Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 30 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Buttate all’aria ogni tentazione d’indolenza e non fatevi scoraggiare da quelli che sono ostacoli solo in apparenza: siete in ottima salute e avete tutte le caratteristiche necessarie per centrare gli obiettivi desiderati. Non lamentatevi se aumenta il lavoro, anche il guadagno avrà presto un incremento! L’amore sarà al top e così i rapporti con gli amici di sempre.

Toro

Lanciatevi nelle iniziative che vi interessano senza esitare: si dice che il ‘il ferro va battuto finché è caldo’. Gli astri vi coccolano e vi scaraventano in una giornata davvero magnifica, per tutto. Trascorrerete ore deliziose con la persona amata. Avrete inventiva e creatività in abbondanza e potrete quindi impegnarvi a inventare qualcosa di nuovo e di vincente nel lavoro.

Gemelli

Permane qualche dubbio su come procedere; le vostre incertezze sembrano proprio non volerne sapere di dissiparsi. Eppure vi impegnate a fondo. Ma forse è proprio questo il problema: vi state spendendo troppo e denunciate un po’ di stanchezza! Siete in coppia, ma a voi pare come se foste single. La relazione procede a fatica e voi siete sempre più assenti e distaccati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Più favorevole che mai, la Luna è sempre in luminoso sestile dal Toro. E potete ancora contare sui promettenti appoggi di Venere e Marte! Tanta benevolenza planetaria vi regala quasi uno stato di grazia. Siete in totale armonia con tutti! Emozioni scoppiettanti, in amore. Che la vostra sia una coppia storica o di fresca data, poco importa: vivrete momenti indimenticabili.

Leone

Non fatevi troppe illusioni: rimarreste quasi certamente delusi e con l’amaro in bocca. La quadratura della Luna non vi lascia molti margini! Vi toccherà riorganizzare la vostra giornata e rivedere, o forse addirittura rinunciare, ad un progetto. Non tirate la corda, siete dotati di una resistenza superiore alla media, ma non esagerate. Alla fine rischiate di pagare un conto salato.

Vergine

Dal Toro, la Luna vi fa vedere il mondo nelle tonalità del rosa. Senza dimenticare il sostegno di Giove e Venere e Marte. Giornata memorabile! Progetti, soprattutto pratici, che magari vi trascinate dietro da molto tempo, trovano il giusto epilogo. L’amore riprende quota, vivacità e interesse, sempre che vi sforziate di tenere a bada nervi e senso critico. Viaggi, spostamenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e, soprattutto, vincenti. Se siete liberi e autonomi nella professione anche la fortuna sarà dalla vostra parte e potrete concludere ottimi affari. E in amore? Sentite forte il bisogno di nuove esperienze. E’ inutile indugiare!

Scorpione

L’ostilità lunare continua a farsi sentire e vi dà del filo da torcere, anche perché vi rende insicuri, indecisi, incapaci di decidere alcunché. Questa condizione di inadeguatezza, per voi insolita, v’innervosisce oltremisura. E in amore? Pur di sfuggire a un chiarimento col partner, vi rifugiate nelle piccole incombenze quotidiane convincendovi della loro improcrastinabilità.

Sagittario

Il lavoro v’impone qualche sacrificio non troppo gradito; ma, nel contempo, avrete la possibilità di consolidare la vostra posizione. Per stare più tranquilli, cercate di sistemare una volta per tutte ciò che è rimasto in sospeso. In amore, la tattica di scappare quando la cosa rischia di diventare importante non funziona più, ora che avete trovato qualcuno che fa sul serio.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 30 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vivete le vostre emozioni più intense con chi volete. Potreste scegliere di viverle con il partner di sempre e favorire le gioie dell’eros. Potreste decidere di divertirvi in compagnia degli amici, conoscere gente interessante e scoprire che tra di loro c’è una persona che vi trova terribilmente attraente. Se svolgete un’attività creatività vi sentite pieni di verve.

Acquario

L’impazienza e l’approssimazione potrebbero essere la trappola in cui sarà più facile cadere in questo giorno. Per evitare le insidie dei pianeti, o comunque, per limitare i danni, prendete l’abitudine di rifare quello che avete fatto anche se vi sembra che sia già perfetto e non abbia alcun bisogno di revisioni. Visto il passaggio lunare, vietato trascurare partner e salute.

Pesci

Fantasia e creatività si manifesteranno in molteplici attività. Non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi: un’inconsueta abilità e il favore delle stelle vi permetteranno di superare qualsiasi difficoltà e di trasformarla in un punto a vostro favore. La serata propone occasioni intriganti, incontri molto interessanti, persino un po’ fuori dal comune.