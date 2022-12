Oroscopo del giorno, 29 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

Oroscopo del giorno del 29 dicembre 2022: le previsioni per tutti i segni, ecco i più fortunati!

Oroscopo di oggi, giovedì 29 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Anche quando vi sembra che il mondo vi remi contro, c’è sempre una soluzione ai problemi; basta cercarla, senza cedere al pessimismo. Non esiste alcun ostacolo che non possa essere superato con un po’ di pazienza e con più tolleranza! Sostituite al caffè una bevanda più rilassante, per scacciare tutte quelle ansie immotivate che ultimamente vi complicano la vita.

Toro

Non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente: un atteggiamento conciliante e un po’ di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con parenti, amici e colleghi di lavoro. Venere suggerisce di vivacizzare il rapporto di coppia un po’ spento con il dialogo, l’humour e l’ottimismo. Sostanziosi guadagni per molti di voi.

Gemelli

Evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi, a volte inutili: rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete della quotidianità. Per alimentare il buonumore, coltivate di più le amicizie, soprattutto quelle che vi sono più preziose. Non male l’amore. Siete piuttosto vulnerabili ai mali di stagione: prevenite le affezioni alle vie respiratorie con la vitamina C di kiwi e arance.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La spinta positiva della Luna ha un effetto immediato sul vostro umore: attenti però a calcolare a dovere i rischi di una scelta azzardata. Alcuni di voi si sentiranno in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco, la sua cultura vi affascinerà. Le emozioni diventano travolgenti, gli incontri si accendono di passione. L’attrazione fisica sarà così intensa da togliere il fiato!

Leone

Nelle questioni private, rischiate di fare un passo avanti e uno indietro. Fermatevi a riflettere e chiaritevi le idee una volta per tutte! In famiglia è tempo di prendere in considerazione anche le esigenze altrui e cercate di mediarle con le vostre. L’intesa di coppia non sarà perfetta, ritmi e gusti oggi non sono in sintonia; non perdetevi in dettagli insignificanti e badate al sodo.

Vergine

Il malumore di oggi è solo frutto della disarmonia della Luna che, per quanto disturbante, è un fenomeno fuggevole. Restate calmi! Rafforzate le difese scegliendo trattamenti naturali. Ferro e magnesio sono adatti alla stagione. In amore, dovreste concedere al partner la stessa libertà che rivendicate per voi, perché con due pesi e due misure le discussioni sono garantite.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tutto il vigore di Marte vi permetterà di attraversare la giornata come una meteora e di segnare diversi punti a vostro favore un po’ su tutti i fronti. Mettete in pratica un progetto che vi alletta da tempo e vi entusiasma! Non mancheranno le occasioni per mettervi in luce in campo sociale, tanto meno per viaggiare e divertirvi, fare qualche pazzia con gli amici di sempre.

Scorpione

Una ventata di ottimismo alimenta il buonumore: il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa su due piedi, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata. Non si escludono incontri piacevoli da vivere con spontaneità e soprattutto con la massima chiarezza. Bei programmi per il Capodanno.

Sagittario

Mostratevi decisi nel cercare la soluzione a un problema, forse finanziario, perché qualcuno potrebbe non tollerare un eventuale vostro atteggiamento timoroso e insicuro. Approfittate del giorno festivo per rigenerare corpo e mente, ma anche per dare maggiore vivacità al rapporto di coppia. Limitatevi nelle spese e a tavola, in particolare con cibi grassi e piccanti.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 29 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata attraversata da influssi che non si adattano alla vostra natura: con la Luna contraria, vi sentite più irritabili e meno tolleranti. La cosa più saggia è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. In amore, non ha senso nascondere i problemi aspettando che siano troppo grandi per poterli risolvere. Parlatene e cercate in due la soluzione.

Acquario

Non scaricate sugli altri la colpa se non riuscite a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, piuttosto escogitate strategie alternative. Non si escludono tensioni, discussioni con il partner: il vostro famoso savoir-faire sembra essersi preso un giorno di vacanza. Evitate le situazioni che vi stressano. Evitate i locali affollati e chiassosi, oggi non fanno proprio per voi.

Pesci

Periodo d’intensa vita sociale: dopo una pausa di riflessione ora avete voglia di tuffarvi nella mondanità. Nuove amicizie e buoni sviluppi si prevedono nella vita privata. I più fortunati partiranno per una bella vacanza di fine anno. I più spericolati, non si lasceranno sfuggire l’opportunità di un’intrigante avventura. Una bella notizia vi lascerà senza fiato?

Fonte immagine: Quique da Pixabay