Oroscopo del giorno, giovedì 22 dicembre: una giornata da ricordare per i Leone

Oroscopo di oggi, giovedì 22 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in trigono vi offre la possibilità di alzare le vostre quotazioni sociali. Comunicativa e simpatia favoriranno i contatti. In ambito finanziario va bene essere prudenti, ma ricordate che certe occasioni vanno colte al volo. Se non avete ancora trovato l’amore, provate a dare una mano al destino, mettendo in angolo l’individualismo e aprendovi di più agli incontri.

Toro

Con la Luna in Sagittario, siete dei veri assi a far quadrare i conti. E sarete ancora più bravi a fare in modo che ogni situazione viri a vostro vantaggio! È arrivato il momento di fare mente locale, pensare a quali progetti portare avanti: ci sarà la possibilità di costruire qualche cosa di nuovo e di importante, se accetterete di buon grado qualche responsabilità in più.

Gemelli

La Luna transita in Sagittario e di colpo vi sentite sfasati: screzi con le persone più vicine portano a galla questioni irrisolte. Per non commettere errori irreparabili, non prendete decisioni avventate in nessun campo! Sul lavoro la grinta non vi manca e neanche la buona volontà, ma oggi le emozioni prendono il sopravvento e rischiate di farvi bloccare dall’ansia. Rilassatevi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il periodo che precede il Natale è uno di quelli in cui si sovrappongono obblighi e doveri di circostanza, che in certi casi diventano insopportabili. Il vostro segno, quest’anno, sarà uno di quelli che troverà abbastanza insopportabile il clima del momento. Prendetela con filosofia, cercate di dedicare un paio di giorni a queste incombenze inevitabili. Uscite consistenti di denaro.

Leone

Una giornata da ricordare! Per i magnifici disegni celesti, per le belle notizie che riceverete e per la simpatia, il fascino e il successo che riscuoterete in ogni ambiente. Parliamo d’amore: se avete una storia d’amore in corso, vi renderete conto che vale la pena investire emozioni ed energie per renderla ancora più felice. Programmi divertenti, incontri da non sottovalutare.

Vergine

Né scosse né tumulti interiori, ma una pigra e riposante giornata, che ora vi calza a pennello dal momento che non siete troppo in vena di slanci. In famiglia, cercate di nutrire i legami: siate presenti non solo con il corpo, ma anche con lo spirito. Fate un’accurata selezione delle vostre frequentazioni, tenendo a debita distanza ogni genere di complicazione. Rilassatevi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ritrovato il buonumore, riprenderete a coltivare amicizie e contatti, anche in vista delle festività imminenti. Mettete un po’ di ordine nei vostri progetti. Approfittate dei momenti di pausa per aggiornare l’agenda: una buona programmazione servirà a non dimenticare gli appuntamenti importanti. In serata, lasciare al partner l’iniziativa amorosa, può essere un’ottima strategia.

Scorpione

Avrete la possibilità di migliorare la vostra posizione sociale, l’intervento di una persona influente potrà rivelarsi determinante. Se siete indecisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere disinteressato di un amico. Se saprete fare tesoro di alcune esperienze affettive che si sono rivelate deludenti, in futuro potrete prendervi delle belle rivincite. A cominciare da oggi!

Sagittario

Migliora di molto l’umore, grazie a magnifici transiti planetari, a notizie che vi riempiranno il cuore di gioia e a tante piccole cose che piano piano vanno a posto. La serata propone per la maggior parte di voi una bella serenità interiore che potrà tradursi in grande tranquillità e sicurezza sentimentale, per voi importantissime. Novità importanti. Emozioni nuove per i single.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 22 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le stelle non lesineranno fortuna e favori a chi saprà giocare bene le proprie carte mettendocela davvero tutta per ottenere la buona riuscita di ciò che fa. Nelle questioni sentimentali la felicità sarà a portata di mano, poiché vi sentite realizzati sotto tutti i punti di vista. Se avvertite stanchezza, attenetevi alle più semplici norme prudenziali, conducete una vita tranquilla.

Acquario

Ecco una giornata ricca di buoni influssi, sui quali spicca quello della Luna che vi sprona ad architettare qualcosa di straordinario e di nuovo nelle faccende amorose: se siete già in coppia, vi attendono momenti indimenticabili tra slanci, emozioni, tenerezze e sogni. Vita sociale movimentata, con tanti impegni insieme ad amici e conoscenti. Brillanti risultati nello sport.

Pesci

Metterete mano a una miriade di faccende, senza riuscire a concluderne neanche una, con il solo risultato di perdere tempo ed energie. Tutta colpa della Luna dissonante, che limita il vostro campo d’azione. Dall’amore potreste ricevere consolazione. In effetti, tutto gira per il meglio: avete la netta percezione che la vostra vita sentimentale poggi su basi solidissime.

Fonte immagine: Quique da Pixabay