Oroscopo del giorno del 3 febbraio 2023: ecco i segni fortunati di oggi

Oroscopo del giorno del 3 febbraio: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali e chi avrà più fortuna.

Oroscopo di oggi, venerdì 3 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È consigliabile fare molta attenzione alle spese che sosterrete: potreste incontrare delle difficoltà al momento di pagare.

Toro

Tenete a freno la gelosia in amore. In questa giornata, sarete molto tentati di dare ascolto al vostro cuore nelle questioni sentimentali. Il nostro consiglio, invece, è completamente opposto.

Gemelli

Giornata ottima per provare a conquistare il cuore di qualcuno che negli ultimi tempi vi ha colpito, dovete solo trovare un po’ di coraggio in più. Le stelle in questa giornata vi sono favorevoli nel campo sentimentale, quindi non perdete altro tempo: basta temporeggiare su qualcosa che ormai è deciso e già scritto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Qualcosa di veramente speciale potrebbe succedere in questa giornata, capace di sollevarvi il morale dalla serata precedente. Siete dei grandi guerrieri e quello che vi riesce meglio in questo periodo è proprio lottare, anche contro i mulini a vento.

Leone

I vostri sentimenti a proposito di una persona potrebbero rivelarsi contrastanti e potreste non avere la lucidità adatta per affrontarla in un discorso che riguardi proprio l’amore o qualsiasi altro sentimento.

Controllate le vostre reazioni anche in amore.

Vergine

Il denaro va a braccetto col piacere: avrete voglia di togliervi un capriccio. Se è ragionevole, chi può dire che non ve lo meritate? Farete colpo sotto molti aspetti, non solo lavorativi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non importa se per una volta fate gli egoisti e vi godete tutto l’ affetto che chi vi vuole bene è in grado di darvi. Sarete ricchi di fascino e non vi mancheranno le occasioni per nuovi incontri.

Scorpione

Fino a quando non saprete con certezza chi merita la vostra collera, cercate di nasconderla meglio.

Mostratevi comprensivi e disponibili in amore per evitare battibecchi e incomprensioni.

Sagittario

Se metterete troppo al centro della vostra vita una persona in questa giornata, potreste pentirvene, in quanto non sarà semplice poi gestire i sentimenti che provate per essa e questo vi porterà anche a dover compiere delle scelte che giudicherete difficili. Lo stress forse vi ha assorbito talmente tanto che non siete più in grado di ragionare serenamente su quello che riguarda l’amore e il calore delle persone.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 3 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

È molto facile spendere troppo senza accorgersene, quando non si usa il denaro contante. Se non crederete fino in fondo in voi stessi, oggi potrebbero superarvi in molti.

Acquario

Fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili, solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. È tempo di rivalutare alcune amicizie oggi, perché potrebbe essere necessario per voi in futuro sapere su chi poter contare.

Pesci

State per ricevere delle novità nella vostra vita, che miglioreranno la condizione economica, quindi continuate sempre a comportarvi onestamente, come avete fatto fin ora. Dovete saper trovare da soli la vostra strada, e una volta trovata percorrerla senza ripensamenti, ma per sceglierla raccoglietevi qualche minuto in voi stessi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 3 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay