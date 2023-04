Oroscopo del giorno, venerdì 21 aprile: le previsioni segno per segno

Le previsioni da Ariete a Pesci: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, venerdì 21 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

La giornata di venerdì inizia nel migliore dei modi per voi Ariete e promette di proseguire altrettanto bene. L’accumulo di pianeti in campo secondo indica che qualcuno dovrà mutar scala valori per assumerne una più adeguata alle necessità del momento. Date forza a ciò che pensate. Consolidamento economico. Serata piuttosto appagante sotto il profilo sentimentale.

Toro

Con l’inizio della primavera si disperdono un po’ le nubi dal vostro cielo, la fortuna riprende a strizzarvi l’occhio e riuscite a trovare soluzioni efficaci ai vostri problemi. Volete essere fieri di voi stessi e oggi ci riuscirete! Il settore lavorativo vi darà non poche soddisfazioni, se svolgete un’attività indipendente. Con il vostro partner momenti di sconvolgente passione.

Gemelli

Fase preparatoria: una sorta di gestazione in cui l’attenzione è almeno in parte rivolta a una serie di elementi sui quali intendete puntare e per i quali state valutando bene come muovervi. Vi sentite motivati ma sapete anche che è bene procedere con i piedi di piombo perché quello che avete in mente è un po’ delicato e richiede cura. Rimandate a domani iniziative e decisioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se avete un progetto da realizzare, non perdete tempo: questo giorno vi offre tutte le condizioni più favorevoli per ottenere esattamente quello che desiderate. Vi farà piacere ricevere amici e conoscenti a casa vostra, per una cena o per un semplice caffè. Il lavoro non vi impegnerà più di tanto, vi limiterete a divertirvi con i colleghi in un clima di rilassante simpatia.

Leone

Giornata problematica. Non è il momento di fare passi avventati, specie se siete nati a luglio. L’intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete: un banale battibecco non può causare danni irreparabili. Piuttosto, tenete alta la guardia al lavoro; non abbiate fretta di concretizzare i guadagni sperati o rischierete di compiere un passo falso. Doloretti alla schiena.

Vergine

La Luna nel nono campo segnala ottime possibilità per tutti, a cominciare dal lavoro, in particolare per chi ha un’attività autonoma: il giro d’affari si allargherà a dismisura, i guadagni non potranno che essere più che soddisfacenti. Parliamo di amore. Qualunque sia la vostra condizione sentimentale tutto andrà alla grandissima! Programmi emozionanti per la serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La fatica si farà sentire, vuoi per la nuova stagione, vuoi per l’accumularsi di impegni e di stress. Meno male che è venerdì, e il fine settimana è alle porte. Novità e cambiamenti in ambito professionale potrebbero servirvi l’opportunità di mettere in luce le vostre capacità. Avrete la prontezza per approfittarne! Buon momento per risvegliare l’attrazione di coppia, se latitante.

Scorpione

Poco può fare oggi la Luna contraria e dispettosa. Non cadete nella trappola della suscettibilità, specie se avete un’attività autonoma: vi tagliereste le gambe da soli. Non vi sarà facile agire in modo equilibrato, vi daranno una mano Saturno e Marte. Rispettate i vostri limiti; l’esperienza insegna e voi ormai dovreste sapere quando è il momento di fermarsi e passare la mano.

Sagittario

Luna in sesto Campo. Oggi aleggiano gli influssi astrali ideali per pensare a benessere, hobby, animali domestici, al lavoro svolto alle dipendenze di altri. Buona la situazione lavorativa, se vi fiderete del vostro intuito e della vostra abilità. Se sarete più collaborativi, permetterete a chi vi vuole aiutarvi di darvi sostegno, con riflessivi positivi sul settore professionale.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 21 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Pensate pure in grande, non sbaglierete! Il cielo di oggi aiuta gli audaci, e non è certo il coraggio e la voglia di osare che a voi può mancare. Mercurio, maestro del vostro sesto campo, disegna un trigono col vostro segno. State aspettando una conferma, un miglioramento, una buona notizia? Questo venerdì vi porta quello che desiderate e, forse, anche qualcosa di più!

Acquario

La Luna è avversa al segno ma non vi disturba. Si prospettano buone occasioni per migliorare il vostro status sociale: mettete in luce le vostre doti e otterrete successi immediati! Affetti sentimentali stabili ma bisognosi di un rinnovamento alla radice. Nel mirino dell’astro della notte la famiglia, qualche turbolenza sarà inevitabile per via di alcune incomprensioni.

Pesci

Astri amichevoli, quest’oggi: promettono incontri, novità, insomma, quel poco di allegria che basta a mutare il colore del cielo da grigio in azzurro. Mercurio in sestile vi rende lucidi, riflessivi e astuti; qualità indispensabili nello studio per ottenere una buona votazione, al lavoro per vincere una partita ritenuta difficile fino a ieri. Belle conoscenze amorose per i più giovani.

