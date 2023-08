Oroscopo del 29 agosto: le previsioni segno per segno

Ecco cosa dicono le stelle e come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 29 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi aspetta un giorno dinamico, ricco di novità che irrompono all’improvviso nella vostra vita. Dal lavoro all’amore, siete perfettamente in grado di capire quali sono le scelte vincenti e quale strada seguire per farle sfruttare! I pianeti dell’amore sono un’autentica perla sia per chi vive un solido rapporto sia per i single, che avranno una grande facilità di conquista.

Toro

Dopo Venere, ora anche la Luna si mette di traverso. Oggi, correte il rischio di farvi prendere dalla fretta, di agire sopra le righe, di prendere decisioni sbagliate. Attenti! Quando in ballo ci sono faccende importanti è inevitabile che ci sia qualche discussione anche col partner. Cancellate malessere e pessimismo muovendovi, praticando gli sport preferiti.

Gemelli

Siete sul binario del successo che vi porterà a cogliere i risultati migliori, in molti settori della vostra vita. Potrete toccare il cielo con un dito, se avete un rapporto amoroso stabile e felice; potreste ritrovarvi improvvisamente innamorati, se siete single. Venere, amica, vi rende molto vulnerabili. Per alcuni una questione familiare sarà motivo di preoccupazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

A volte le difficoltà si appianano facilmente, come per magia: in questo giorno diverse aspirazioni potrebbero realizzarsi d’incanto. Così, almeno, segnala la Luna, nell’ottavo campo. Parliamo d’amore. Siete assetati e affamati d’affetto, non solo perché l’amore è importante, ma anche perché in questo momento avete la netta sensazione di non essere abbastanza amati.

Leone

In opposizione a Venere, la Luna in Acquario vi infastidisce confondendo le idee. Non solo. Non si escludono neppure invidie, rivalità e discussioni tra amici per questioni sentimentali. Voi ruzzolate nel caos totale, mentre dal partner pretendete risposte precise: non credete di esagerare? Regolatevi a tavola. Un giorno o due di dieta light potrebbero essere opportuni.

Vergine

Giornata un po’ monotona, vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi occupate sempre un po’ a malincuore. Alcuni rapporti sterili e occupazioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti! Il parco conquiste è limitato? Datevi da fare per aggiungere qualche numero di telefono all’agenda: mostre, spettacoli, eventi mondani…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Complici Venere amica e la Luna in Acquario, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da viaggi, piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere con le persone a voi care! Sensuali e simpatici, nei rapporti affettivi stabili avrete delle appaganti approvazioni. Incontri stuzzicanti per i single.

Scorpione

Una serie di astri dissonanti vi cala in una realtà fatta di obblighi e doveri, mandando in frantumi i vostri sogni… Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match. Ma se non vi impegnate a fondo, oggi finirete al tappeto! Nel contatto con la quotidianità un grande amore ha perso molto del suo fascino. La domanda sorge spontanea: forse non era così grande?

Sagittario

Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile, con la Luna in Acquario, e voi decisi e determinati come non mai. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli, saprete fronteggiare qualunque imprevisto! Il cuore batte tranquillo, senza ansie né turbamenti: i rapporti procedono all’insegna dell’armonia, proiettati verso il domani.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 29 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il cielo sopra di voi ammicca complice alle vostre iniziative e vi dà volentieri una mano a realizzare i vostri progetti, anche d’amore. Crescerà la vostra popolarità in campo sociale, le vostre opinioni avranno un certo peso. Quando l’amore chiama non c’è età, non c’è timidezza: solo una voce potente, un’onda che sommerge… E il naufragar v’è dolce in questo mare!

Acquario

Avete le idee chiare e una fervida immaginazione per creare situazioni professionali redditizie: la Luna nel vostro segno vi dona doti intuitive, fascino, eloquenza disinvolta e idee originali. La relazione di coppia è al centro della vostra attenzione e richiede cure particolari e attente. Un piccolo episodio invece di turbare la routine riuscirà a renderla più divertente.

Pesci

Vi lascerete prendere dagli impegni e dalla routine, investendo nel lavoro gran parte delle energie. Trovate anche il tempo per riposarvi! Vi applicherete con metodo e disciplina, anche se un impegno dell’ultimo momento potrà richiedervi qualche ora di straordinario. Tuttavia, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all’insegna dell’equilibrio e dell’armonia.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay