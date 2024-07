L’oroscopo della domenica: previsioni del 28 luglio

Ecco come andrà sul fronte dell'amore, dei soldi, del lavoro e della fortuna per tutti i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 28 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La vostra fiducia in voi stessi provoca gelosia e questo potrebbe creare malintesi. Impulsi atipici e frenetici vi fanno sentire stanchi. Andateci piano sul fronte fisico. State procedendo in modo grandioso nella risoluzione di alcune questioni urgenti. Il rendimento e la vostra calma saranno formidabili!

Toro

Dovrete scendere a compromessi tra sogno e realtà. La vostra forma fisica generale è di nuovo buona e sarà più facile abbandonare a una cattiva abitudine. Il vostro modo di parlare può risultare sfacciato, ma sormonterete alcuni ostacoli interessanti. Il coraggio paga!

Gemelli

Avete bisogno di farvi notare a tutti i costi, ma non siate provocatori. Ci sono nuove conoscenze all’orizzonte. Vi sentite sempre più in buona forma. Tutto quello che dovete fare è recuperare energia e dire addio alla stanchezza accumulata. La comunicazione con i vostri simili sarà coinvolgente. Sarete voi stessi con coloro che vi sono più vicini.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato. Risolverete una questione materiale che vi libererà il cuore e la testa.

Leone

È giunto il momento di prendere una decisione importante. Il vostro senso di libertà interiore vi guida nella giusta direzione. Vi farebbe bene combattere la noia che vi sta consumando e aggiornare le vostre idee, ma anche concedervi una pausa. Sentirete un forte desiderio di pace, tranquillità e solitudine. Avrete ragione a evitare il caos oggi.

Vergine

Il buon umore vi rende popolari e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta. Sarete più inclini a concentrarvi sulle strategie e su come raggiungere i vostri obiettivi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Delle riconciliazioni e discussioni sono in vista. Ascoltate con attenzione tutto ciò che sarà detto. La fortuna vi sorriderà. Gli incontri platonici saranno all’ordine del giorno. Avrete una tregua prima di tornare nella mischia di sempre.

Scorpione

Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C’è tanto lavoro da fare! Non contate su chi vi sta intorno per essere aiutati: farete meglio da soli.

Sagittario

Il vostro atteggiamento vi rende più testardi, ma questo vi porta fortuna in materia finanziaria. Serve cambiamento d’aria o, per lo meno, un’attività ricreativa per evadere. Avrete la distanza necessaria per dedicarvi alle vostre faccende personali. Fatelo senza sentirvi in colpa.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 28 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete la sensazione che le cose stiano procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici e la vostra vita appare in equilibrio. Fate sport. La vostra filosofia di vita vi rende più piacevoli e accessibili agli altri. Il buon umore è all’ordine del giorno!

Acquario

Sarebbe inutile lottare ostinatamente contro i cambiamenti che sapete di dover fare. Va tutto bene, non vi negate una boccata d’aria: vi farà sentire meglio dentro e fuori. Potreste scoprire delle verità nel vostro entourage che saranno difficili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie.

Pesci

Sarete coscientemente diretti con le parole, ma cercherete di non contrariare nessuno. Siete in sintonia con il vostro ambiente: essere più equilibrati vi rafforzerà e libererà il vostro cammino dagli ostacoli. Finché non dimenticate di aggiungere un pizzico di umorismo nelle vostre parole, tutto andrà per il meglio. Alcune verità possono ferire molto facilmente.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay