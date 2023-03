Almanacco 27 marzo, oggi è la giornata mondiale del Teatro

Santo del giorno, anniversari, ricorrenze e curiosità dell'86esimo giorno dell'anno.

Il 27 marzo è l’86º giorno del calendario gregoriano. Mancano 279 giorni alla fine dell’anno:ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari, compleanni e altre curiosità.

Santi del giorno: Sant’Augusto di Serravalle (Vergine e Martire).

Cosa accade il 27 Marzo

Giornata mondiale del Teatro

La Giornata Mondiale del Teatro fu istituita nel 1961 a Vienna nel corso del IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro (International Theatre Institute, acronimo: ITI) su proposta del drammaturgo finlandese Arvi Kivimaa. L’ITI è una organizzazione internazionale non governativa, avente sede a Parigi e Shanghai, fondata a Praga nel 1948 dall’UNESCO e da illustri personalità delle arti di scena.

La Giornata Mondiale del Teatro si celebra dal 27 marzo 1962, su iniziativa dei vari Centri nazionali dell’ITI; tale data venne scelta in quanto era il giorno d’apertura della stagione del Teatro delle Nazioni di Parigi. Da allora ogni anno, per l’occasione, una eminente personalità del mondo del teatro o della cultura, su invito dell’ITI, predispone un Messaggio internazionale, le cui riflessioni sul teatro e sulla cultura della pace vengono diffuse in tutto il mondo. Il primo messaggio fu scritto da Jean Cocteau; gli italiani prescelti sono stati tre, Luchino Visconti (1973), Umberto Orsini (1995) e Dario Fo (2013).

Il Messaggio internazionale del 2023 è stato affidato a Samiha Ayoub, attrice egiziana soprattutto di teatro, ma attiva anche nel mondo del cinema e della televisione.

Nati 27 marzo

Sei nato oggi? Sei dominato da una intensa carica vitale che non sempre riesce a trovare la strada giusta per esprimersi. In questo caso puoi diventare inutilmente aggressivo e sprecare le buone occasioni che la vita ti offre. Se imparerai a dominarti, potrai aver successo in tutte le attività in cui sarà fondamentale la capacità di persuasione. La tua vita affettiva è piuttosto turbolenta e solo con gli anni acquisirai la tolleranza necessaria per portare avanti un rapporto stabile.

1963 – Quentin Tarantino: Un mago della regia e un perfezionista del set, i suoi film sono il miglior omaggio ai grandi maestri del cinema italiano. Nato a Knoxville, nello Stato del Tennessee.

1980 – Cesare Cremonini: Protagonista di primo piano del pop italiano, prima come leader dei Lùnapop e da un decennio come solista. Bolognese doc, dimostra da piccolo una precoce abilità per il pianoforte.

Scomparsi oggi

1968 – Jurij Gagarin: Entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio, con lui è nato il mito dell’astronauta. Nato a Klušino, in Russia, Jurij Alekseevič Gagarin entrò come collaudatore di aerei.

1972 – Maurits Cornelis Escher : Nato a Leeuwarden (nella provincia della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi) e vissuto per molti anni in Italia, è stato un artista geniale che ha combinato nelle sue opere, soprattutto litografie.

2002- Muore a Los Angeles, all’età di 95 anni, il regista Billy Wilder. Nato nel 1906 nell’ex impero austro-ungarico da una famiglia ebraica, quando Hitler sale al potere raggiunge Parigi e, in seguito, si trasferisce negli Stati uniti.

Accadde Oggi