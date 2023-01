Oroscopo del giorno, 27 gennaio: i segni più fortunati secondo le Stelle, previsioni

Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 gennaio da Ariete a Pesci: ecco chi avrà fortuna in amore, nel gioco e nel lavoro secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 27 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage, che spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione del partner. Buono, oggi, l’accordo con la persona amata e la tranquillità che di questi tempi non sono da disprezzare.

Toro

Se i conti che non tornano amareggiano le giornate, rallegratevi: oggi potreste ricevere una buona notizia che vi consentirà di tappare qualche falla. Vecchie gelosie riemergono dal passato, dubbi e sospetti mai chiariti o mai espressi. Confidatevi con un amico!

Gemelli

Ci voleva proprio la Luna in Ariete per una disposizione d’animo allegra e leggera. Successo visibile in ogni ambito della vostra vita! Un bella girandola di appuntamenti, visite e telefonate che non vi lascerà un attimo di respiro. Serata memorabile per gli affari di cuore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Incertezze in amore insinuano un po’ di malinconia. Ma non vi accorgete che siete voi a dar corpo alle ombre: i vostri dubbi sono solo fantasie. Contrattempi, guasti e intoppi vi rendono nervosi, causando battibecchi con le persone vicine!

Leone

Il passaggio della Luna in Ariete riporta il buonumore. Oltre a questo, vi regala una vita sociale e sentimentale giocosa ed effervescente: mettete da parte l’orgoglio e parlate sinceramente e con pazienza a chi vi ama. Novità importanti online.

Vergine

Gli impegni sono tanti, ma oggi la fatica non vi spaventa e siete più bendisposti verso gli altri. Forse dovreste chiedere scusa a chi vi circonda per le recenti intemperanze! In una storia d’amore alle sue prime battute, procedete per gradi. Datevi tempo per conoscervi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Difficile passare indenni sotto il tiro della Luna in Ariete che le prende da Plutone. L’atmosfera intorno a voi è caratterizzata da confusione, nervosismo, sfasamento e umore cupo! Possibili disguidi nei rapporti e nelle comunicazioni. Mettete la massima attenzione in ciò che fate.

Scorpione

Datevi da fare, siate combattivi, è il momento di realizzare i vostri sogni! Quindi, non dormiteci su, ma sappiate cogliere al volo le opportunità che si presentano. Per quanto riguarda l’amore, avete voglia di vivere insieme al partner esperienze che vi piacciono.

Sagittario

La Luna Ariete regala ottimismo, vivacità e simpatia. Incontri e svaghi saranno il fiore all’occhiello della giornata. Per quanto riguarda la vita affettiva, è facile filare d’amore e d’accordo, quando si è pronti a chiudere un occhio sulle divergenze per condividere un interesse comune.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 27 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata difficile per la maggioranza di voi: così almeno, segnala la Luna quadrata a Plutone. Progetti e intenzioni volgono in una direzione ma le decisioni e la volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a rimettere in discussione i vostri programmi.

Acquario

Giornata brillante grazie alla Luna amica in Ariete. In questo clima aereo e disinvolto la comunicazione scorre fluida: vi sentite motivati e ve la spassate alla grande. Pace ritrovata col partner dopo qualche mareggiata.

Pesci

Operare in un campo diverso da quello di cui siete abituati richiederà un grande impegno. Una tempesta di emozioni alberga, oggi, nel vostro cuore: affettività profonda per famiglia e partner storico, ma anche vecchie ruggini e lievi rimpianti.

Questo è l'oroscopo di oggi, 27 gennaio.

