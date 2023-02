Oroscopo del giorno del 28 febbraio: Astri amici per Ariete, giornata “moscia” per Capricorno

Ecco i segni fortunati del 28 febbraio 2023 secondo le Stelle: l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, martedì 28 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Approfittate degli astri amici! Potete contare, infatti, su una forma fisica eccellente e su una fermezza che vi renderà irriconoscibili: siete positivi e vi concentrate su tutto ciò che funziona. Con Venere nel segno l’amore riserva sorprese, ma se sarete troppo esigenti vi perderete il meglio.

Toro

È noto quanto siate ottimi negoziatori, così come il vostro senso degli affari. Ma oggi dovete essere ancora più astuti: lascerete credere al vostro interlocutore che ha il potere e questo lo spingerà a essere magnanimo. E la vittoria sarà vostra! Anche in amore tutto procede alla grande!

Gemelli

Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che, a prescindere dalle vostre capacità, servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete un gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felicemente in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cercate di attenervi alla massima chiarezza in ogni forma di comunicazione, eviterete così di creare confusione e fraintendimenti. Non potete cambiare la testa della persona che amate, perciò accettatela così com’è e condividete piacevolmente ciò che vi accomuna. Questo è vero amore!

Leone

Il vostro cielo astrale promette novità. La Luna favorevole vi aiuterà a prendere decisioni per realizzare con successo i cambiamenti che avete in mente. Avrete soddisfazioni anche in amore: qualcuno non perderà l’occasione di dirvi quanto vi ama!

Vergine

Gli astri sopra di voi suggeriscono di limare un po’ gli spigoli della vostra personalità, senza arrivare a esasperare persone e situazioni. Se potete, fate un passo indietro per quanto riguarda alcune scelte che non vi toccano particolarmente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Col favore del trigono della Luna in Gemelli, non c’è impegno che non vi veda attivi e pronti a superare d’un balzo ogni ostacolo. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte e, con simili alleati, il successo è garantito!

Scorpione

Riflettori stellari puntati sul denaro, ma in modo piacevole! Potrebbe esserci un’entrata o un simpatico acquisto e in questo caso, offrirvi un regalino una volta tanto non vi farà sentire in colpa. La vita di coppia è divertente, piena di dinamismo e di nuove idee.

Sagittario

Difficilmente potrete tollerare la lentezza e l’incertezza delle situazioni, con Luna e Marte nell’opposto segno dei Gemelli. Cercate di prendervela comoda, anche perché alla fine della corsa ci sarà sempre un semaforo rosso! Momenti piacevolissimi in amore: lasciatevi andare!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 28 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata non particolarmente vivace; al lavoro vi limiterete a fare l’indispensabile e tenderete a crogiolarvi un po’ nella pigrizia; per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito a investimenti e operazioni finanziarie. Giornata adatta al riposo e al relax.

Acquario

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono grandi soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno: è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride.

Pesci

Cercate di distinguere le buone occasioni da quelle che lo sono solo in apparenza. È preferibile, in questo momento, scegliere con la massima trasparenza; vi porrete così al riparo da ogni possibile sgradita sorpresa. Tenete alta la guardia.

Fonte immagine: Quique da Pixabay