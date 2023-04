Oroscopo del giorno, 25 aprile 2023: i segni fortunati del giorno di festa

Ecco come trascorreranno la Festa della Liberazione i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 25 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nonostante una Luna in aspetto di quadratura, quest’ultimo martedì di aprile si preannuncia bellissimo. Ad esempio, spirano venti vivaci per i giovanissimi coinvolti in piacevoli incontri. Le coppie vivono in sintonia come ai primi tempi e in famiglia regna un clima di serenità e complicità anche nel fare le cose più banali. A voi l’abilità di sfruttare questo momento felice.

Toro

Sole nel segno e Luna in Cancro trigona a Saturno. Un bell’appoggio, senza dubbio. E sentirvi appoggiati dovrebbe rendervi felici, soprattutto se questo giorno festivo ve lo godete in compagnia, magari in giro per mercatini, oppure a casa, con tanti bei libri da leggere e progetti tutti da sviluppare. Il vostro fascino prenderà al lazo il partner tanto che cercherà di dare il massimo.

Gemelli

La configurazione astrale di oggi contrassegna un giorno molto positivo; in effetti, siete sereni. Vi sentite fiduciosi e bendisposti, animati dalla sensazione di avere in mano tutto quello che vi serve per riuscire nei vostri intenti. La percezione di maggior sicurezza a livello economico vi consente di divertirvi alla grande con gli amici, di togliervi qualche capriccio. Perché no?

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Fascino e abilità nei rapporti interpersonali vi apriranno porte sprangate nella vita sociale, o vi spalancheranno ottime opportunità negli affetti. Problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti e concentratevi sullo sport: una giornata al mare, al lago o in collina vi renderà giustizia su tutti fronti. Periodo sereno, felice nella vita di coppia.

Leone

Venticinque Aprile di tutto riposo ed è meglio così, con la Luna esiliata in dodicesima Casa. Oggi non avete nulla, né da guadagnare né da perdere, va così che un buon sonno vi farà bene, laverà via tutto lo stress accumulato neri giorni scorsi e almeno vi regalerà bei sogni. In coppia vi sostenete con affetto e dove non arriva uno ci pensa l’altro. Interessi spirituali e artistici.

Vergine

I pianeti vi hanno predisposto la configurazione ideale per trascorrere un giorno festivo gioioso, in compagnia di amici con cui condividere momenti di allegria e divertimento. L’amore oggi è favorito e sembra che tutto si combini al meglio per farvi sentire benvoluti dagli astri e fortunati. Approfittate di questa generosità del cielo, se il vostro cuore è libero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non male Luna in Cancro, in cima al vostro oroscopo. Se il lavoro vi tocca, pedale, impegnatevi: ne varrà la pena. Se invece potete godervi un giorno di vacanza, approfondite lo studio di arti grafiche, della pittura o della scultura, visitando una mostra mirata o una galleria d’arte. Innamorati? Partner irresistibile. Non potreste dire di no al partner, nemmeno se lo voleste!

Scorpione

Aperti, socievoli, fortunati e in ottima forma! Vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche a un maggior dinamismo e alla spinta a operare al meglio delle vostre possibilità. Giorno positivo per quanto riguarda l’amore. Negli affetti tutto è possibile: prendere nuove iniziative, fare scelte importanti, vivere una splendida avventura.

Sagittario

Dopo alcuni giorni, non proprio rilassanti, ora avete modo di rifarvi… Potrete realizzare subito e bene tutto ciò che avete programmato nel tempo, e non troverete nessun ostacolo sul vostro cammino. Se siete in coppia, tenete a bada la voglia di novità, e a freno la tentazione di stuzzicare in qualche modo la persona amata facendovi magari vedere in compagnia di qualcuno.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 25 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna vi rema contro: oggi sono assolutamente da evitare gli impulsi precipitosi, quei colpi di testa, quelle parole che potrebbero mettervi in cattiva luce. Certi atteggiamenti potrebbero avere l’effetto di un boomerang; conviene – quindi – non rischiare. Giornata ‘ni’ sul fronte sentimentale. Venere potrebbe complicare il vostro rapporto con lo specchio. Non ascoltatela!

Acquario

Vi attende una giornata tranquilla, con poche sorprese e pochi impegni; d’altro canto, non vi dispiace che, una volta tanto, tutto suoni come in sordina. Potrete avere più tempo per voi e per i vostri pensieri, che meritano un po’ di riflessioni attente. Se c’è qualcosa che non va nel rapporto di coppia solo ammettendolo onestamente potrete trovare il giusto rimedio.

Pesci

Il sentimento c’è, ma il rapporto di coppia è alle prese con problemi di vario genere… Urge una parentesi romantica tutta per voi. Sì a un giorno festivo a due: l’agriturismo in collina o il borgo medievale sono la cornice ideale per ritrovarsi. Se avete un progetto da realizzare, non perdete tempo: la Luna vi offre le condizioni più favorevoli per ottenere quello che desiderate.

Fonte immagine: Quique da Pixabay