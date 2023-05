Oroscopo del giorno del 3 maggio 2023 per tutti i segni, da Ariete a Pesci

Ecco come trascorreranno la terza giornata di maggio i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Battaglia navale con la Luna nell’opposto segno della Bilancia quadrata a Marte (in Cancro). Facilmente irritabili, ostinati come non mai; se non ci fosse Giove a “camomillarvi” un po’, oggi potreste perdere completamente la bussola. Siete in coppia? Gelosie. Incomprensioni. Tensioni. Se ci sarà da discutere nessuno di voi due si tirerà indietro. Dovete bere più acqua.

Toro

Mercoledì tutto lavoro, soprattutto se avete un’attività autonoma, come sottolinea oggi la Luna stakanovista nel sesto Campo. Mentre gli altri, chi preso da problemi familiari, chi di salute, latita dal lavoro… Ottimo giorno per prendervi cura dell’aspetto esteriore e mantenere tutti i buoni propositi elencati nella vostra agenda della bellezza e del benessere. Senza tralasciare Fido!

Gemelli

È Venere, inquilina del vostro segno a dominare la scena. I sentimenti sono forti e profondi, l’eros fluisce libero e intenso! Tutti coloro che sono innamorati e ricambiati hanno l’impressione di vivere quasi sospesi da terra, su una sorta di celestiale nuvoletta dove niente e nessuno può raggiungerli, solo la persona amata. Buone intuizioni al lavoro. Un concerto da non perdere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Impulsivi nelle questioni familiari e affettive, strategici e astuti in quelle professionali e, soprattutto, economiche. Giorno, vario, movimentato, ma alla fine sarete soddisfatti in tutto! In famiglia affrontate i problemi, se ci sono, usando il cuore e l’intuito, rafforzati dalle posizioni positive. Qualche battibecco in coppia è inevitabile, oggi, con la Luna dissonante a Marte.

Leone

Con un cielo così, potete veramente conquistare il mondo! I problemi e i momenti di crisi si dissolvono per diventare solo un ricordo. Potete dare al futuro nuove e più interessanti direzioni, non sprecate pertanto questo momento eccezionale. Tutto bene in amore: se vivete un rapporto di coppia stabile e felice si prospettano momenti idilliaci nel corso della serata.

Vergine

Progetti grandiosi solo nella mente, sul piano pratico siete bloccati, in attesa di informazioni e conferme senza le quali non potete procedere. Un po’ d’imbarazzo con la famiglia del partner, futuri suoceri e cognati sembrano passarvi ai raggi X. Rallentate i ritmi, gli eccessi possono nuocere alla salute dello stomaco: evitate cibi a rischio. Non forzate con lo sport.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

File della giornata da spostare nel cestino del pc. È vero che la Luna transita nel segno, come è anche vero che Marte transita in posizione ostile nella zona più importante del vostro cielo. Ricordate il proverbio: “Chi semina vento raccoglie tempesta”, quello che potrebbe succedere – oggi – a molti di voi. Meglio evitare azzardi, al lavoro come nelle attività sportive.

Scorpione

La Luna imbronciata in dodicesima Casa, fino a domani. Contagia l’emotività che a sua volta si sfoga sul fisico, ecco perché, complice Marte – quadrato alla Luna – lamentate stati infiammatori, tensioni e malumori. Dimostrate a voi stessi e al mondo intero che siete forti, che sapete perfettamente dominare ogni situazione e affrontare qualsiasi ostacolo. Ricaricate le batterie.

Sagittario

Gratificati dal benessere generale date il meglio di voi dentro e fuori casa. Dal punto di vista professionale, infatti, avete modo di far emergere capacità e talenti da tempo inattivi; l’unico disturbo che potreste avere è una seccatura, se operate alle dipendenze altrui. Assecondate sia le richieste della persona amata che i messaggi del vostro corpo quando vi chiede riposo!

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 3 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno no. Scontrosi e di poche parole, preferite agire seguendo l’istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa – oggi – della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Se soffrite di disturbi dei quali non conoscete l’origine, provate a sottoporvi ad un test per accertare possibili intolleranze.

Acquario

Non è male questo mercoledì di maggio, nonostante la dissonanza di tre pianeti. Non vi mancano le buone idee e una giusta dose di determinazione per realizzarle. Tuttavia, è saggio tenere presente che dovete affidarvi alle vostre risorse (notevoli), senza lasciarvi distrarre dai piccoli intoppi quotidiani. Stabilmente in coppia? Non avete nulla da rimproverare al partner!

Pesci

Mercoledì interessante dal punto di vista pratico, finanziario. Dunque, gambe in spalla e pedalate: vi aspetta un giorno molto favorevole per mettere a punto progetti e dare vita a circostanze interessanti per carriera e affari. Guadagni importanti, anche extra; non si esclude il recupero di un credito. L’amore sarà come voi lo volete, come lo desiderate. Sensualità intensa.

