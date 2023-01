Oroscopo del giorno 24 gennaio: le previsioni per soldi, amore, lavoro e fortuna

Quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 24 gennaio? Scoprilo nell'oroscopo del giorno di QdS.it.

Oroscopo di oggi, martedì 24 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Forti di una lungimiranza senza pari, potete mettere in cantiere nuove iniziative, con la certezza che con il tempo daranno i loro frutti. Stupite il partner con qualcosa di diverso: scrivete una lettera d’amore o dedicategli una romantica poesia. Resterà senza parole!

Toro

Il cielo, amico, vi regala un’occasione per il vostro bisogno di contatti. Trovarvi, oggi, al centro dell’attenzione vi motiva e vi ricarica, brio e simpatia sono i vostri assi nella manica. Non si escludono viaggi per alcuni, incontri – flirt malandrini per altri.

Gemelli

Disorientati dalla Luna in Pesci congiunta a Nettuno, perdete in razionalità e senso pratico ma guadagnate in adattabilità e pazienza. Si prevedono colpi di scena e sbalzi d’umore del partner che provocatoriamente misura il vostro tasso di tolleranza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata vivace, promotrice di inviti e sorprese: gli astri accendono i riflettori sulla vita sociale, movimentata. Quanti fra di voi sono alle prese con esami e prove impegnative non potrebbero sperare in un giorno migliore. Superati a pieni voti!

Leone

La giornata non si prospetta delle più semplici e rilassanti, ma gli impegni, anche se gravosi, non vi spaventano. Alla fine avrete la meglio voi! Una questione familiare troverà finalmente la giusta soluzione. Belle novità, in campo amoroso, per i single.

Vergine

Che non siete in vena si capisce al primo sguardo, immusoniti e taciturni. Responsabili Luna e Nettuno, che creano disordine. Grazie alle vostre risorse nascoste, incassate bene i colpi e vi attivate per cercare soluzioni adeguate ai problemi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una giornata tranquilla, è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma, come stabilito, ma state attenti all’umore e alla stanchezza: rimandate gli impegni più faticosi. Siate pazienti con la persona amata, sfoderate tutte le vostre notevoli doti.

Scorpione

La Luna nella casa dell’amore rende speciale questo giorno: la sensibilità e la gioia dei sensi riaffioreranno dando vita a momenti deliziosi, di intensa felicità amorosa. L’intesa di coppia sfiorerà la perfezione, mentre i nuovi amori avranno tutta l’aria di essere molto coinvolgenti.

Sagittario

Potete contare su uno o più amici fidatissimi che saranno dalla vostra parte e ve lo sapranno dimostrare al di là di ogni dubbio. Potrete così realizzare un progetto che vi sta a cuore senza altre preoccupazioni! La vita di coppia riceve una ventata di energia. Incontri.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 24 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Convincenti ed energici in qualunque situazione, pur senza darlo a vedere, sarete solo voi a dettare le regole e a condurre il gioco. Lasciate decantare quel pizzico di diffidenza che nutrite nei confronti della persona amata ed esprimete liberamente pensieri e sentimenti.

Acquario

Una Luna favorevole darà slancio ai vostri sogni e ai vostri progetti. In questo giovedì molte idee positive affolleranno la vostra mente fertile. Nei sentimenti siete circondati dall’affetto del partner e degli amici, con i quali trascorrerete una piacevole serata.

Pesci

La Luna nel segno è pronta a favorirvi promuovendo incontri e progetti grandiosi, ma fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare… Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi!

Fonte immagine: Quique da Pixabay