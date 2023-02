Oroscopo del giorno di giovedì 2 febbraio 2023: le previsioni, ecco i segni fortunati di oggi

Oroscopo del giorno del 2 febbraio: ecco come trascorreranno la giornata i segni zodiacali e quali saranno i più fortunati.

Oroscopo di oggi, giovedì 2 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Potrebbe non farvi molto piacere in questa giornata cambiare collega a lavoro, ma dovrete abituarvici, almeno per un po’. Va bene essere propositivi e avere voglia di fare, ma cercate di rispettare anche chi è più stanco di voi e magari ha lavorato prima e ora vuole stare tranquillo.

Toro

Cercate di non far trasparire all’esterno tutto il vostro risentimento, altrimenti farete una pessima figura. È ora di fare ordine nella vita sentimentale e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati fin qui.

Gemelli

Un appuntamento a cui avevate dato poca importanza potrebbe invece rivelarsi un’opportunità interessante, ricca di prospettive future. Il tempo impiegato nell’aiutare gli amici non è mai tempo perso . Cercate di creare un ambiente romantico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se la vostra pazienza è giunta a un punto critico, cercate di evitare in questa giornata persone che non sopportate, altrimenti potreste non rispondere delle vostre parole. Il vostro umore non sarà alle stelle e faticherete a impegnarvi nel lavoro, ottenendo solo modesti risultati.

Leone

Non avvilite il partner con il vostro pessimismo. Cercate di sintonizzarvi sui sentimenti più intimi delle persone che amate, in modo da prendere qualsiasi decisione nel giusto quadro emotivo.

Vergine

Un nuovo contratto è nell’ aria per affari nuovi o per un nuovo lavoro. Una giornata così piena di impegni da costringervi a disdire un appuntamento, ma questo alla fine si rivelerà un fatto positivo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuna avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute. Oggi potreste essere tentati di intromettervi un po’ nella vita amorosa di una persona che conoscete, magari in veste di cupido o di messaggero: non fatevi coinvolgere troppo.

Scorpione

Forse non è utile continuare a frequentare persone che non vi stimolano, guardatevi intorno. Anche se siete orgogliosi , chiedere aiuto ogni tanto non vi fa sembrare meno forti o meno capaci.

Sagittario

Oggi dovreste sfogarvi con qualcuno o andare a chiedere consiglio da qualcuno che non vi conosce bene e che potrà quindi offrirvi una visione spassionata della vostra situazione. Un figlio che sta attraversando una fase particolare o un partner troppo agitato potrebbero rovinare la tranquillità delle vostre vacanze o il ritorno al quotidiano.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 2 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non preoccupatevi di quanto possa essere incisiva una vostra decisione sul lavoro o sulla vita di qualcun altro. Periodo ideale per concedervi una bella vacanza o per preparare piani produttivi per il lavoro.

Acquario

In amore vivrete momenti esaltanti, ma solo se vi lascerete andare. Lasciate che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali.

Pesci

Vedrete riprendere quasi magicamente la vita sentimentale. Belle novità in amore.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay