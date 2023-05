L’oroscopo del giorno, si avvicina il fine settimana: le previsioni di venerdì 19 maggio

Weekend alle porte: ecco come trascorreranno la giornata i segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 19 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nonostante la situazione nel lavoro sia molto coinvolgente e non vi lasci il tempo di riposare, state vivendo un periodo positivo e gratificante, che vi rende più sicuri e fiduciosi. La combattività che tanto vi caratterizza inizia a trovare i canali giusti e le modalità adeguate a ottenere i risultati che vi siete proposti. Grazie anche a un pizzico di fortuna, che non guasta mai.

Toro

Il fiuto negli affari oggi è il vostro grande alleato. Impegnatevi se volete mettere a segno qualche buon affare o desiderate migliorare la vostra posizione professionale. Se alla vostra tenacia saprete aggiungere un atteggiamento accattivante, sarete a cavallo! L’amore vi darà delle soddisfazioni, e non è detto che qualche single non getti definitivamente il distintivo…

Gemelli

Luna imbronciata nel dodicesimo Campo e di certo la sensibilità non ci guadagna. Insomma, oggi vivete di ricordi e di rimpianti, il futuro vi appare come una nebulosa poco appetibile. Anche Mercurio, astro della comunicazione e governatore dei Gemelli, vi snobba nel segno che precede il vostro. Fate il punto della situazione, ricariche le batterie, pensate in positivo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Giorno stimolante e produttivo dal punto di vista professionale: carichi di entusiasmo, avete qualcosa da proporre, un’idea improvvisa da sviluppare. L’amore riprende slancio, quota e interesse. Opportunità per i single.

Leone

Cielo un po’ indispettito nei vostri riguardi: la Luna vi rende vulnerabili nelle faccende che richiedono logica, praticità, organizzazione e buon senso. Rispetto alle vostre potenzialità, oggi al lavoro rendete nemmeno la metà, presi da altri pensieri, altre fantasie, altri sogni. Un filo di pazienza è consigliato se siete in coppia, il lieto fine arriverà. Alimentatevi in modo sano.

Vergine

La Luna odierna parla di quattrini, una gran bella notizia per chi attende una risposta dalla banca, un bonifico bancario o la restituzione di una somma di denaro prestata a un amico. Ora si volta pagina, con i transiti di Sole, Urano, Mercurio e Giove dal Toro! Stabilmente e felicemente in coppia? Potreste ricevere una sorpresa dal partner. Qualche cosa di molto “speciale”.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata incolore, con l’amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche nei programmi della giornata. I dubbi in merito a una proposta sono legittimi, prendete comunque tempo: prima di rinunciare provate a chiedere maggiori garanzie. Se avete in corso una storia d’amore che ritenete importante, cercate di renderla stabile facendo sentire la vostra presenza.

Scorpione

La giornata si apre con qualche problema, a cominciare dalla Luna in Toro. In famiglia state attraversando un momento indubbiamente difficile per molte ragioni, ma forse voi non fate nulla per migliorare questa situazione. La vita di coppia gode invece di una fase positiva, in cui tutto dovrebbe andare bene favorito dallo spirito d’iniziativa e dalla passionalità.

Sagittario

Luna oggi in sesto Campo. Impegnatissimi al lavoro, con la soddisfazione di concretizzare qualcosa di utile, smantellando uno dopo l’altro tutti gli impegni in agenda. Volontà, pazienza e costanza le carte da giocare, seguendo senza discutere le direttive del capo. La serata porta momenti molto felici sotto il profilo affettivo grazie alla Luna in Toro, a Venere e Marte in ottavo Campo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 19 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Per voi la settimana lavorativa si conclude in maniera molto armoniosa e piacevole grazie a una configurazione che vi consente di dare il meglio di voi senza che questo ti richieda nessun tipo di sforzo. Al contrario, c’è quasi un atteggiamento giocoso che deriva un comportamento creativo ed estroso. La Luna favorisce l’amore e il piacere, fatene il vostro centro.

Acquario

La scenografia celeste odierna invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e, forse, incomprensioni con i familiari: uno scambio d’idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione. Qualche transitorio insuccesso non riuscirà, comunque, a intaccare il vostro fascino.

Pesci

Giornata romantica, peccato che sia giorno feriale e non possiate permettervi di vivere trasognati con la testa tra le nuvole. Eppure, vi piacerebbe, e a caldeggiare qualche fantasticheria di troppo entrano in scena Luna, Mercurio, Venere, Marte (favorevoli): faranno il possibile per trasformare in realtà i vostri desideri amorosi! Al lavoro trovate spunti e soluzioni, fate progressi…

Questo è l’oroscopo di oggi, 19 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay