Oroscopo oggi, 26 gennaio 2023: le previsioni, da Ariete a Pesci

L'oroscopo segno per segno del 26 gennaio: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 26 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’umore è positivo: siete nella disposizione d’animo migliore. L’amore e il sesso voleranno alti per tutto il giorno facendo prospettare anche ai più incalliti single persino la possibilità di un incontro importante, magico. Divertenti i programmi serali, con gli amici.

Toro

Quanta pazienza bisogna avere talvolta con il prossimo! E a volte non se ne avrebbe voglia. Ma in questo frangente sarà non solo necessario ma anche obbligatorio, in quanto vi porterà a sanare molte situazioni rimaste in sospeso.

Gemelli

Grazie alla Luna in Ariete, la mente è sveglia e la parlantina è sciolta. Ideale per sostenere esami, prove impegnative o colloqui di lavoro. Organizzate per questa sera qualcosa fuori dall’ordinario e approfittatene per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Aizzata da Plutone, la Luna genera strani comportamenti. Capricciosi e volubili, oggi è meglio lasciarvi cuocere nel vostro brodo! Se il partner c’è farà meglio a tenersi a debita distanza, tanto ai vostri occhi non ne imbroccherebbe una giusta.

Leone

Il meteo del giorno preannuncia cielo sereno, in compagnia di un quadro astrale benevolo che dà il via libera a una quantità di iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport, cinema, letture; mente serena, cuore in fermento, pieno di aspettative!

Vergine

Sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso grazie a un solido equilibrio emotivo, aleggia un senso di pace. Atmosfera serena, ideale per dedicarsi alla casa, agli hobby o a voi stessi: massaggi e cure di bellezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’opposizione della Luna niente può contro i trigoni di Sole e Saturno: forse per gli altri siete troppo avanti, ma il problema non è vostro. In amore, c’è sicuramente fermento nell’aria; tuttavia non è il caso di forzare i tempi. Il detto se son rose fioriranno, vi calza a pennello.

Scorpione

Non ci sono grandi novità, ma una routine e un’operosità che si rivela produttiva sul piano pratico. Sfruttate il tempo libero per rivolgere attenzioni al corpo. Poco per esultare, ma come sempre chi si accontenta? All’amore chiedete stabilità, non avete voglia di avventure fugaci.

Sagittario

Sostenuti da una luna favorevolissima, potrete godervi un sabato d’intense sensazioni che appagano il corpo ma nutrono anche la mente. Concentratevi sugli aspetti reali della vostra vita che sono a dir poco fantastici. Fate tesoro delle nuove conoscenze.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 26 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna in Ariete non vi dà pace. In realtà i problemi sono più immaginari che reali: non fatevi prendere dall’irrequietezza e dalla malinconia. Non occupatevi di troppe cose alla volta, procedete con metodo e ordine. La fretta e il nervosismo saranno oggi i vostri peggiori nemici!

Acquario

Simpatici e brillanti, siete perfino disposti a sorvolare sulle divergenze a favore di un clima più sereno, cosa che non accadeva da tempo: la Luna in Ariete vi mette nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema. Intesa di coppia a prova di bomba.

Pesci

Con la Luna nel secondo campo, sentirete l’esigenza di stabilizzare la vostra situazione economica, fare progetti, organizzare qualcosa di insolito per il fine settimana. In serata, la Luna agevolerà nuovi incontri e intensificherà l’accordo di chi ha un legame affettivo consolidato.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay