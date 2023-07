Oroscopo di oggi, 20 luglio: Vergine, che stress! Capricorno baciato dalla fortuna

Oroscopo di oggi, giovedì 20 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, giovedì 20 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il giusto mix di fantasia e di concretezza vi sta guidando verso un sicuro successo professionale. La Luna si trova nel segno amico del Leone insieme a Mercurio: siete pronti ad impegnarvi e a dare il massimo ma pretendete anche un adeguato compenso.

Toro

La presenza armonica di Marte in Vergine vi farà ricordare oggi quali sono le cose più importanti della vostra vita. Stabilire una lista di priorità vi aiuterà a sistemare le cose in maniera efficace e inattesa. Sul lavoro potrete ottenere delle gratificazioni che finora non erano mai arrivate.

Gemelli

La presenza della Luna e di Mercurio in Leone preannuncia un momento di grande impegno sul lavoro ma anche di importanti gratificazioni. Non avrete quindi assolutamente paura di dare il massimo, anzi, conoscendovi molto probabilmente non aspettavate altro che questo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le vostre energie vitali sono in aumento, grazie agli influssi favorevoli di Giove in Toro. Ci sono tante opportunità sulla vostra scrivania. Valutatele attentamente perché siete in un periodo propizio per iniziare una carriera fulminante e costruttiva.

Leone

La Luna oggi si troverà nel vostro segno e potrete cominciare a raccogliere a piene mani i frutti dei vostri sacrifici degli ultimi tempi. Questo passaggio planetario è davvero potente e benefico: non stupitevi quindi se tutto andrà liscio come l’olio.

Vergine

La presenza disarmonica di Saturno in Pesci vi farà sentire come particolarmente pesante la routine quotidiana. A volte un eccessivo coinvolgimento riguardo a certe questioni lavorative può portare a sviluppare sintomi da stress. Cercate di rilassarvi un po’.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna si trova nel segno amico del Leone e in questi giorni ha sancito una formidabile alleanza con Venere e con Mercurio. Sarete sulla cresta dell’onda ed ogni vostro progetto oggi andrà a buon fine a cominciare dalle vacanze per arrivare al lavoro e all’amore.

Scorpione

La presenza della Luna in Leone, in aspetto disarmonico, vi metterà a confronto con le vostre paure più profonde. Oggi sentirete con chiarezza i vostri limiti e avrete voglia di analizzarne a fondo le motivazioni prima di accingervi a superarli definitivamente.

Sagittario

La Luna, Venere e Mercurio si trovano in Leone, in aspetto armonico, e vi appagano da tanti punti di vista diversi. Sicuramente la sfera affettiva sarà particolarmente protetta ma riceverete anche tantissimi stimoli dal punto di vista intellettuale e culturale.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 20 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi praticamente tutte le ciambelle vi riusciranno col buco e non è impresa di poco conto! Potete ringraziare gli influssi benefici di Marte in Vergine e di Giove in Toro che vi rendono particolarmente ispirati. Ogni tanto capita una giornata perfetta: godetevela!

Acquario

La Luna e Venere si trovano in Leone opposte al vostro segno, e mettono l’accento sulla difficoltà nei rapporti con le donne. Bando ai complessi di inferiorità!! Non è il momento di abbattersi ma di credere in sé stessi e di ascoltare le proprie emozioni profonde.

Pesci

L’opposizione di Marte nel segno della Vergine continua a crearvi parecchi grattacapi. Cercate di chiarirvi con un collega per capire se veramente vi è così ostile. Forse dovrete rivedere un importante progetto: è un bagno di realtà che si rivelerà comunque positivo.