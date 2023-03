Oroscopo del 30 marzo, tutte le previsioni segno per segno

Ecco quali saranno i segni fortunati del giorno secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 30 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Circondatevi di persone equilibrate, piacevoli, compagnone oltre che di spessore, ed evitate invece quelle sempre polemiche con tutto e tutti. Queste ultime assorbono troppo le vostre energie che faticherete poi a reintegrare. Meglio soli… Clima annebbiato nella coppia? Se conoscete la maniera per riaccendere la passione, datevi da fare e il partner ve ne sarà grato.

Toro

Avrete la possibilità, grazie a geometrie astrali favorevoli, di sciogliere nodi considerati fino a questo momento intricati e irrisolvibili. Frequentate i vostri amici puntando più sulla qualità che sulla quantità, e di certo non ve ne pentirete. Le coppie marciano sul binario della passione e per questo dovranno ringraziare Venere nel segno. Sorprese piacevoli.

Gemelli

Con Giove favorevole continuerete a percorrere la vostra strada, anche se, a tratti, alcune interferenze vorrebbero portarvi in altri lidi. Saprete anche trattare un amico con empatia e compassione, dimostrando il vostro affetto con fatti concreti. Cena a casa vostra con un menù davvero ‘speciale’, studiato ad arte da voi stessi per le persone più care: sorprenderete tutti!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna nel segno, brillerete di una luce speciale. Comprenderete a fondo coloro che amate e saprete donar loro appoggio e giusta considerazione! Si prevedono occasioni di incontri interessanti con persone di spessore per chi vuole allargare la cerchia di amici, momenti di grande trasporto affettivo per chi è stabilmente e felicemente in coppia. Momenti felici.

Leone

Certe verità non si sfuggono. A volte ci si illude di farlo, poi ci accorgiamo che si ripresentano nei sogni notturni. Conviene allora eluderle? Quello che la vita vi sta proponendo in questo momento è quello di cui avete veramente bisogno. Un ottimo antistress? Trascorrere la serata con chi amate vedendo un film comico o ascoltando della musica rilassante sotto le coperte.

Vergine

Il cielo sopra di voi annuncia una giornata tranquilla, davvero piacevole, almeno per quanto riguarda l’amore, le amicizie e i divertimenti. Oltre ad avere un umore brillante, una vagonata di amici è pronta a coinvolgervi in un programmi sfiziosi: difficilmente rinuncerete! Buoni i rapporti sociali e gli appoggi di personaggi di spicco per allargare il vostro raggio d’azione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Marte vi incalza, ma voi detestate i conflitti e vi dominate. Non pensate che a volte sia necessario concedersi un pizzico di aggressività? Se la reprimete come potete assicurarvi che prima o poi non vi si ritorca contro, causando un boato? Basta con la gelosia e la possessività. Il partner, senza farla lunga, potrebbe lasciarvi soli a crogiolarvi in quelle che considera solo fissazioni.

Scorpione

La Luna amica vi darà la lucidità e il coraggio per mettere in chiaro alcune cose in famiglia, non possono mettere becco nelle vostre scelte. Ribadite che per voi è fondamentale realizzare i vostri sogni e non i loro, dunque stiano alla larga. Sabato sera: farete le ore piccole. Divertitevi, però non straviziate e soprattutto non abusate della pazienza della vostra dolce metà.

Sagittario

Con la Luna in Cancro vi sentite un po’ insicuri, dubbiosi, bisognosi di consigli. Ricordatevi però che chi fa da sé, fa per tre! Accettate l’invito e l’amicizia di persone nuove con cui condividere interessi particolari e hobby. La serenità non è facile da conquistare, soprattutto quando Mercurio e Nettuno sono in opposizione, ma se abbracciate stretto stretto il vostro partner, chissà…

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 30 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Venere vi invita a prendervi cura di voi stessi, a coccolarvi con lo shopping in centro, cure estetiche, massaggi, una breve vacanza. Se vi verrà voglia di un taglio di capelli o di un cambio di look, ricordate che il semaforo è verde. Riuscirete finalmente ad avvicinare una persona che avevate adocchiato e che finora non avevate mai avuto modo di conoscere. Se son fiori…

Acquario

Sole e Giove spingono, ma prima di fare le proposte su cui state meditando, preparate il terreno giusto ad accoglierle nel migliore dei modi. Più sarete oculati, più riuscirete a mettere in atto i cambiamenti vantaggiosi che vi si prospettano! Organizzatevi dei momenti di riposo anche mentale, non solo fisico: visionate un bel film, ascoltate della buona musica, fate meditazione.

Pesci

Le stelle promettono alla maggior parte di voi esperienze emozionanti… Tutti i vostri progetti avranno una vitalità e una forza incredibili: riscuoterete successo in vari settori, a cominciare da quello artistico, dello spettacolo. Organizzerete la giornata con un tocco di romanticismo che verrà molto apprezzato dalla persona amata. Siete single? Guardatevi intorno.

Fonte immagine: Quique da Pixabay