I segni fortunati del 27 settembre: ecco l’oroscopo del giorno

Le previsioni dell'oroscopo del giorno, segno per segno.

Oroscopo di oggi, mercoledì 27 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non male questa giornata anche se dovrete giocare d’astuzia, sia con gli eventi esterni, sia con il vostro umore. Date ascolto agli amici o alle persone che possono offrirvi consigli utili, e cercate di non intestardirvi nel volere ciò che non è possibile ottenere, perlomeno in questo momento. Andate a divertirvi, senza fare tardi la notte ed esagerare nel bere e nel mangiare.

Toro

Contrariati dalla Luna, per di più opposta a Venere, dei vostri progetti non realizzate che una piccola parte e forse neanche quella. Giornata pesante, tra tensioni e rimostranze, sia nel lavoro che in famiglia. Basterebbe un po’ di humour, ma oggi non se ne parla… È forse un po’ di stress a procurarvi il mal di testa e uno strano fastidio alla schiena. Optate per una serata di relax.

Gemelli

La giornata si prospetta pesantuccio e difficile da pilotare, a causa di Luna e Saturno contrari: oltre ad avere l’umore al Polo Sud, faticate a stare fermi e iniziate tante faccende senza concluderne nessuna. Sarà il caso di dedicare una fetta del vostro tempo al relax e di prenderla con filosofia se qualcosa non andrà come sperato! Bene, per fortuna, l’amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il messaggio da parte di un caro amico che non vedete da tanto riaccende in voi il desiderio di trascorrere un po’ di tempo in sua compagnia. Tranquillo e rassicurante il fronte economico, ma non fatevi carico di problemi che non vi riguardano. Il vostro fascino miete conquiste eppure voi, cautamente, prendete tempo. Avete nostalgia per una storia che sembrava finita?

Leone

Si prevede una giornata brillante, ricco di soddisfazioni perché gli eventi si susseguiranno a catena e saranno uno più interessante dell’altro. La felicità non è soltanto un sogno: per alcuni di voi può essere una piacevole realtà. Stregati dalla Luna, lasciatevi sedurre e non ponete limiti alla fantasia! Non si esclude l’acquisto di un quadro o di un mobile per la casa.

Vergine

Luna in sesto Campo. In alcuni momenti le consuetudini sono rassicuranti e confortanti, ricreando quelle atmosfere che hanno il dolce sapore del tempo ritrovato. Testate la profondità dei vostri sentimenti, provate a guardare con occhi nuovi chi vi sta accanto. Proponete nuovi giochi e nuovi interessi! Giorno ideale per occuparvi del benessere fisico e del vostro aspetto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ironizzare sulle vostre debolezze caratteriali, anziché prendervi troppo sul serio, potrebbe essere un’ottima tattica per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo: confidatevi con loro. Con un atteggiamento spontaneo e diretto, colpirete nel segno nel lavoro; poi dovrete essere altrettanto bravi a mantenere gli impegni assunti.

Scorpione

Giornata opaca. Con un cielo così grigio, vi svegliate di cattivo umore e di cattivo umore tornate a dormire! Escludete il conforto alimentare: anziché consolarvi, aperitivi, stuzzichini e cene riescono solo a scatenare i sensi di colpa. Nella relazione di coppia vi sentite ingabbiati, vorreste più spazio e libertà d’azione, anche se per ora non avete il coraggio di confessarlo.

Sagittario

In una botte di ferro, così vi sentite, oggi, grazie al sestile della Luna in Acquario e al sostegno dei buoni aspetti di Venere. Tutto fa ben sperare! Bene i rapporti, privati e d’affari. Sul lavoro riuscite a fare tutto a regola d’arte, con un sorriso. E i risultati si vedono… Chi lo dice che gli incontri si fanno solo in vacanza? Anche la città può riservarvi qualche bella sorpresa!

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 27 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi siete pronti ad allargare i cordoni della borsa per togliervi qualche capriccio, per concedervi qualche spesa un po’ folle. Del resto il weekend è alle porte: avete voglia di divertirvi con gli amici, di godervi la vita, e le finanze vi consentono qualche lusso. Non fatevi prendere la mano, però! Più che buono il clima in famiglia, romanticissima la vita di coppia.

Acquario

Semaforo verde posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si apre con una sfavillante forma e molte novità. Sarà notevole lo spirito d’iniziativa: vi aiuterà a portare a termine una questione che vi ha dato del filo da torcere. Anche l’intuito sarà stimolantissimo, potrete benissimo intendervi con il partner senza bisogno di parlare.

Pesci

La vita vi sorride e vi regala delle splendide emozioni: se avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. Se siete singoli, la serata vi porterà voglia di spensieratezza e di divertimento, in qualche caso anche il desiderio di avventura. Luna e Plutone fanno funzionare la vostra intelligenza in maniera veloce, creativa e imprevedibile.

Questo è l’oroscopo di oggi, 27 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay