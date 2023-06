Oroscopo del giorno, 20 giugno 2023: i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle: le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi, martedì 20 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete un po’ stressati dalla presenza della Luna disarmonica in Cancro. Dedicate del tempo a voi stessi e alle attività che vi fanno sentire bene. Ricordate che ogni situazione ha una soluzione e che le difficoltà possono essere superate con pazienza e determinazione.

Toro

La Luna si trova ancora in aspetto armonico nel segno amico del Cancro e oggi potreste provare a dedicare del tempo alla cura della casa e della famiglia, e trovare piacere nelle attività che vi permettono di creare un ambiente armonioso e confortevole.

Gemelli

Il legame tra voi e una certa persona è sempre stato forte, o almeno è così che credevate fino a poco tempo fa. Purtroppo però la presenza di Saturno in quadratura nel segno dei Pesci vi porterà a capire che le cose non stanno esattamente in questo modo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna presente nel vostro segno vi regalerà intuizioni preziosi per quanto riguarda la vita sentimentale. Sfruttate la vostra sensibilità per concretizzare e realizzare ciò che vi sta più a cuore. Non abbiate timore di esporvi e dichiaratevi alla persona che amate.

Leone

Quanta bella grinta che avrete oggi, grazie alla presenza di Venere e di Marte nel segno! Oggi potrete dedicarvi completamente alle vostre più grandi passioni, con l’entusiasmo che da sempre vi contraddistingue e con un pizzico di ottimismo in più rispetto al solito.

Vergine

La Luna oggi si trova in posizione armonica nel segno amico del Cancro. Nascoste dietro la superficie degli eventi quotidiani ci sono alcune cose che solo voi sapete percepire. Sfruttate bene il vostro intuito e non abbiate paura per ciò che sentite.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Negli ultimi giorni vi siete mostrati un po’ troppo possessivi nei confronti della persona amata, a causa della presenza disarmonica della Luna in Cancro. State attenti a non stressarla troppo o rischierete che si allontani da voi, in maniera definitiva.

Scorpione

La Luna si trova nel segno amico del Cancro e vi regala dei momenti magici in amore. A tratti vi sembrerà proprio di vivere come i protagonisti di una fiaba: rimanete con almeno un piede per terra e con tutto il resto del corpo e dell’anima siate liberi di volare.

Sagittario

Non fidatevi troppo delle promesse che vi farà oggi una certa persona: potrebbe essere solamente un modo subdolo per accaparrarsi il vostro affetto e il vostro sostegno. La quadratura di Saturno in Pesci vi scuote e vi impone di farvi un po’ più furbi.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 20 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete di fronte a un’impresa parecchio difficile e impegnativa. Mollerete o andrete avanti? Conoscendovi, non siete tipi da tirarvi indietro quando le cose si fanno complicate. La dissonanza della Luna in Cancro però vi mette in guardia: state attenti a come vi muovete.

Acquario

Non ha nessun senso permettere ai vostri sentimenti di essere ignorati dagli altri e soprattutto a voi stessi di farvi calpestare da qualcuno che evidentemente non vi merita. In amore purtroppo queste giornate saranno parecchio difficili ma vi insegneranno anche tanto.

Pesci

Con la Luna nel segno del Cancro in ottimo aspetto potete contare sulla capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri: una qualità che vi risulterà molto utile non solo in amore ma anche sul lavoro, con i clienti e i colleghi. Anche fisicamente vi sentite alla grande.

Questo è l’oroscopo di oggi, 20 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay