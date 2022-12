Oroscopo 23 dicembre: ottimismo per l’Ariete, atmosfera interessante per l’Acquario

Oroscopo del giorno del 23 dicembre: ecco come trascorreranno la giornata tutti i segni zodiacali e quali saranno i più fortunati.

Oroscopo di oggi, venerdì 23 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con il benestare delle stelle, viaggi e spostamenti oggi fileranno sorprendentemente lisci. Sarete ottimisti e metterete completamente in secondo piano problemi e doveri: andrete verso la leggerezza. I più fortunati si metteranno in viaggio per un vacanza, altri si sposteranno per fare visita a parenti e amici che non vedono da tempo. Eros di marca, per i singoli e per gli accasati.

Toro

Oltre a non farvi travolgere dai pensieri negativi e affaticarvi fisicamente, dovrete tenere il più possibile la bocca chiusa, perché il rischio di gaffe sembra altissimo. Anche se non tutto va nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano, senza impuntarvi e senza punire con freddezza coloro che non riescono a condividere le vostre idee.

Gemelli

La disarmonia della Luna in Sagittario rischia di mandarvi in tilt, la confusione mette a repentaglio i programmi di viaggio e di divertimento. Tenete sotto controllo telefonino, iPad, agenda e orologio: potreste saltare appuntamenti e coincidenze. Possibili tensioni nella coppia: passeranno comunque presto, senza lasciare alcuna traccia. Bellissime novità nel 2014.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non è il caso di agitarsi troppo, in questo momento. Molto meglio prendersi alcuni momenti di pausa per riflettere sul proprio modo di essere, ricaricarsi di energie e lasciare che gli eventi seguano tranquillamente il loro corso. La fortuna si occuperà di portare avanti le vostre iniziative, senza nessun bisogno dei vostri interventi che, anzi, potrebbero rivelarsi controproducenti.

Leone

Giornata idilliaca su quasi tutti i fronti. Ma non montatevi la testa: più che al self-control, il merito va alla Luna in Sagittario che vi regala splendide opportunità in campo economico e un sorriso extra. Siete soli? Avete il cuore libero? Ancora non c’è stato l’incontro del secolo? Ogni momento è buono e non è detto che non sia oggi! A parole, conoscerete tutto l’uno dell’altro.

Vergine

È il momento giusto per darsi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, alla cura dell’aspetto e concedetevi un acquisto sfizioso. E in amore? Fedeli più per abito mentale che per reale affiatamento col partner, potreste ricevere un’insolita proposta da un ammiratore sfacciato.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Rimboccatevi le maniche e imparate a far buon viso a cattivo gioco; miscelando diplomazia e astuzia otterrete presto una bella rivincita. Mettete a frutto le vostre capacità e studiate le prossime mosse da fare per battere la concorrenza. Se avete qualche disturbo di stomaco legato ad una cattiva digestione, dopo il pasto sostituite la frutta cruda con quella cotta.

Scorpione

Recuperato l’equilibrio, oggi al centro dell’attenzione ci saranno le amicizie, per gli scambi di auguri e di doni. Energici e pimpanti, potrete cimentarvi con successo nello sport o dare sfogo alla vostra vitalità nelle attività che preferite. Vi occuperete molto del partner e delle vostra reciproca intesa, con la voglia di vederla crescere, farsi sempre più solida e soddisfacente.

Sagittario

Rimboccatevi le maniche e combattete la sfiducia che vi pervade: dietro l’angolo vi attendono nuove opportunità che rischiate di non vedere. Si prospettano giorni produttivi in cui potrete dar vita a qualcosa di speciale e originale. Anche in amore! Evitate ogni forma di eccesso. Bandite alcol, sigarette, ambienti rumorosi e scegliete un’alimentazione sana e regolare.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 23 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Grazie al trigono di Terra tra la Luna in Vergine e Sole e Plutone nel segno, la giornata scorre in un carosello d’emozioni davvero? bollenti! Un incontro casuale o una strana coincidenza potrebbe dare una svolta inattesa ai vostri progetti. Sul versante dei sentimenti filate con il vento in poppa, a patto che non trasformiate lo slancio emotivo in desiderio di dominio.

Acquario

Fase astrale interessante, soprattutto per quello che riguarda prestigio, denaro, professione, affari. Sarete un vulcano d’iniziative; non sarà facile né adeguarsi ai vostri ritmi sostenutissimi, né tenervi testa. Professionalmente, e grazie ai numerosi astri favorevoli, realizzerete le cose migliori. Dal punto di vista sentimentale farete centro a ogni conquista che tenterete.

Pesci

Qualche nota negativa non riuscirà a guastare l’atmosfera serena di questo periodo, soprattutto in serata: non trascurate la salute e soprattutto l’aspetto fisico che necessitano di più intense cure. La fase di stand by servirà anche per riprendere fiato dopo giorni faticosi e per analizzare sia i vostri comportamenti che quelli del partner in campo amoroso. Ultimi acquisti natalizi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay