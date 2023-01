Oroscopo del giorno, 19 gennaio 2023: ecco i segni fortunati

L'oroscopo del giorno di giovedì 19 gennaio 2023, previsioni segno per segno da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 19 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non lasciatevi disorientare da eventuali ostacoli: tenete alto l’umore, modificate la vostra linea d’azione e tutto si risolverà per il meglio! In questo momento non godete di una forma strepitosa, ma basterà qualche piccola precauzione per evitare malanni grandi e piccoli.

Toro

Tutto può succedere. Il guazzabuglio planetario che incontra la Luna in transito nell’ottavo campo, dà il via a un weekend dall’esito incerto. Giornata poco produttiva, non intestarditevi; almeno di sabato provate ad assecondare il vostro bisogno di svago e di relax.

Gemelli

Contrastati dalla Luna, sperimentate anche voi, il tarlo della gelosia e del sospetto. Distrazione e nervosismo, ma anche fantasie agitate e distorte vi prendono oggi la mano! Se la vostra situazione sentimentale non vi appaga, provate a migliorarla.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna contraria, l’umore è al Polo Sud; non si esclude neppure un confronto diretto con chi cerca di ostacolarvi. Capaci e ben organizzati, se non permettete al malumore di interferire, portate a termine le vostre mansioni con la consueta efficacia.

Leone

Bellissima giornata. La Luna sestile a Venere, mette al centro le questioni di cuore: non deludetela. Il coraggio che dimostrate nelle varie situazioni può crescere con l’aiuto del cielo del giorno: vi sentirete così forti da non tirarvi indietro davanti a nulla!

Vergine

Luna, Marte e Nettuno vi remano contro. Non volate troppo alto: maggiore è l’altezza, più disastrosa rischia di essere la caduta! Misurate bene le distanze, valutate i pro e i contro e puntate verso quegli obiettivi che realisticamente potete raggiungere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Amate la vita, le cose belle, Il che, però, rischia di influire sulle vostre finanze! Anche se la situazione economica è buona, cercate di non esagerare nelle spese. In amore vi sentite irrequieti: astri maliziosi vi suggeriscono che la vita è breve e non vale la pena di negarsi nulla.

Scorpione

Giornata ideale per una serata con i vecchi amici, magari in una trattoria rustica, in un clima di allegria. Sarà facile sorvolare su spinose questioni che a volte turbano il rapporto sentimentale: seguite l’esplicito invito della Luna a dare spazio alle gioie dei sensi.

Sagittario

La Luna e altri pianeti in stretta complicità con il vostro segno, vi inducono a convogliare tempo, emozioni e passioni verso nuovi traguardi. Avete in mente soprattutto la vostra vita privata, in particolare quella affettiva, ricca di novità. Bene, anzi benissimo!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 19 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se non vi va di stare in mezzo al traffico per trascorrere un weekend fuori città, assecondate questo vostro desiderio. Approfittate di questo sabato per rivedere certe posizioni e per rigenerarvi fisicamente e mentalmente.

Acquario

Gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Sarà notevole lo spirito d’iniziativa che vi aiuterà a portare a termine una delicata questione. Anche l’intuito sarà stimolantissimo, potrete intendervi con la persona amata senza bisogno di parlare.

Pesci

Sotto il tiro della Luna in Sagittario l’atmosfera sentimentale si fa incandescente. I bisticci con il partner sono all’ordine del giorno, anche perché saltate subito alle conclusioni e non accettate compromessi. Peccato perché i motivi delle vostre discussioni sono davvero futili.

Questo è l’oroscopo di oggi, 19 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay