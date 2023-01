Oroscopo 3 gennaio 2023, le previsioni: ecco i segni più fortunati del giorno

Le previsioni del giorno 3 gennaio 2023 per i 12 segni zodiacali nell'oroscopo su QdS.it.

Oroscopo di oggi, martedì 3 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Mattinata vantaggiosa per voi, con la Luna sestile a Giove, garante di appoggi e opportunità: contrario, però, il Sole, in quadratura. Vita di coppia serena, il dialogo è sincero e aperto; chiacchierata confidenziale durante un giro per i negozi, lo shopping vi rende complici.

Toro

Serenità e buonumore alleggeriranno il vostro temperamento fin troppo serioso, rendendo i vostri rapporti più disinvolti e piacevoli. Sarete dell’umore giusto per riportare in carreggiata l’intesa con il partner, se un temporale si è abbattuto di recente sul rapporto di coppia.

Gemelli

Questo giorno vi garantisce dinamismo e serenità: il centro felice della vostra vita saranno i divertimenti, ma anche gli sport e gli hobby preferiti. Venere e Marte vi regalano una bella vivacità psicofisica e stimolano la sessualità rendendola gioiosa più che mai.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se state cercando la soluzione a un problema che vi assilla, aspettate con fiducia la giornata di domani, quando la Luna transiterà nei vostri gradi. Nel frattempo, ricaricate le batterie e mettete ordine intorno a voi, sia nella vostra mente che nel vostro cuore.

Leone

Socievolezza, lucidità e organizzazione sono doti che vi risulteranno utilissime. Individuato l’obiettivo, riuscirete a portarlo avanti fino in fondo! Giornata di vita sociale, vi sentite a vostro agio insieme agli altri, in qualsiasi situazione. In amore, abbandonate pudori e ritrosie.

Vergine

Con Luna e Nettuno contro, non avete altre chance che portare pazienza, soprattutto con l’amato bene se intrattabile. La tempesta emotiva attenta allo stomaco. Consiglio delle stelle: non mangiate finché siete agitati. Sì a una pizza, ma solo a pace fatta col partner!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Gemelli, in ottimo aspetto al vostro segno si fa garante di allegria, serenità e di apertura verso gli altri. Spirito brillante e scanzonato, perfetto per un aperitivo con gli amici! Siete perdutamente innamorati? Cosa aspettate a confessarlo agli amici? Paura dei giudizi?

Scorpione

Puntando i riflettori su aspettative e desideri, la Luna in Gemelli mette in luce i punti deboli della vostra relazione affettiva. Se pensare al passato, a come era bello, anziché farvi piacere vi irrita, forse c’è la necessità di rinnovare, più che di buttare tutto.

Sagittario

Con la Luna in Gemelli dovete fare attenzione agli scatti d’ira! Basta un’inezia perché la vostra suscettibilità prenda il sopravvento innescando atteggiamenti di chiusura! Per quanto riguarda l’amore, considerata l’aria che tira, è consigliabile esaudire ogni desiderio del partner.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 3 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Segnerete punti a vostro favore mostrandovi decisi a non rinviare i progetti per pigrizia e a cogliere i suggerimenti dell’intuito. La Luna stuzzica la voglia di novità, che potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarvi in un’avventura sentimentale fuori programma.

Acquario

La Luna in Gemelli, in ottimo aspetto al vostro segno si fa garante di allegria, serenità e di apertura verso gli altri. Spirito brillante e scanzonato, perfetto per un aperitivo con gli amici! Nella vita di relazione vi aspetta un intenso erotismo che vi farà riscoprire antiche emozioni.

Pesci

Non è strano che oggi siate confusi e ve la prendiate per un nonnulla. È l’effetto della Luna in Gemelli che vi fa sentire inadeguati! Lasciare in sospeso una delicata faccenda potrebbe crearvi problemi: per quanto non siate in vena, con un po’ di buona volontà ce la farete.

Fonte immagine: Quique da Pixabay