Oroscopo del giorno del 24 ottobre: giovedì “travolgente” per l’Ariete, Cancro dinamico

Oroscopo di oggi, giovedì 24 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giovedì assolutamente travolgente: qualunque desiderio esprimiate lo vedrete realizzarsi in men che non si dica. Cogliete l’attimo fuggente! Autonomi nella professione? Luna, Mercurio e Venere in aspetto favorevole al segno suggeriscono è giunta l’ora di realizzare e raccogliere i risultati dei vostri sforzi. Sentimenti di primissima qualità nutrono la relazione a due.

Toro

Il giorno parte con una magnifica idea professionale, ma prima di parlarne agli altri, approfonditela voi stessi, per essere pronti un domani a rispondere a ogni critica. Lavorerete sodo per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi! Più equilibrata e complice l’intesa con il partner: giorno giusto per parlarvi con tranquillità e magari scoprire che non ci sono problemi insormontabili.

Gemelli

Stamani faticate a carburare, a causa di quattro pianeti dissonanti nel settore astrologico settimo, quello del matrimonio; pianeti che vi intimano il silenzio e la riflessione, prima di qualsiasi decisione, anche la più innocua. Acqua in bocca su un progetto che vi sta mulinando nella mente; per ora tenetelo in caldo, mancano i requisiti per imprimergli una direzione giusta.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giovedì veramente dinamico, perciò mettete da parte moralità di comportamento e imparzialità di giudizio a vantaggio del senso pratico e dell’abilità di gestire il vostro lavoro e i vostri interessi economici. Nessuna giornata deve essere troppo statica per voi, anche quando non ci sono eventi astrali degni di nota! Guardatevi allo specchio con maggiore benevolenza.

Leone

Giovedì da trascorrere facendo qualcosa di ‘speciale’. La Luna in Sagittario, segno che ospita anche Sole, Mercurio e Venere vi infonde una grande sicurezza personale. Piacere di sperimentare, di meditare, ma anche di stare in compagnia delle persone a voi care! Stabilite rapporti più scorrevoli e stimolanti al lavoro. In amore non vi manca proprio nulla per sentirvi felici.

Vergine

Col partner oggi non gira, sarà per via della Luna in quadratura che sottolinea gelosie e divergenze di pensiero. Ma a preoccuparvi sono soprattutto quelle di carattere; vi date contro di continuo, senza una ragione plausibile, solo per il piacere di ostacolarvi a vicenda. Anche la famiglia vi darà da fare: metterà alla prova la vostra pazienza. Alimentatevi in modo sano.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri vi regalano entusiasmo, volontà e forza per ottenere ciò che desiderate, fare un’ottima impressione sulle persone che cercate di conquistare pure nella professione, negli affari. È il momento di rafforzare i legami amorosi di fresca data… Anche il matrimonio, magari un po’ rugginoso, con qualche anno sulle spalle, ringiovanisce con la Luna amica in Sagittario.

Scorpione

Luna oggi in Sagittario, nella seconda Casa astrale, associata prima di tutto al denaro. Quello che arriva e che parte, le spese non finiscono mai; però è anche vero che avete già creato un ambiente gradevole, sia in casa che nel lavoro, se avete un’attività autonoma. In campo amoroso avete un approccio molto speciale… Nel talamo, poi, non siete secondi a nessuno.

Sagittario

Avrete la possibilità di sfondare nella professione, rinunciando però a qualcosa di intimo, di personale a cui tenete. Andrà tutto bene se non pretenderete troppo dalle stelle e dalle vostre forze, e se non vi lascerete prendere da entusiasmi fuori luogo! Novità piacevoli sul fronte sentimentale: qualcuno farà all’improvviso capolino nella vostra vita portandovi gioia ed entusiasmo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 24 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se oggi tutto vi appare faticoso, staccate la spina, mettevi a riposo e pensate all’amore: per quanto stressati, siete sempre molto affascinanti. Accettate l’invito per un evento mondano in cui potrete sfoggiare il vostro capo migliore. Forse, avvertite l’esigenza di comunicare di più con la persona amata e il tempo scarseggia per entrambi; parlatene e non fatene un problema.

Acquario

Buone notizie su tutti i fronti oggi, l’amore, il lavoro. Le garanzie arrivano dalla Luna in Sagittario per di più amica di Mercurio e Venere. Se poi l’amicizia diventa amore, si aprirà un altro capitolo. Ma quello lo scriverete voi. Se si tratta di lavoro, ve la caverete egregiamente in ogni situazione e chiuderete la giornata con soddisfazione. Aiuti, sostegni inaspettati.

Pesci

Luna nella zona più alta del vostro cielo, non negativa. Amplifica l’ambizione, la socievolezza e la voglia di conoscere gente nuova. Non mancheranno neppure opportunità per divertirvi come i pazzi con gli amici e vivere (se siete soli) un momentaneo flirt. Se ci saranno prove da sostenere nello studio o al lavoro, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle.

