Oroscopo del giorno, 27 marzo 2023: ecco i segni più fortunati

Oroscopo di oggi, lunedì 27 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prevedono molti contatti e proposte per la serata, ma lascerete trasparire molto diplomaticamente un grande interesse per un invito ‘speciale’ a cui tenete molto: le relazioni sociali sono favorite, anche grazie alla vostra simpatia e al fascino che esercitate sul prossimo. Lo spirito d’iniziativa non vi mancherà e molti di voi coglieranno consensi significativi al proprio operato.

Toro

Una ventata di ottimismo vi mette di buonumore; complice il benessere interiore e il contatto con la natura, in famiglia siete degli zuccherini. Momento frizzante per la vita sociale che vi regala nuovi contatti e istanti di puro divertimento. Rendete stuzzicante la serata in compagnia del partner, dando il meglio di voi stessi senza risparmiare in affettuosità e dolcezza.

Gemelli

Un clima astrale dinamico e stimolante accompagnerà le vostre iniziative. Di conseguenza viaggi, studi, lavoro, amicizie, messaggini e incontri, riserveranno entusiasmanti sorprese! Avventure a lieto fine, e non, per chi è single. Non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi, anche perché la fortuna gira: oggi c’è, ma domani?

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le stelle vi consigliano di prendervela con calma nel lavoro e negli affari, perché non è sicuramente questo il giorno su cui puntare per ottenere risultati di prestigio. Con la Luna nel dodicesimo Campo, non trascurate la salute, tanto meno gli affetti: anche se l’amore non è tutto, non se ne può fare a meno! Nello sport non fate gli spavaldi e fate attenzione a come vi muovete.

Leone

Strepitosa questa giornata per parecchi di voi. Grazie ad un cielo favorevole sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l’interesse delle persone che incontrerete: condurrete una vita mondana molto ricca e movimentata, e sarete stimolati dal conoscere persone di vari ambienti ed estrazioni sociali. Le coppie felici d’essere tali, vivranno una serata incantevole.

Vergine

Vi attende una giornata d’alti e bassi, e per agire al meglio, avrete bisogno di maggiore ordine e di chiarezza. Anche nella sfera privata, siete combattuti tra sentimenti opposti e non sapete bene dove dirigervi: la cosa più saggia è non fare nulla, in attesa di avere le idee più chiare. Reagite allo stress trovando gli spazi dove scaricare le tensioni, magari con delle passeggiate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In questo primo giorno della settimana vedrete migliorare la capacità di relazionarvi con gli altri e aumentare il piacere della compagnia. I rapporti sociali sono ottimi, vi è la possibilità di incrementare l’attività professionale. Arrendetevi alla dolcezza, se avete una storia d’amore in corso, perché questa diventerà ancora più bella e felice.

Scorpione

Siete in forma e guardate la vita con più ottimismo. Bravi! Grazie alla vostra curiosità, avrete l’opportunità d’imparare qualcosa di nuovo che si rivelerà utilissimo sul piano professionale. Se vivete una relazione d’amore potete contare su una serata deliziosa caratterizzata da intensi scambi affettivi. Se siete single, potrete mettere alla prova il vostro potere di seduzione.

Sagittario

Il risultato del passaggio della Luna in Gemelli è un’impressione di confusione: siete nervosi, apprensivi, caotici e impazienti. Rilassatevi! Mettete al bando l’aggressività nei confronti di amici e familiari e sfoderate buon senso e spirito conciliante. Preparate un infuso composto da melissa, tiglio e fiori d’arancio per combattere efficacemente un eventuale mal di testa.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 27 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se volete mantenere alto il vostro umore e la vostra autostima dovete assolutamente trovare dei nuovi interessi: niente è peggio della noia! Potrebbe essere il momento buono per sistemare le questioni in sospeso, iniziare una dieta prescritta dal vostro medico, occuparvi del fisico e del vostro aspetto. Sarete lucidi e riuscirete a porre rimedio ad ogni situazione.

Acquario

Vi sentite piuttosto bene. In questo momento avete la mente sgombra e le idee chiare. Sole e Luna stimolano la vostra socievolezza e la vostra curiosità. Avrete modo di approfondire nuovi interessi culturali e di intrecciare conoscenze interessanti. L’ottima comunicativa migliora le amicizie e l’amore. Tenete alta la guardia: qualcuno potrebbe proporvi un ottimo affare!

Pesci

La Luna, in transito nel segno dei Gemelli, vi rema contro. Imparate a temporeggiare, a mediare, a non pretendere tutto e subito ciò che vi siete messi in testa: un atteggiamento più elastico e disponibile porterà risultati decisamente migliori, soprattutto oggi e, ancor di più, nel corso della serata. Cercate di affrontare le difficoltà a viso aperto e abbiate più fiducia in chi vi ama.

Questo è l’oroscopo di oggi, 27 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay