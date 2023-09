I segni fortunati del 26 settembre: ecco l’oroscopo del giorno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle: l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, martedì 26 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata di piena armonia, in compagnia della Luna in Acquario, garante di fantasia, inventiva, disponibilità e spirito collaborativo. Fatene buon uso per dare una mano a chi è in difficoltà, a cominciare da un vostro amico! Sul lavoro darete il meglio di voi stessi, soprattutto se lavorate in team con altri. Privilegiati dalle stelle coloro che operano nel settore pubblicitario.

Toro

Giornata poco esaltante. Nel lavoro, non aggirate eventuali ostacoli, ma affrontateli di petto e non lasciatevi intimorire dall’ostilità di qualcuno che tenta di mettervi il bastone tra le ruote. In amore, non fatevi prendere da pensieri negativi, timori e dubbi se non arriva il messaggino o la telefonata della persona amata. Non assumete atteggiamenti polemici col partner!

Gemelli

Gli astri vi osservano favorevolmente, sicché le occasioni professionali si moltiplicheranno a vista d’occhio con buoni risultati anche per quanto riguarda un riscontro più immediato e materiale, vale a dire il denaro. Siete single? Avete il cuore libero? Un incontro quasi magico potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore! Divertente e movimentata la serata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete dei progetti nascosti nei cassetti? È il momento di sfoderare tutte le vostre capacità e metterle in bella mostra; non indugiate, mettetevi subito all’opera per realizzare le vostre aspirazioni. Le energie in questo momento non vi mancano; sapete, comunque, per istinto cosa fare per recuperare quando vi sentite stanchi o affaticati. Serenità, finalmente, nella vita di coppia.

Leone

Non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana, solo perché oggi le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna vi volta le spalle e guarda storto Venere! Placate come meglio potete le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre. Per tutto il giorno vi sentirete tesi e nervosi e questo vi impedirà di abbandonarvi con soddisfazione all’amore e al partner.

Vergine

Nel caso foste impegnati in una messa a punto della situazione, potrete contare su intuizioni preziose per sistemare questioni personali delicate. Forse, alla resa dei conti, dovrete fare un piccolo passo indietro, non per incoerenza ma per saggezza. Favorite il benessere mantenendovi informati sulla qualità del cibo che ingerite e leggendo un libro sulla sana alimentazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Buon momento per concedervi uno svago extra, qualcosa che possa rimettervi in pace col mondo dopo un periodo di fatica e di incomprensioni. In campo privato, situazioni intriganti con l’altro sesso vi stanno aspettando se siete single, o se amate l’avventura e il rischio. Viaggiate, cercate di evadere dalla monotonia di tutto ciò che è troppo ben conosciuto e consueto.

Scorpione

Seccante la quadratura della Luna, che compromette la vostra abituale efficienza. Distratti e disordinati concludete ben poco! Nelle situazioni complesse, tuttavia, potete contare sulla vostra lucidità mentale. Non datevi per vinti! In campo amoroso il sospetto facilmente vi annebbia la vista: diffidate di tutto e di tutti e ve la pigliate in particolar modo con la persona amata.

Sagittario

Grazie alla Luna in Acquario, oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare le tante novità senza bisogno di stare all’erta. È possibile sbrogliare faccende complicate e occuparsi della persona amata con tenerezza e trasporto. Affidatevi all’intuito e alla fantasia per gestire con successo una dinamica molto delicata all’interno dell’ambiente lavorativo. Novità.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 26 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete molto indaffarati: avete un obiettivo chiaro davanti agli occhi e anche un’insolita smania di accorciare i tempi e arrivare. Nel lavoro state procedendo alla grande: serissimi e affidabili, il capo vi porta in palmo di mano e i colleghi vi ammirano e vi stimano. L’amore va a gonfie vele e per chi è ancora single la giornata porta delle possibilità in più per fare nuove conoscenze.

Acquario

Appoggiata da Marte, la Luna nel vostro segno promette meraviglie: sensibilità, comunicativa e uno splendido potenziale creativo. Strada tutta in discesa per quanto riguarda la sfera professionale foriera di opportunità da cogliere al volo. Contro, invece, avete Venere, istigatrice di complicazioni e battibecchi nella vita di coppia. Esaudite ogni richiesta del partner!

Pesci

Se non vi sentite all’altezza di compiere una certa azione, riordinate le idee al riguardo e vedrete che il nuovo pensiero vi guiderà in modo infallibile verso la realizzazione. Sviste e distrazioni minacciose sul lavoro: il modo migliore per evitarle è quello di essere metodici e di non tralasciare neanche il particolare più banale. Giornata ideale per occuparvi del fisico.

Fonte immagine: Quique da Pixabay