L’oroscopo del weekend, i segni fortunati di sabato 22 aprile

Oroscopo di oggi, sabato 22 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il giorno sarà in crescendo. All’inizio avrete la sensazione di dover faticare più del solito, ma con il passare delle ore le cose si metteranno a girare bene. In effetti, all’ora di pranzo la Luna trasloca in Gemelli, segno per voi stimolante, sia per quanto l’umore (brillante) che lo svago (letture, sport, viaggi, vacanze, cinema, teatro). Novità in vista per i single: bella la vita!

Toro

Il weekend inizia con la Luna nel vostro segno fino all’ora di pranzo, per poi passare in Gemelli. Giorno ideale per vivere fino in fondo le emozioni che sognate. In vista gratificazioni nel lavoro: derivano da impegno e creatività al top. Periodo struggente, appagante e intenso sotto il profilo amoroso, tanto che potreste chiedervi se è tutto vero. Cena al ristorante.

Gemelli

Luna defilata nel segno che precede il vostro fino a mezzogiorno. Suggerisce di dedicare l’intera mattinata a voi stessi, alla vostra famiglia, a questioni che – per tempo e imprevisti – non avete ancora risolto. Atmosfera più rilassata nel tardo pomeriggio, con la Luna nel vostro segno che vi prende per mano come un bambino fa col proprio aquilone. Fase serena, felice in amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Clima familiare un po’ nervoso, instabile, con qualche imprevisto. Almeno nel pomeriggio e nel corso della serata, per via della Luna in transito nel segno che precede il vostro. Puntate tutto sulla mattinata, protetta dalla Luna in Toro che agevola lavoro, trattative e affari. Anche gli acquisti per la vostra abitazione avvengono nel modo consueto, senza tensioni e imprevisti.

Leone

Ventiduesimo giorno di aprile. Con la Luna nella zona più alta del vostro cielo, in mattinata, mantenere la calma oggi è una priorità assoluta: imprevisti e inconvenienti faranno a gara per farvi perdere il controllo della situazione. Atmosfera più scorrevole e positiva nel pomeriggio con la Luna amica in Gemelli. Persona amata e amici pronti a coccolarvi, farvi sorridere.

Vergine

Questo giorno pone sul tappeto diversi piccoli problemi, a cominciare da quello della vostra stanchezza. In effetti, potrebbe essere una buona idea e un’ottima soluzione regalarvi qualche giorno di vacanza, proprio in questo periodo: vi riposerete ed eviterete alcune difficoltà. La persona amata è piena d’amicizie, interessi, impegni e progetti; insomma c’è poco posto per voi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È una manna scesa dal Cielo questa Luna favorevole nel nono campo che, oggi, sgombra tutto da ogni ostacolo, che accelera ogni vostra iniziativa privata e sociale. Impossibile non arrivare là dove tanti altri non possono… almeno in questo sabato! L’importante è non farsi travolgere dall’insicurezza: siate decisi quando chiedete qualcosa o quando rifiutate un invito.

Scorpione

Giornata no, a cominciare dalla mattinata, sotto tiro della Luna Toro all’opposizione, ostile al vostro segno. Buoni in realtà gli affari, se il lavoro vi tocca. Nel pomeriggio, posizionandosi in Gemelli, la Bianca Signora si fa determinata ma ugualmente antipatica, pronta ad alimentare incubi notturni o a costringervi a spese esorbitanti per la vostra famiglia che non condividete.

Sagittario

Strada scorrevole fino all’ora di pranzo, momento in cui la Luna vi gira completamente le spalle. Occhio ai passi falsi, alle scelte poco meditate… Riflettete prima di agire! Cercate di non inimicarvi le persone che vi stimano e vi vogliono bene. Preservate il vostro benessere. Caricatevi d’energie positive a livello fisico, con passeggiate nel verde, oppure ascoltando buona musica.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 22 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se il cielo è azzurro, il merito è della Luna favorevole in un segno di Terra come il vostro: a un party, a un evento mondano vi intrattenete con piacevolissime conoscenze. Nuove cordialità e cortesie! L’amore è in cima ai vostri pensieri… Organizzate un viaggetto a due in una località romantica: scatterete mille foto, selfie compresi, e starete davvero bene insieme al partner.

Acquario

Giornata a due marce questo sabato, la stanchezza l’avvertite in mattinata, pesante soprattutto sul lavoro, se vi tocca, con la Luna in quadratura al vostro segno. In fondo non ha tutti i torti, il pomeriggio e soprattutto la serata riguadagnerete gradualmente tono. Amore. Tanti i progetti in mente, uno più bello dell’altro, fino alla notte romantica in viaggio con la persona amata.

Pesci

Lieve disturbo fisico e umore altalenante per Luna ostile in Gemelli che si avverte di più nell’ambiente domestico, ma solo come richiamo a essere presenti e disponibili in famiglia, nel matrimonio. Vi sentite tra l’incudine e il martello, ma attraversare una strada con gli occhi chiusi… potrebbe non essere una buona idea! Un amore nuovo è più che probabile a chi è solo.

