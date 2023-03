Oroscopo del giorno del 28 marzo: i segni fortunati con la Luna in Gemelli

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 28 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Dite a un amico quello che pensate con la vostra tipica irruenza, che però ha tutto il diritto, oggi, di essere manifestata. Esprimete il vostro pensiero con i modi e le emozioni che provate, finalmente senza timori né sensi di colpa! La giornata vi porterà soddisfazioni di natura economica (cosa certo non trascurabile per voi), se avete un’attività autonoma. Serata a casa di amici.

Toro

Avrete un atteggiamento molto accattivante: saprete istintivamente entrare in sintonia anche con persone molto diverse da voi e questo vi permetterà di incontrare gente interessante e di crearvi nuovi amici. Un buon affare è sul punto di cadervi sul piatto, ma da voi le stelle vogliono rapidità d’azione. Concedendovi lo shopping in centro, vietato però spendere e spandere.

Gemelli

Vi attende una giornata dinamica, frizzante… come una coppa di champagne! Se si tratta di lavoro, seguite il vostro fiuto e scoprirete di non aver sbagliato neppure un passo. Non mancherà l’occasione di concludere un buon affare! In amore, tutto è possibile: momenti ad alto voltaggio erotico col partner, amori nuovi e fulminati per i single.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con il cielo azzurro che vi ritrovate, in questa giornata potrete dare il meglio di voi: sarete apprezzati per il vostro intuito, per l’abilità negli affari e la vostra intelligenza in grado di scovare le soluzioni più improbabili ai problemi più problematici. Piacevole il fronte del cuore con una situazione affettiva ricca di novità e svolte piacevoli.

Leone

Siete pieni di slancio e vi buttate alla conquista di obiettivi prestigiosi. E fate benissimo, il cielo di questi primi giorni primaverili vi è amico e vi sostiene regalandovi grandi energie e splendida comunicativa! Naturalmente non sono rose senza spine e nel vostro caso le spine sono rappresentate da tensioni nella sfera sentimentale. Successi sociali e sportivi per molti.

Vergine

La Luna in Gemelli parla chiaro: è il momento di emergere, di essere al centro dell’attenzione altrui, di ottenere il massimo della visibilità possibile. Non vi mancheranno né le idee né i progetti e avrete anche la determinazione per metterli in pratica. Dovrete solo impegnarvi, rimanere concentrati e vincere l’innata insicurezza! Nessun problema in campo amoroso.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’insofferenza o un lieve malessere passeggero potrebbe creare malumore generale: il vostro atteggiamento, in questa giornata, potrebbe condizionare i rapporti con gli altri. Cercate di sorridere di più e di allontanare il malcontento, di grave non c’è nulla, ma voi state forse ingigantendo troppo alcuni contrattempi.

Scorpione

Vi sentite pronti a conquistare il mondo, per farlo davvero, tuttavia, dovete essere consapevoli anche dei vostri limiti (che non sempre volete ammettere). Fare solo ciò che potete, questa sarà la mossa vincente in questo giorno! Momento ideale per chiarire uno stupido malinteso col partner ma anche per trovare un accordo in famiglia su un acquisto oneroso per la casa.

Sagittario

Il vostro entusiasmo, oggi, potrebbe diventare eccessivo e finire con il trasformarsi in aggressività verso gli altri. Non potete sempre imporre il vostro punto di vista… anche i sorrisi, a volte, possono diventare armi improprie. Avrete una bella creatività, ricordatevi però che occorre anche lo spirito pratico. Tenete alta la guardia nel lavoro. Incomprensioni in famiglia.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 28 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Da un punto di vista professionale questo giorno è promettente e vi consentirà di ottenere risultati brillanti. Idee ne avrete anche troppe e, in ogni caso, ricordatevi che la prudenza è sempre consigliabile, sicché verificate che certi progetti siano attuabili prima di passare alla fase operativa. Serata davvero entusiasmante per quanto riguarda l’amore, la vita di coppia.

Acquario

L’astro d’argento nel sesto Campo vi porta a essere vigili ai problemi di salute e all’estetica. Organizzate qualcosa per i prossimi giorni! Dalla vostra avete Mercurio e Giove che, sempre ben allineati al segno, promuovono movimento, buoni affari e iniziative vincenti. Col partner ci possono essere alcune mal comprensioni, risolvete tutto con un buon dialogo.

Pesci

Si prospetta una splendida giornata per voi amici dei Pesci. Le buone opportunità non vi mancano certamente, purché facciate in modo che tutto sia assolutamente perfetto e inappuntabile. Si annuncia brillante la vita di coppia, caratterizzata da scherzi con il partner e amori sereni e ricambiati. Possibili colpi di fulmine a ciel sereno per i single.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay