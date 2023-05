Oroscopo di sabato 27 maggio 2023: i segni fortunati del weekend

Il fine settimana inizia con la Luna in Vergine: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 27 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in Vergine annuncia un sabato sottotono per l’Ariete. Stanchezza fisica e scontentezze di vario genere potrebbero condizionare i programmi del fine settimana. Se il lavoro vi tocca, la situazione potrebbe essere più confusa e caotica del solito, tanto da impegnarvi più del previsto. Fase di scarsa sintonia emotiva, può capitare anche a una coppia innamorata.

Toro

Supererete alcuni ostacoli e raggiungerete i vostri obiettivi! Gli astri mettono a vostra disposizione una corrente energica che moltiplica le vostre forze e vi consente di conseguire risultati superiori alle vostre aspettative. Buone, ottime notizie dal fronte amoroso. Giornata da complici, notte da amanti, pomeriggio da compagni, da adolescenti a caccia di divertimento.

Gemelli

Una Luna insidiosa in posizione ostile (in Vergine) e per giunta bersagliata da Saturno riaccende vecchie rivalità e desideri inappagati. Il malumore si addensa in famiglia con spiacevoli discussioni soprattutto a tavola, attenti mentre seguite le dinamiche in cucina a non salare due volte l’insalata o a non bruciare la frittata. Protezione garantita contro guai più seri, gli amici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Equilibrio psicofisico discreto, ma potrebbe andare meglio se vi riusciste a divertire un po’ di più. Il vostro buon carattere cerca relax, ma il mondo vi dà contro con ritmi troppo pressanti. Portate avanti un progetto comune con amici e riservatevi tempo per una gita, uno spettacolo, un ballo. Felicemente in coppia? Guarderete il mondo dalla stessa angolazione.

Leone

La locuzione “due pesi, due misure'” calza oggi a pennello per il segno del Leone. Da una parte il trigono Luna-Giove promette bene per gli affari e le operazioni commerciali, dall’altra l’opposizione Luna-Saturno racconta invece di uscite di denaro per la famiglia e la vostra abitazione. Può essere, è sabato. Insomma, il denaro sembra essere in cima ai vostri pensieri.

Vergine

Primo quarto di Luna nel segno. Fase lunare non negativa, ma foriera di possibili malumori con la persona amata: pesa l’opposizione Luna-Saturno. Transito che potrebbe riguardare anche una persona anziana tormentata da un problema di salute. Nutrite la mente con il silenzio, belle immagini, suoni, colori, preferendo in quest’ultimo caso l’azzurro: vi sentirete in equilibrio!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata senza infamia e senza lode, con la Luna anonima in dodicesima Casa. Qualche sorrisino e gesto affettuoso in più vi risolverebbero problemi sia in casa che fuori! Parliamo di benessere. La salute del fisico dipende dalla serenità della mente; liberatevi dunque dei pensieri negativi, concentratevi sulle sensazioni piacevoli, rilassatevi con passeggiate nel verde.

Scorpione

Se un amore nuovo bolle in pentola, è bene che resti segreto, parlarne prematuramente potrebbe rompervi le uova nel paniere; almeno per ora vi limitate a dichiarare un’amicizia, rinfocolata da bei ricordi condivisi o da un progetto di viaggio per due. Marte vi rema contro. Non forzate con l’attività sportiva. Venere vi ama. Rinnovate il look. Acquistate nuovi capi d’abbigliamento.

Sagittario

Di fronte a un imprevisto, la lucidità fa cilecca e voi perdete l’equilibrio… Tanto che alla fine quello che era un sasso diventa una montagna! Braccio di ferro, oggi, tra la Luna e Saturno: con le persone che vi girano intorno ogni pretesto è buono per discutere, rivangando faccende ormai datate. Una leggera insofferenza verso chi non riesce e darvi quello che vorreste.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 27 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Nel caso foste impegnati in una messa a punto della situazione, potete contare su intuizioni preziose per sistemare questioni personali delicate. Forse, alla resa dei conti, dovrete fare un piccolo passo indietro, non per incoerenza ma per saggezza. Favorite il benessere mantenendovi informati sulla qualità del cibo che ingerite e leggendo un libro sulla sana alimentazione.

Acquario

Teneri e romantici come non mai, grazie alla volta celeste odierna: vi stuzzica la mente e vi accarezza il cuore con tocchi magistrali. Le questioni pratiche sono facilitate da un interlocutore straordinariamente malleabile, sembra quasi che vi faccia il filo. Bei momenti con il partner storico. Messaggini poetici da decodificare: chiaro che si tratta di una dichiarazione!

Pesci

Sole, Luna e Saturno, tutti contro, segno che in coppia se c’è passione… c’è anche tensione. Quando la famiglia chiama voi rispondete: avere un nido caldo è splendido, ma presuppone sacrifici di vario genere. Evitate gli eccessi in questi giorni: nello sport, nell’alimentazione. Moderate la tensione nervosa e monitorate la pressione sanguigna (Marte transita in sesto Campo).

Questo è l’oroscopo di oggi, 27 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay