Oroscopo del giorno, i segni fortunati di martedì 23 maggio

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 23 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La quadratura della Luna (in Cancro) non consente superficialità e prese di posizione. Di solito siete competitivi, vitali e scattanti, ma quando la chitarra si scorda, le note stridono e stonano che è un piacere. Il delirio tremens di questo secondo giorno della settimana può anche riguardare una relazione sentimentale in fase critica. Possibili problemi di stomaco e di sonno.

Toro

Luna in terzo campo, amica di Venere e Urano; il vostro specchio vi rimanda un’immagine distesa e radiosa. Il settore professionale vi sorride e vi permette di allargare i vostri orizzonti e di pensare in grande. Tutti i progetti o i piani strategici che avete elaborato in questo periodo potranno essere coronati da un successo insperato. Marcia trionfale per i singoli e i più giovani.

Gemelli

Il cielo, oggi, è particolarmente propizio ai guadagni; potrete concludere buoni affari, firmare contratti vantaggiosi, ottenere gratifiche o incentivi consistenti. Eccellenti gli incassi per chi ha un’attività commerciale. Trattate bene il vostro partner sentimentale: curatelo, amatelo, coccolatelo. Non siate troppo duri, tenete sotto controllo lo spirito critico: è fatto così!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Splendida formazione dei pianeti nel vostro cielo. Periodo caldo per cuore e attrazioni. Se siete soli, siete nella stagione giusta per la caccia grossa; se no, e se il partner storico latita, attenti alle tentazioni. Al lavoro Mercurio vi ispira creatività e idee geniali, approfittatene se avete un’attività di tipo artistico. Lucidi mentalmente, affidabili, scrupolosi e produttivi.

Leone

Non camminate certo tra le rovine, ma in qualche caso le dissonanze di Mercurio e Urano si possono far sentire. Non sono esclusi intoppi di lavoro, discussioni con il proprio amore, prove schiaccianti di un vostro errore. Luna appartata, disinteressata al vostro segno fino a domani; ricaricate le batterie, riorganizzate le routine quotidiana in funzione dei vostri bisogni.

Vergine

Cielo decisamente positivo che incoraggia le relazioni sociali e i rapporti con gli amici, e sollecita a comunicare con il resto del mondo con maggiore apertura. Inoltre, invita a vivere la quotidianità con allegria e a manifestare senza riserve quello che c’è nel cuore. Mercurio piloterà la carriera verso gli obiettivi prefissi. Venere stenderà un manto di stelle sul rapporto di coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Anche se non potete contare sul pieno appoggio delle stelle, i segnali che giungono dal vostro cielo sono promettenti. Non ci sono transiti che frenano l’ascesa personale! La buona disponibilità verso chi vi circonda, verso collaboratori e colleghi, è tanta. Agite su tutti i fronti, perché è sempre importante muoversi. Niente esitazioni nel lavoro e negli affari. Una decisione.

Scorpione

Beati voi, baciati dalla fortuna o, almeno, risparmiati dalla iella, con tutti gli astri al posto giusto: la Luna in Cancro in aspetto di trigono amoreggia con Venere e Urano. Giorno scorrevole al lavoro, lineare e persino vantaggioso se avete un’attività autonoma. Festeggiate pure, se avete in corso una storia d’amore felice; nessun effetto collaterale, nessuna controindicazione.

Sagittario

Utile tenervi informati e aggiornati per fare in modo che colleghi e collaboratori non vi prendano contropiede. Con la Luna in ottavo Campo, lavoro e studi renderanno giustizia ai vostri sforzi. Avanzate pure proposte per uno snellimento di alcuni aspetti dell’attività professionale ma anche per eventuali faccende familiari. È una giornata in cui sarete ascoltati. Tutti d’accordo.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 23 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il balletto dei pianeti vi rende disponibili al dialogo, creando una maggiore adattabilità alle circostanze. Questo favorisce la collaborazione e la comprensione del punto di vista delle persone con cui vi trovate a interagire, permettendo che si crei l’accordo di cui avete bisogno. La Luna favorisce la relazione col partner, l’amore vi aiuta a superare un momento di malinconia.

Acquario

Le stelle di oggi suggeriscono di attuare le giuste strategie per mantenervi in buona forma psicofisica e vi guidano nell’impostare sulla tabella di marcia nuovi indirizzi, atti a migliorare il benessere. La primavera è sempre un buon periodo per stimolare il metabolismo. Aiutatevi con uno sport leggero, adatto al vostro fisico, ma non troppo impegnativo dal punto di vista delle energie.

Pesci

Cielo delle meraviglie per il segno dei Pesci. In pole position la vita sociale, parenti, amici, colleghi, tutti vi girano attorno, o meglio siete voi a porvi al centro della scena, beneficiando dei consigli dell’energia positiva di questo o quello. Avete un’attività commerciale? Idee chiare, abilità a collaborare e un po’ di fortuna vi consentiranno di ottenere prestigio e quattrini.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay