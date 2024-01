L’oroscopo di sabato 27 gennaio: ecco i segni più fortunati del weekend

Amore, lavoro, soldi: le previsioni secondo le Stelle per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 27 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi sì che siete in piena forma, con il cielo che vi ritrovate. Giornata ricca di azione, divertimento, coccole a ruota libera! Per orientarvi nel prendere decisioni, affidatevi all’intuito, antenna ricevente sensibile e affidabile! Per realizzare una vera intesa di coppia, affiancate alla sintonia fisica il dialogo, eliminando ogni ambiguità da un rapporto ancora in rodaggio.

Toro

Difficile essere di buonumore, oggi, con la Luna in un segno nemico che vi rifila una serie di contrattempi, di incertezze e di ansie. Ombrosi, diffidenti e insofferenti a tutto, vi chiudete in casa, adducendo strani malesseri! Siete meno vincenti, fragili e insicuri, ma potrebbe essere proprio questo a risvegliare la tenerezza del partner, se trovaste il coraggio di dirlo.

Gemelli

La giornata è una bellezza, con la Luna in Leone. La ragione vi sostiene nelle scelte professionali, dolci emozioni confortano il cuore! Tutto quanto cominciato con la volontà e l’impegno verrà portato a termine, potete ritenervi soddisfatti. Belle notizie in arrivo! Sarà la risposta tanto attesa a una domanda inoltrata tempo fa e a cui non avevate avuto nessun riscontro?

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nessuna nuova, buona nuova! Sarà una giornata dal ritmo molto scorrevole, in cui non mancheranno piccole ma sostanziose soddisfazioni. Svolgerete le attività di routine, curerete i vostri affari, vi godrete la compagnia delle persone care. Risolverete una difficile questione lavorativa o un problema elettrico o al vostro pc che non permetteva fino a ieri il consueto utilizzo.

Leone

Senza oppositori da fronteggiare, la Luna nel vostro segno vi favorisce su tutti i fronti, aiutandovi a svolgere presto e bene quanto in agenda. Potendo contare su forza di volontà e agganci preziosi, è possibile dare il via a un’iniziativa importante! La collaborazione potrebbe rivelarsi decisiva per realizzare il progetto a cui tenete: non sottovalutate le potenzialità di un amico.

Vergine

Oggi vi sentite un po’ confusi rispetto a voi stessi, alle vostre esigenze, e questo vi porterà a trascurarvi un po’. Potrete risentirne anche sul piano della salute. Venere e Saturno in Sagittario segnalano stanchezza, nervosismo e un filo di insoddisfazione nelle faccende a carattere sentimentale. Pensate in positivo, per esempio, a domani: sarà davvero un altro giorno!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la complicità della Luna in Leone avete ottime credenziali per una giornata dinamica e costruttiva. Siete ambiziosi, non vi accontentate di poco: l’ambiente che vi circonda accoglierà le vostre richieste, se formulate nel modo giusto. Curate le questioni in sospeso, riflettete sulle iniziative future e concedetevi un po’ di svago. Le amicizie, le nuove conoscenze vi stimolano.

Scorpione

Giornata problematica, sul fronte del cuore. A giudicare dall’umore, la notte è stata piuttosto agitata e dunque è naturale che non vi sentiate in forma! Allontanate i brutti sogni, mettetevi in moto e concentrate l’attenzione sul lavoro: avete molto da fare. Controllate la gelosia. I vostri sospetti sono infondati, ma andando avanti di questo passo, chissà cosa può succedere…

Sagittario

Giornata scorrevole, allietata magari anche da un piccolo viaggio, da visite graditissime di vecchi amici, da un dono molto significativo. Intuito, tenerezza, profondità di pensiero ed emozioni: ecco ciò che la Luna in Leone porta in dono. Se puntate a una notte di passione e di divertimento, lasciatevi tentare dalle novità, senza curarvi dei giudizi altrui. Serata specialissima!

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 27 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Su con la vita! Avete attraversato momenti peggiori, dunque, anche se non tutto fila liscio, con le vostre risorse ve la caverete come sempre. Diverse questioni si sbloccano e può essere il momento di investire in qualche progetto ambizioso. Siate affettuosi e premurosi: date prova di sensibilità accogliendo le richieste del partner, anche se non collimano con i vostri desideri.

Acquario

Sotto lo sguardo accigliato della Luna in Leone, tornano in auge tensioni e incomprensioni, mentre l’umore si inabissa… Interrogatevi sui motivi della vostra improvvisa tristezza, ma non concedete spazio a oscuri presentimenti. La serenità non ha perso la strada di casa, si è presa soltanto una piccola pausa e quanto prima ritornerà a farvi visita, aspettate fiduciosi.

Pesci

Le faccende pratiche sono, vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le questioni da sistemare: rassegnatevi, dovete fare gli straordinari. Gli impegni professionali richiedono qualche rinuncia, ma a livello economico ne raccoglierete i frutti. La vita amorosa offre più sicurezza e più armonia. Giorno ideale per recarvi in palestra e occupatevi della bellezza.

Questo è l’oroscopo di oggi, 27 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay