo. Venere in Leone segnala qualche tensione, qualche intoppo: imparate a rallentare un po’. Se avete una storia d’amore felice in corso ce la metterete tutta per creare situazioni romantiche, per vivere atmosfere nuove.

Sagittario

Quando vi preoccupate perché vi sembra di essere arrivati al capolinea di certe situazioni, ricordate che il cielo sopra di voi vi tiene sotto la sua ala protettiva: vi donerà l’energia e il fiuto per risolvere brillantemente qualsiasi prova vi troviate ad affrontare! Imparate ad ascoltare i segnali del vostro corpo, e di sicuro riuscirete a prevenire qualche piccolo malessere.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 19 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Vergine vi confermerà che una base solida è indispensabile, per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità. Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti sogni a occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra. Marte e Plutone continuano a proteggervi, regalandovi una sensualità pregiatissima e, cosa ammirevole, un notevole vigore.

Acquario

Un po’ grigia la giornata per il vostro segno. Pigrizia, demotivazione, un po’ di malinconia, saranno gli elementi dominanti dei vostri stati d’animo, anche se, nella maggioranza dei casi, non saranno individuabili cause oggettive per questo vostro atteggiamento. Sarete, tra le altre cose, un po’ scontrosi nei confronti del vostro partner, il che potrebbe portare a qualche conflitto.

Pesci

Con questa Luna in Vergine un po’ provocatoria, oggi avrete occasione di fare un’attenta analisi della vostra situazione esistenziale. Dovrete confrontarvi con chi la pensa diversamente da voi e il vostro bisogno di libertà ne soffrirà un po’… Evitate relazioni poco chiare o che vi mettono in condizione di scendere a compromessi poco convincenti. Sappiate dire di no!

Fonte immagine: Quique da Pixabay