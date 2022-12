Oroscopo 27 dicembre, le previsioni segno per segno: i “fortunati” di oggi

Oroscopo del giorno del 27 dicembre: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali e quali saranno i più fortunati.

Oroscopo di oggi, lunedì 27 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Accogliete senza esitazioni l’invito della Luna per trovare spazi vostri, al di fuori degli impegni e del tran tran quotidiano. Il clima è vivace e imprevedibile come piace a voi, l’ideale per vivere una giornata piena di possibilità, anche di viaggiare! Il fuoco sotto la cenere riprende a fiammeggiare e la passione, che sembrava sopita, si riaccende regalandovi momenti indimenticabili.

Toro

Passerete la mattinata a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. L’umore è grigio, non siete accattivanti e simpatici, a causa della Luna negativa. In ambito privato avete voglia di coccole e di attenzioni, ma la freddezza e il cattivo umore vi impediscono di manifestarle e di interagire con la persona amata in modo appagante: attenti a non peggiorare la situazione.

Gemelli

Le stelle sostengono i vostri affari, compresi quelli di cuore; a condizione, però, che siate disposti ad abbandonare le remore del passato. A lavoro come in famiglia vi aspettano momenti molto piacevoli, sarete carchi di vitalità e ottimismo. Le emozioni diventano travolgenti, gli incontri si accendono di passione: l’attrazione fisica sarà così intensa da togliervi il fiato!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le stelle insistono nel suggerirvi di mettere mano ai cambiamenti e vi forniscono tutti i mezzi necessari per farlo, ma voi resistete, pervasi dal timore di non poter tornare sui vostri passi in caso di errore. Niente paura, la vostra buona stella vi protegge! Occhio al denaro. Le entrate subiranno una leggera flessione e sarà opportuno spendere con maggiore oculatezza.

Leone

Le stelle vi contrastano e provocano nervosismo. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner, o di non essere capito; a qualche altro, invece, la vita di coppia comincerà ad andare stretta. Nelle faccende pratiche seguite l’stinto, fidatevi solo delle vostre sensazioni: non commettete l’errore di ascoltare i consigli di chi magari ne sa meno di voi.

Vergine

Con il vostro atteggiamento attirate persone positive, che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine alcuni progetti; non vi servirà seguire strategie di conquista, vi basterà essere naturali per colpire nel segno. Vi darete molto da fare: dimostrerete tenacia, metodo e disciplina, spinti dall’ambizione di raggiungere una posizione sociale di tutto rispetto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna odierna vi carica di energia e di inventiva: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Coltiverete il rapporto di coppia con tanto amore e altrettanta passione, i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità.

Scorpione

Non potete pretendere di vivere sempre ad alta quota: ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se è poco poetico, occuparsi della realtà. In famiglia come nel lavoro, qualunque decisione va valutata attentamente per non commettere errori. Scegliete di seguire un programma di mantenimento che preveda attività fisica, leggera ma costante, e una dieta sana e bilanciata.

Sagittario

Sarete guidati da preziose intuizioni. Una sensibilità equilibrata vi rende tranquilli: oggi vi sentite in completa armonia con l’ambiente. Sarete mentalmente molto agili e anche molto fantasiosi, e questo vi permetterà di segnare punti nel lavoro. Aprendovi senza riserve al dialogo, aiuterete il partner a comprendere meglio la complessità del vostro mondo interiore.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 27 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro segno può ritenersi tranquillo. Gli astri sopra il vostro capo, in effetti segnalano una giornata di routine. Non aspettatevi quindi risultati particolarmente brillanti nel lavoro tanto meno fuochi d’artificio in camera da letto, sotto le lenzuola. Tutto andrà liscio come l’olio! Nota dolente, una richiesta di denaro da parte di un amico o di un vostro conoscente.

Acquario

Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione ed attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto! Oggi che spira aria di conquiste, sarebbe da farci su un pensierino. Comunque vada, sarà interessante e stimolante lasciarsi un po’ andare.

Pesci

Oggi un problema sarà presto superato mettendo in campo l’intuito e un po’ d’ironia, farete bene a non dargli più importanza di quella che merita. Unica raccomandazione: evitate confronti scomodi con chi ha un’autorità superiore alla vostra. Avete bisogno di ‘proteine’ per rimettervi un po’ in forza. Se non amate la carne, potete attingerle da formaggi magri e uova.

