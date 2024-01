Oroscopo del 26 gennaio: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 26 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Grande creatività e tanta voglia di fare: saranno queste le armi con cui potrete affrontare i vostri numerosi impegni. Anche se sarete attratti da persone nuove e interessanti, non dimenticatevi degli amici di sempre. Gran giorno per l’amore, se siete felicemente in coppia: vi sentirete completamente appagati e ricambiati senza riserve dal partner, sotto tutti i punti di vista.

Toro

I pianeti fanno un po’ di confusione nel vostro cielo creando qualche problema. È il momento di dimostrare la vostra effettiva disponibilità nei confronti dei vostri familiari, stanchi delle vostre promesse. E l’amore? L’amore sarà un po’ litigarello. Alcuni di voi cercheranno di stuzzicare il partner magari per farlo ingelosire. Attenti, potrebbe essere un’idea pericolosa.

Gemelli

Sarete più curiosi del solito, aperti a tutte le novità: avrete solo l’imbarazzo a selezionare le varie proposte e a scartare le meno stimolanti. Siete soli? Coltivate una bella amicizia che comincia a prendere posto nella vostra vita e che offre momenti di profonda sintonia emotiva. Accettate un invito per una gita o per serata molto divertente. Nel tempo libero, riposatevi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per trascorrere al meglio questa giornata dedicate il vostro tempo esclusivamente ad attività rilassanti per alleggerire lo stress di questi ultimi giorni. Lasciate perdere sia i conti di casa che certi lavoretti che continuate a rimandare, e andate a divertirvi con gli amici del cuore. Limitatevi a tavola. Occupatevi maggiormente del fisico e della persona amata.

Leone

Il cielo del giorno si annuncia piuttosto spigoloso: il plenilunio, oggi, si forma nel vostro segno, ma in quadratura a Giove. Vi conviene, perciò, prendere qualche precauzione. Non forzare con l’attività fisica, mantenere la concentrazione alla guida dell’auto, evitare ogni motivo di tensione e scontro con la persona amata!

Vergine

Rinunciate a un programma della giornata, se non soddisfa completamente le vostre aspettative e la compagnia non è quella desiderata, e dedicate un po’ di tempo a voi stessi: al vostro benessere e ai vostri hobby preferiti. Siate gentili e disponibili con una persona a voi cara, che ha bisogno della vostra comprensione e del vostro aiuto. Fate i bravi col partner.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Nel misterioso congegno astrale non tutto funziona come dovrebbe, perché sono parecchie le dissonanze planetarie. Non è questo il momento di mettersi sotto i riflettori! È il caso, invece, di rimboccarvi le maniche e risolvere al più presto le questioni che avete in sospeso, sia per quanto riguarda le questioni pratiche che la vita familiare. Buon giorno per l’amore e le amicizie.

Scorpione

Sagittario

Giornata ni. Così così, nonostante la Luna in aspetto di trigono. Entrerete in contatto con persone dinamiche e intraprendenti che cattureranno la vostra attenzione, ma non al punto di conquistare la vostra completa fiducia. Braccio di ferro tra la Luna e Marte: vi manderà su tutte le furie, per un incontro mancato o per una gita, un viaggio annullato all’ultimo momento.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 26 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Migliora l’umore rispetto ai giorni scorsi, a causa di tante piccole cose che vanno al posto giusto… ma sopravvive una strana malinconia. Affinate l’intuito e cercate di afferrare il senso di quanto sta accadendo intorno a voi, in questo momento, prima di decidere come comportarvi. Chi è innamorato troverà mille e più ragioni a conferma della propria scelta sentimentale.

Acquario

Sarete molto nervosi per via di banalissime questioni che vi costringeranno a limitare il vostro campo d’azione e a modificare alcuni programmi della giornata. Visto il passaggio lunare, meglio tenere sotto controllo l’emotività, sia in casa che fuori. In amore, si farà strada il desiderio di tenerezza, di intimità con il partner. Date attenzione ai segnali del corpo.

Pesci

Ridimensionate sia le aspettative che il vostro impegno: è meglio stare alla finestra. Un malessere passeggero non solo potrebbe intaccare la vostra efficienza, ma segnalare anche la necessità di rallentare i ritmi quotidiani e ridurre la tensione. Un po’ di relax e un po’ più di attenzione a tavola vi saranno di aiuto! Per chi ha il cuore libero il momento è davvero tutto rosa.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

