Oroscopo del giorno, 28 aprile: i segni fortunati del venerdì

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 28 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Segno fortunato. Allegria, vitalità e tempestività nel riconoscere le buone occasioni: il segreto del vostro successo è il trigono lunare con il vostro segno. Buone prospettive su tutti i fronti, in coppia il rapporto è saldo e coinvolgente, in viaggio imbroccate una serie di coincidenze fortunate. Balli, cinema, sport: gli spunti per godere il tempo libero non vi mancheranno.

Toro

Stanchi di pagare per tutti. In famiglia tutti fanno guai, chi rompe un vetro, chi mette fuori uso la tv, chi scassa la doccia, intanto paga sempre Pantalone, ovvero voi! Oggi, però, ne avete piene le tasche, ciascuno pensi per sé. Il rischio del giorno: sgranocchiare come scoiattoli da mattina a sera per placare la tensione, forse vi calmate, ma i pantaloni vi tirano sulla pancia.

Gemelli

Non fosse per Mercurio e Urano dodicesima Casa, sempre pronti a farvi dispetti, questo venerdì sarebbe simpatico e vivacissimo, con la Luna in Leone che vi garantisce una vita sociale intensa e piacevole, e un pubblico affezionato e caloroso. Partner piacione (e finché lo apprezzate voi tutto normale), il guaio è che a gradirlo sono in tanti, e la cosa non vi va giù.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Denaro in primo piano. Potrebbero affacciarsi nella vostra mente alcune preoccupazioni di ordine finanziario, sprigionate dagli ultimi strascichi di timori che stanno già svanendo. È giusto e importante ascoltarle, perché sarà il modo migliore per fugarle e consentire che la fiducia e la tranquillità si insedino definitivamente. L’amore chiede attenzione se siete in coppia.

Leone

Protagonisti del giorno con la Luna nel segno. Peccato le quadrature di Urano e Mercurio. Difficile parlare di lavoro. È come se tutto lo Zodiaco vi gridasse in coro che è giunto il momento di cambiare tutto, o parte della vostra sfera professionale. Se avete un lavoro autonomo, non abbiate esitazioni: spesso sono proprio i cambiamenti radicali che sortiscono i risultati migliori!

Vergine

Le stelle di oggi vi rendono molto sensibili, ma anche molto esigenti in amore. Qualche imprevisto nelle storie datate. Il desiderio di sensazioni forti, non sempre corrisposte, porta delusione e possibili fughe dal partner storico. Troppi impegni, fastidi e poco tempo da dedicare a voi? Probabilmente sì: vietato però crearvi alibi per non prendervi cura del vostro benessere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Buone previsioni per oggi. Il clima nel settore delle amicizie è vivace, creativo; potreste essere attratti da esperienze fuori dall’ordinario, in grado di portare beneficio un po’ in tutta la sfera privata. La Luna in Leone, secondo segno di Fuoco, rappresenta un ottimo supporto per emergere nelle situazioni di lavoro e nella vita di società. Gioca un ruolo primario in tutti i settori.

Scorpione

Venerdì nervoso per lo Scorpione, con la Luna dispettosa in Leone che bisticcia con Mercurio e Urano. Per essere chiari, siete decisi più che mai a farvi valere in campo professionale; costi quel che costi. Sapete assumervi le vostre responsabilità e stringere i tempi di lavoro. Mostratevi comprensivi e disponibili al dialogo con i vostri interlocutori, sia a casa che in ufficio.

Sagittario

Vi affacciate a questo giorno con una grande certezza: che darete il mille per mille per raggiungere gli obiettivi che vi stanno molto a cuore. Potrete affidarvi alla vostra grinta, costanza e intraprendenza, soccorse da ottimo intuito e buona capacità organizzativa. L’amore? Un torrente in piena di desideri, di volontà espresse e taciute; di parole, di azioni e gesti affettuosi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 28 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Approfittate della Luna in ottavo Campo per liberarvi definitivamente da una serie di freni e remore relative a questioni di natura economica che non vi fanno sentire pienamente a vostro agio. Pazientate fino alla prossima settimana! Intanto va rimarcato che se dovete affrontare una spesa impegnativa, riuscite a scovare le condizioni più vantaggiose per le vostre tasche.

Acquario

Se il rapporto con la persona amata oggi non va, non soddisfa, parte della colpa tocca alla posizione di alcuni astri, poco favorevoli ai vostri colori. Mettete quindi in conto un’atmosfera nervosa e abbastanza impegnativa. Non fatevi immischiare in questioni che non vi riguardano, se non volete cacciarvi nei guai ed evitate comportamenti superficiali in ambito lavorativo.

Pesci

Potreste riservare un momento di questo giorno al corpo e alla salute, dedicandovi a un’attività fisica che vi faccia sentire a vostro agio. Se non praticate sistematicamente uno sport cogliete ogni occasione per muovervi fisicamente: scendete dall’autobus o dal tram una fermata prima, usate la bicicletta come mezzo di trasporto: vi sentirete subito più elastici e leggeri!

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 aprile. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay