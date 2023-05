Oroscopo del giorno, sabato 20 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo del weekend: ecco come trascorreranno questo sabato i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 20 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete vincenti e in forma come un centravanti che ha appena segnato tre gol, con la Luna in Gemelli e Marte che passa in Leone. Potete migliorare e intensificare le vostre relazioni sociali, e la vita mondana: vedere gente, stare in mezzo agli altri, sarà un’ottima medina nei confronti di malumori e nervosismi. In amore sareste anche irresistibili, se vi va di mettervi in gioco.

Toro

La vibrazione della Luna in secondo Campo, quello dei soldi, quadrata a Saturno, consiglia cautela per quanto riguarda il settore economico finanziario. Tenetelo presente, se avete programmato un giro in centro per il consueto shopping del sabato. L’intesa con la persona amata è eccellente, soprattutto sotto il profilo intellettuale: riuscite a comprendervi alla perfezione.

Gemelli

La Luna nel segno vi fa aprire il sabato in bellezza! Ma proprio qui casca l’asino, perché di bellezza oggi tutt’attorno se ne vede gran poco, se organizzate un’escursione in un borgo antico o in una città d’arte trovate chiusure seccanti… e pensare che siete arrivati lì apposta per vedere quella tal mostra, scoprire quel castello o quel monastero purtroppo chiusi per restauro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se vi svegliate di Luna storta, per l’astro nella dodicesima casa, o per i bagordi del venerdì (vi è rimasto qualcosa sullo stomaco), la cosa più sbagliata che potreste fare è starvene a crogiolarvi nel letto. Con la primavera che vi chiama a gran voce, non resta che rimettersi in pista: un po’ d’aria in faccia, un po’ di movimento, e vedrete che il malessere se ne andrà da sé.

Leone

In alcuni momenti della giornata potreste avvertire la sensazione di essere ancora bloccati da fattori indipendenti dalla vostra volontà. Socializzare, trascorrere ore piacevoli con i vostri amici, potrebbe rappresentare un ottimo sistema per rilassarvi, un modo gradevole. Il partner pensa che abbiate chissà quali segrete da nascondere, siate più riservati del solito.

Vergine

Luna (in Gemelli) e Saturno (in Pesci) oggi vi remano contro. Non siete nella vostra forma migliore, avete bisogno di riposare e di rilassarvi; il relax attraverso il pilates o l’ascolto di musica di qualità potrà essere una soluzione eccellente. Pensate positivo e non date peso ai soliti contrattempi! Allontanate il passato che vi ha fatto soffrire, pensate al futuro: guardate avanti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ottima giornata su tutti i fronti, specie dove a comandare sono i sentimenti: se il partner c’è vi sostiene con il suo affetto, se manca aumentano le possibilità di incontro. Complicità anche con gli amici che sostengono le vostre idee incoraggiandovi con critiche costruttive. Un acquisto costoso ma di grande effetto, quando in ballo ci sono i sentimenti la regola del risparmio non vale.

Scorpione

Tutto alla grande, nonostante la tonnellata di incombenze che neanche farlo apposta vi piovono in testa proprio di sabato: la Luna transita nell’ottavo campo. Un buon santo esperto in miracoli impossibili invocatelo subito, magari anche stavolta ce la farete a concludere in tempo utile per l’aperitivo con gli amici, oppure cenare direttamente nella casetta di vacanza.

Sagittario

Che peccato che tutte le ciambelle non escano col buco e questa è una di quelle, sotto il tiro della Luna in Gemelli, segno opposto al vostro e per di più in quadratura a Saturno, freddo e problematico. Facile a questo punto trarre le conclusioni: tensioni in famiglia, litigi col partner, malumori a tutto campo, tanto da prendere lo stomaco, lasciandovi rintronati per tutta la giornata.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 20 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Per molti di voi questo sabato minaccia di essere un giorno lavorativo come tanti. E vi va bene così, perché questa posizione della Bianca Signora potrebbe anche segnalare un malessere, magari effetto dei bagordi del venerdì sera, ma questa consapevolezza non basterà a consolarvi. Per stare bene bisogna respirare aria pulita, fuggire dallo smog cittadino, il killer invisibile.

Acquario

Luna affettuosa, generosissima, come dimostra la quadratura in gioco con Saturno nella vostra seconda Casa. Per il partner, i figli, per chiunque esprima un desiderio oggi siete pronti a sfoderare il borsellino, dimenticandovi di voi stessi. Cena sfiziosa ma anche molto costosa, finalizzata a una serata romantica, se avete qualcosa di importante da comunicare al partner.

Pesci

Sabato problematico, nonostante la presenza rassicurante di Venere. Responsabile del vostro malumore la Luna in quadratura, che per varie ragioni, da un malessere a un guasto domestico, fino a un problemino in famiglia, oggi vi trattiene a casa, in preda a preoccupazioni o alle prese con impegni improrogabili. Il discorso non cambia per chi ha un’attività in proprio.

Questo è l'oroscopo di oggi, 20 maggio.

